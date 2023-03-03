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03 марта 2023 года 11:34

Рынок акций РФ утром подрос к 2260п по индексу Мосбиржи в ожидании новостей от Совбеза РФ

Москва. 3 марта. Рынок акций РФ утром в пятницу умеренно скорректировался вверх после просадки накануне, инвесторы ожидают новостей от Совета безопасности РФ с участием президента РФ Владимира Путина; индекс Мосбиржи за счет ослабления рубля превысил 2260 пунктов.

К 11:05 МСК индекс Мосбиржи составил 2260,6 пункта (+0,3%), индекс РТС - 942,8 пункта (+0,02%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже выросли в пределах 1,7%.

Доллар вырос до 75,55 рубля (+0,23 рубля).

Подорожали акции "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+1,7%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (+1,3%), бумаги "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,8% и +0,3% "префы"), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,8%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,7%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+0,7%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,6%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+0,5%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,5%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,5%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,4%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+0,4%), акции "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,3%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,3%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,3%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,3%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,2%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,2%), Polymetal (MOEX: POLY) (+0,2%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,1%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,1%).

Подешевели акции АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,4%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,2%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,1%).

Индекс PMI сферы услуг России в феврале 2023 года составил 53,1 пункта, заметно поднявшись с январского значения 48,7 пункта, свидетельствуют материалы исследования S&P Global.

Аналитики Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) полагают, что рынок акций РФ остается под давлением геополитических рисков. В пятницу индекс Мосбиржи будет проторговывать уровень 2250 пунктов, ключевым фактором для дальнейшей динамики выступят итоговые результаты заседания Совета безопасности РФ.

Из значимых корпоративных событий следует обратить внимание на публикацию финансовых результатов МТС за IV квартал 2022 года, а также возможное объявление новой дивидендной политики компании.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций РФ ожидает заседания Совбеза РФ с участием Владимира Путина, которое несет в себе геополитические риски.

Индексы Мосбиржи и РТС остаются ниже уровней сопротивления 2290 и 960 пунктов соответственно на фоне усиления геополитической напряженности, но сохраняют поддержки 2230 и 935 пунктов. Рынку акций пока не поддаются важные технические уровни, преодоление которых необходимо для развития как минимум краткосрочного роста.

Геополитическая напряженность препятствует общерыночному оптимизму, хотя не исключено улучшение настроений во второй половине сессии при отсутствии негативных сигналов, полагает Кожухова.

По словам руководителя направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексея Антонова, коррекцию рынка акций РФ вниз накануне спровоцировал инцидент в Брянской области, этот геополитический фактор приостановил движение индекса Мосбиржи выше 2280 пунктов, что открыло бы техническую дорогу на движение в район 2400 пунктов.

Геополитика в пятницу продолжит оказывать давление на рынок акций. Если по итогам заседания Совбеза РФ не будет сделано резких заявлений и при условии позитивного внешнего фона, рынок может попробовать отскочить, в том числе за счет закрытия "шортов" перед выходными, полагает эксперт.

Негативная техническая картина складывается в акциях Сбербанка (168,9 рубля), которые второй раз не смогли преодолеть сопротивление 170 руб. - теперь вероятен откат в район 155-160 рублей. Однако нет уверенности, что "техника" сработает, бумаги Сбербанка остаются сильными, полагает Антонов.

Ведущий аналитик "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков полагает, что активное восстановление экономики Китая после пандемии обещает рынкам поддержку.

Нефть торгуется стабильно, но статистика говорит о растущих продажах российских сортов в Китай. Статистика КНР подтверждает бурное восстановление экономики, что также позитивно для акций РФ. "Поэтому рассчитываем на то, что рынок отвлечется от страхов четверга и покажет рост. Впрочем, всегда есть место для геополитических неожиданностей. Поэтому до информации с Совбеза РФ отечественные инвесторы могут проявлять нерешительность. Геополитические страхи подтолкнули российские акции к коррекции", - считает аналитик.

