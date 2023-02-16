Рубль лишь немного ослаб к доллару и евро по итогам четверга, в обеих парах отошел от обновленных апрельских минимумов

Москва. 16 февраля. Доллар США и евро немного повысились на Московской бирже по итогам торгов четверга, растеряв при этом часть роста первой половины дня; рубль незначительно подешевел к бивалютной корзине в ожидании новых драйверов к движению, в том числе сообщений о новых санкциях.

Курс доллара США составил 74,86 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 28,25 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 79,95 руб./EUR1, подорожав на 6,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 18,4 копейки - до 77,15 рубля. Курс китайского юаня поднялся на 0,5 копейки - до 10,88 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль немного подешевел на торгах в четверг, стабилизировавшись вблизи апрельских минимумов в ожидании новых драйверов к движению. Давление на рубль продолжают оказывать санкционные новости и введение потолка цен на российские нефть и нефтепродукты, приведшие к резкому сокращению экспортных валютных доходов и ухудшению бюджетных показателей.

Как сообщалось, дефицит федерального бюджета РФ в январе составил 60% от плана на 2023 год (2,925 трлн рублей). Доходы в январе сложились в размере 1,356 трлн руб., что на 35% меньше объема поступления доходов годом ранее. При этом нефтегазовые доходы составили 426 млрд рублей, сократившись к январю 2022 г. на 46%. Недополученные из-за падения цены нефтегазовые доходы за январь Минфин оценил в 54,5 млрд руб. и начиная с 13 января в рамках действия механизма бюджетного правила, частично перезапущенного с 2023 г., начал продавать на рынке китайские юани.

Тем временем, Госдума РФ в четверг приняла во втором и третьем чтениях закон о применении дисконтов к цене Brent в расчете налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ), налога на добавленный доход (НДД) и обратного акциза на нефть, также принят законопроект о налоговом вычете для "Газпром нефти" (MOEX: SIBN).

Закон ограничивает дисконт нефти Urals к Brent в расчете НДПИ, НДД и обратного акциза на нефть. Так, для расчета предлагается применять цены нефти марки Urals в фактическом размере, которые при этом должны быть не ниже цены Brent, уменьшенной в период: в апреле - на $34 за баррель, в мае - на $31 за баррель, в июне - на $28 за баррель, в июле - на $25 за баррель.

Комитет постоянных представителей (Coreper) стран ЕС, обсуждая накануне предстоящий десятый пакет санкций в отношении РФ, рассмотрел 146-страничный список товаров, экспорт которых в РФ планируется запретить, сообщает в четверг европейский портал EUobserver. Десятый пакет санкций в отношении России планируется ввести в конце февраля. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее заявляла, что он будет содержать новые запреты в торговой области и дополнительный контроль над экспортом технологий в Россию. Она оценила этот пакет в 11 млрд евро в год.

Сигнал Банка России по будущей направленности денежно-кредитной политики остается неизменным: ставка может быть повышена, если реализуются риски, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина журналистам в ходе Уральского форума "Кибербезопасность в финансах".

"Что касается решения в марте (на совете директоров по ДКП 17 марта - ИФ) - у нас еще есть время, будем смотреть за тенденциями, анализировать. Но, как мы в прошлый раз посылали сигнал, в случае реализации финансовых рисков мы будем рассматривать целесообразность повышения ставки", - сказала Набиуллина журналистам в Екатеринбурге.

В этом году вероятность ужесточения политики больше, чем вероятность ее смягчения, отметила глава ЦБ, напомнив, что эта позиция отражена в обновленном прогнозе регулятора по средней ставке.

Из данных Росстата, поступивших после предыдущего совета директоров ЦБ (10 февраля он оставил ставку неизменной, но изменил сигнал с нейтрального на "ястребиный"), следует, что годовая инфляция в РФ на 13 февраля немного ускорилась - до 11,8% с 11,78% на 6 февраля. Глава ЦБ не стала комментировать недельные данные по динамике потребительских цен. "Что хотела бы подчеркнуть: мы не делаем никаких выводов, изменений нашей оценки на основе недельных данных. Предпочитаем смотреть месячные данные, которые по более широкой корзине, и тренды", - заявила она.

Возможности для системной либерализации мер валютного контроля сейчас нет, ограничения на снятие наличной валюты и валютные переводы будут продлены, кроме того, сказала журналистам Набиуллина в кулуарах форума.

Основанием для введения ограничений на снятие наличной валюты стало прекращение ее поступления в России (в первую очередь долларов и евро), напомнила глава ЦБ. "Это основание осталось, и поэтому у нас нет, к сожалению, оснований снять это ограничение, оно будет продлено, может быть, с некоторыми видоизменениями, как мы делали, когда дополнительно разрешали в рамках $10 тыс. снятие наличных не только в долларах, но и евро. Какие-то нюансы могут быть, но в целом ситуация сохранится", - отметила Набиуллина.

Крупнейшими продавцами валюты на рынке в январе 2023 года оставались системно значимые кредитные организации (СЗКО), но объем продаваемой ими валюты в январе сократился до 455 млрд рублей с 725 млрд рублей в декабре, говорится в обзоре рисков финансовых рынков, опубликованном ЦБ РФ.

Основными покупателями валюты на бирже были банки, не относящиеся к СЗКО. Они в январе сократили покупки валюты до 320,4 млрд рублей с 567 млрд рублей в декабре.

