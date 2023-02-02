Цены рублевых корпбондов в четверг могут чуть подрасти на внешнем позитиве

Москва. 2 февраля. Котировки рублевых корпоративных облигаций в четверг могут слегка подрасти благодаря позитивным сигналам, поступающим с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, а также ожиданий сохранения ключевой ставки ЦБ РФ на уровне 7,5% годовых в ближайшие несколько месяцев, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы завершили ростом торги в среду на итогах первого в этом году заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. ФРС повысила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на 25 базисных пунктов, теперь ее диапазон составляет 4,5-4,75% годовых, говорится в сообщении Федерального комитета по операциям на открытых рынках (FOMC) по итогам заседания. Решение было принято членами FOMC единогласно и совпало с прогнозами большинства экономистов и аналитиков.

На предыдущем заседании Федрезерв увеличил ставку на 50 базисных пунктов, а до этого поднимал ее четыре раза подряд на 75 базисных пунктов. В настоящее время размер ставки является максимальным с 2007 года.

Глава американского ЦБ Джером Пауэлл на пресс-конференции по итогам заседания заявил, что инфляция в США продолжает оставаться существенно выше долгосрочного целевого уровня ФРС, который составляет 2%. По словам Пауэлла, ФРС необходимо проводить ограничительную денежно-кредитную политику некоторое время. Потребуется определенное время для получения полного экономического эффекта от ужесточения ДКП. Пауэлл отметил, что не ожидает снижения ставок ФРС в 2023 году в случае, если экономические показатели будут соответствовать прогнозам. Между тем он сказал, что финансовые условия существенно ужесточились за прошедший год, и впервые признал, что "дезинфляционный процесс начался".

Индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в январе понизился до 47,4 пункта с 48,4 пункта месяцем ранее, свидетельствуют данные Института управления поставками (ISM). Индекс опустился по итогам пятого месяца подряд и обновил минимум с мая 2020 года. Эксперты, опрошенные Trading Economic, в среднем ожидали снижения индекса до 48 пунктов. Тем временем отчет отраслевой организации ADP показал замедление темпов роста числа рабочих мест в частном секторе США. Их количество в январе увеличилось на 106 тыс., сообщила ADP. Аналитики в среднем прогнозировали рост числа рабочих мест на 178 тыс., согласно Trading Economics. В декабре показатель вырос на 253 тыс.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона повышаются в ходе торгов в четверг на фоне итогов первого в этом году заседания ФРС США, которые были позитивно восприняты глобальными инвесторами. Значение японского индекса Nikkei 225 по итогам торгов увеличилось на 0,24%. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:23 мск вырос на 0,1%, гонконгский Hang Seng - на 0,2%. Значение южнокорейского Kospi к 8:17 мск повысилось на 0,9%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 за день прибавил 0,13%.

В свою очередь цены на нефть умеренно поднимаются утром в четверг, восстанавливаясь после падения до минимумов за три недели накануне на данных об очередном росте запасов топлива в США. Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 мск составила $83,22 за баррель, что на 0,46% выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду эти контракты подешевели на 3,1%, до $82,84 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи составила к этому времени $76,86 за баррель, что на 0,59% выше итогового значения предыдущей сессии. На прошлой сессии контракт упал в цене на 3,1%, до $76,41 за баррель, минимума с 10 января.

Накануне министерство энергетики США сообщило, что запасы нефти в стране на прошлой неделе увеличились на 4,14 млн баррелей. Рост показателя фиксируется на протяжении шести недель подряд. Опрошенные Bloomberg аналитики ожидали снижения запасов нефти на 1 млн баррелей. Тем временем товарные резервы бензина выросли на 2,58 млн баррелей, дистиллятов - на 2,32 млн баррелей. Эксперты ждали увеличения запасов бензина на 2 млн баррелей и сокращения запасов дистиллятов на 1,5 млн.

Также в среду стало известно, что министры мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC), рассмотрев данные по добыче за ноябрь и декабрь 2022 года, рекомендовали не менять квоты на нефтедобычу. Следующее заседание JMMC запланировано на 3 апреля 2023 года.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 1 февраля выросла в 1,2 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и осталась выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 19,492 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 6,277 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов в среду снизился всего на 0,01% и составил 109,31 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,01%, поднявшись до 832,67 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Почта России БО-002P-01" (+0,34%), "Банк ФК Открытие БО-П09" (+0,19%) и "Сбербанк-001Р-SBER15" (+0,18%), а в лидерах снижения - облигации "РЖД-001P-04R" (-0,39%), "ГК Самолет БО-П10" (-0,26%) и "Сбербанк-001Р-SBER24" (-0,18%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ПАО "РусГидро" (MOEX: HYDR) полностью разместило выпуск 3-летних облигаций серии БО-П09 объемом 35 млрд рублей. Компания установила ставку 1-го купона на уровне 9,20% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению 9,41% годовых, купоны полугодовые. Сбор заявок на выпуск прошел 27 января. Высокий спрос со стороны инвесторов позволил в ходе букбилдинга дважды снизить ориентир по купону со стартовых 9,4% до финальных 9,2% годовых, одновременно увеличив объем размещения более чем в два раза с объявленных 15 млрд рублей до 35 млрд рублей.

Сбербанк (MOEX: SBER) России 3 февраля начнет размещение 2-летнего выпуска облигаций серии 001Р-SBER42 объемом 50 млрд рублей. Датой окончания размещения станет 8 февраля либо дата размещения последней облигации выпуска.