В США накануне индексы акций выросли на 0,7-1,1% во главе с Dow Jones благодаря сильным отчетам ряда компаний, а также заявлениям президента Федерального резервного банка (ФРБ) Атланты Рафаэля Бостика, в которых трейдеры увидели "голубиные" сигналы.

Бостик, не имеющий права голоса в Федеральном комитете по операциям на открытом рынке (FOMC) в 2023 году, заявил в ходе пресс-брифинга в четверг, что он поддержал бы повышение базовой процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) на 25 базисных пунктов (б.п.) на мартовском заседании. Он отметил, что Федрезерву, по его мнению, следует действовать осторожно, с учетом отложенного эффекта ужесточения политики, который может проявиться в скором времени.

На вопрос о том, когда ФРС остановит цикл повышения ставки, Бостик ответил, что соответствующая для этого ситуация может сложиться к середине-концу лета текущего года, сообщило агентство Bloomberg.

В Азии в пятницу также преобладал рост индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 1,6%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,3%, южнокорейский Kospi - на 0,2%, китайский Shanghai Composite - на 0,6%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,7%), "плюсует" Европа (индексы FTSE, CAC 40, DAX растут на 0,2-0,7%), но слабо "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,1%).

Безработица в Японии в январе неожиданно снизилась до 2,4% - минимального уровня с февраля 2020 года, по сравнению с 2,5% месяцем ранее и 2,8% годом ранее, свидетельствуют данные министерства внутренних дел и связи страны. Эксперты в среднем ожидали сохранения показателя на декабрьском уровне, по данным Trading Economics.

Важным событием для рынков КНР и Гонконга станет Всекитайское собрание народных представителей (ВСНП), очередная сессия которого стартует 5 марта. Эксперты ждут от ВСНП новых мер поддержки экономики, отмечает агентство Bloomberg.

На нефтяном рынке цены утром в пятницу слабо проседают с двухнедельных максимумов, неделя завершается в "плюсе". Стоимость майских фьючерсов на Brent к 11:05 МСК составила $84,7 за баррель (-0,1% и +0,5% в четверг), апрельская цена WTI - $78,13 за баррель (-0,04% и +0,6% накануне).

Контракты на Brent и WTI завершают неделю ростом благодаря оптимизму, вызванному сигналами восстановления активности в Китае, который перевешивает опасения трейдеров, связанные с продолжающимся ужесточением денежно-кредитной политики в США.

Устойчивость американской экономики и, в частности рынка труда, оставляет Федеральной резервной системе (ФРС) пространство для маневра в плане дальнейшего подъема ставки, и это поддерживает доллар США, что в свою очередь, является отрицательным фактором для сырьевых рынков.

Помимо этих двух факторов, трейдеры пытаются оценить динамику российского экспорта нефти, который пока остается более устойчивым, чем ожидалось, в условиях введенных в отношении РФ санкций, отмечает агентство Bloomberg.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции "Белона" (MOEX: BLNG) (+35,9%), "Магаданэнерго" (MOEX: MAGE) (+15%), ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод" (MOEX: CHKZ) (+13,2%), ПАО "Уралкуз" (MOEX: URKZ) (+11,8%), Росбанка (MOEX: ROSB) (+9,6%), банка "Авангард" (MOEX: AVAN) (+4,9%), МКФ "Красный Октябрь" (MOEX: KROT) (+4,8%).

Подешевели бумаги ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (MOEX: NKHP) (-4,1%), ПАО "Звезда" (Санкт-Петербург (MOEX: ZVEZ)) (-2,8%), "префы" ПАО "Ставропольэнергосбыт" (MOEX: STSB) (-2,4%) и ПАО "Центральный телеграф" (MOEX: CNTL) (-2,3%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:05 МСК составил 6,18 млрд рублей (из них 1,62 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 976,23 млн рублей на бумаги "Газпрома" и 814,07 млн рублей на акции "АЛРОСА").


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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