Физические лица на валютном рынке также выступали нетто-покупателями, купив в январе валюту на 111,3 млрд рублей (154,2 млрд рублей в декабре). Так, на биржевом рынке они приобрели валюту на 100,5 млрд рублей, через крупнейшие банки - на 10,8 млрд рублей. "Часть валюты приобретается физическими лицами для дальнейшего перевода денежных средств на иностранные счета", - отмечает Банк России.

ЦБ подчеркивает, что спрос и предложение валюты на рынке в январе были сбалансированы на небольших уровнях: в январе крупнейшие экспортеры снизили объем чистых продаж иностранной валюты до $10 млрд (в декабре 2022 года - $15,7 млрд) при одновременном уменьшении спроса на валюту со стороны резидентов. Значительное сокращение объема чистых продаж обусловлено как негативной динамикой цен на нефть и газ, так и временным уменьшением валютных поступлений на фоне перехода нефтяных компаний на новые схемы поставок и расчетов, пояснил регулятор.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" начальник управления операций на финансовых рынках Инбанка Егор Кульков, в четверг во второй половине дня пара "доллар-рубль" стабилизировалась в узком диапазоне 74,7-74,9 руб./$1, доллар после продолжительного роста с конца января подошел к уровню сопротивления 75 руб., который пока не может преодолеть. "Причинами ослабления российской валюты стали ухудшение торгового баланса и рост дефицита бюджета РФ, опасения из-за нового 10-го пакета санкций от ЕС и США. Американский доллар укрепляется к основным мировым валютам из-за ожидания более жесткой политики ФРС США, вызванной продолжающимся ростом инфляции и выходом сильных данных по рынку труда и розничным продажам. В последние дни наблюдается значительный дефицит долларов на денежном рынке Московской биржи. Однодневные ставки РЕПО выросли с 0,15% до 4-5%, а свопа на пару "доллар-рубль" - упали с 7% до 1%. Это может быть свидетельством значительного ухода долларовой ликвидности с российского рынка, вызванного опасением внесения крупных российских игроков в американский "черный список". Если это предположение окажется правдой, то через некоторое время спрос на валюту вернется к норме и пара доллар-рубль может снова приблизиться к 70 руб./$1", - говорит Кульков.

"Снижение нацвалюты идет уже две недели, обострились геополитический фон и опасения по бюджету. С одной стороны, участники валютного рынка вспоминают события прошлого года и видят накал обстановки на приграничных территориях, и скоро России угрожают очередным пакетом санкций. С другой стороны, снижение экспортных потоков приводит к падению доходной части бюджета, а импортные поставки активно восстановились, при том что федеральные расходы значительно возросли. В итоге валютный рынок переживает очередную волну ослабления рубля на фоне совокупности множества факторов. А драйверы поддержки: восстановление нефтяных цен и постепенное сужение спреда Urals и Brent, продажи юаня из ФНБ и ужесточение риторики ЦБ по ставке, - пока отходят на второй план. Но это вопрос перспектив. Технически накануне отработаны ранее обозначенные уровни сопротивления по инвалютам. Учитывая высокую нервозность торгов и инерционность биржевых инструментов, в моменте инвалюты могут быть и выше, но напряжение нарастает, после чего обычно и бывает успокоение. Доллар США в среду достиг динамического сопротивления по паре "доллар-рубль" на 74,5. Логично, что с течением времени динамика курса поднимает сопротивление чуть выше, и уже планкой выступает область 75 руб./$1. Евро все-таки дотянулся к 80 по паре "евро-рубль". Очередная волна роста в глобальном долларе способна быстро надавить на евро, и у нас это скажется в более активном ослаблении евро против рубля", - отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Михаил Зельцер.

Цены на нефть слегка снижаются вечером в четверг после такого же небольшого повышения ранее в ходе торгов. Поддержку рынку оказывают сигналы продолжающегося увеличения деловой активности в Китае после снятия карантинных ограничений, однако существенный рост запасов в США сдерживает подъем цен.

Апрельские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК подешевели на 0,16% - до $85,24 за баррель. Котировки мартовских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени понизились на 0,11% - до $78,5 за баррель.

Три крупнейшие китайские авиакомпании объявили о значительном росте загруженности рейсов, что указывает на подъем туристической активности, отмечает Bloomberg.

Как сообщило накануне министерство энергетики США, запасы нефти в стране на прошлой неделе подскочили на 16,28 млн баррелей. Эксперты в среднем прогнозировали их увеличение на 2 млн баррелей.

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 МСК до 15:30 МСК, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 17 февраля на 55,61 копейки, до 74,7638 руб./$1, и увеличил курс евро на 41,1 копейки, до 79,9764 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи в четверг поднялся на 56,31 копейки по отношению к среде и составил 74,7775 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК увеличился на 51,042 копейки и составил 74,7712 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 395,964 млн, из которых $488,485 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $907,479 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" вырос на 46,88 копейки, до 79,9719 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" поднялся на 40,16 копейки, поднявшись до 79,9689 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR803,74 млн, из которых EUR287,995 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR515,745 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов не изменились в четверг относительно предыдущего торгового дня. Исключение составила ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт", которая поднялась на 2 базисных пункта - до 7,33% годовых. Ставки MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок и на срок 1 месяц остались на отметках 7,53% и 7,86% годовых, ставки на сроки 3 и 6 месяцев также не изменились относительно среды, оставшись на уровнях 8,33% и 8,53% годовых соответственно.