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01 февраля 2023 года 19:30

Рынок акций РФ в среду консолидировался в ожидании новостей от ФРС, лидировали в росте металлурги

Москва. 1 февраля. Рынок акций РФ в среду консолидировался при смешанной динамике blue chips в ожидании вердикта Федрезерва США о дальнейшей монетарной политике, попытки роста нивелировались разнополярными сигналами с внешних площадок и просевшей вечером нефтью (Brent опустилась ниже $85 за баррель). Индекс Мосбиржи завершил основные торги на 2230 пунктах, в росте лидировали бумаги металлургов во главе с "Северсталью" (+4,5%).

По итогам торгов индекс Мосбиржи составил 2230,15 пункта (+0,2%, днем индекс поднимался до 2247,12 пункта), индекс РТС - 1002,47 пункта (+0,1%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже изменились в пределах 4,5%.

Доллар к 18:50 МСК подорожал до 70,07 рубля (+0,25 рубля).

Кроме "Северстали" подорожали акции "ММК" (MOEX: MAGN) (+2%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+1,7%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+1,4%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+1,1%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,9%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,9%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,7%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,6%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,6%), Polymetal (MOEX: POLY) (+0,6%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,2%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,2%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,1% и +0,7% "префы"), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,1%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,01%).

Подешевели расписки OZON (MOEX: OZON) (-2,2%), акции "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-1,7%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,9%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,7%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,5%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (-0,4%), бумаги "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,3%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,2%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,1%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-0,1%).

Как отмечает инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин, рынок акций РФ в среду сохранил растущую динамику, индекс Мосбиржи отметился на максимумах с осени прошлого года. В авангарде двигались акции металлургов и представителей IT-сектора. Расти отечественным акциям также помогало умеренное ослабление рубля.

Внешний фон был умеренно позитивным. В четверг рынки будут отыгрывать результаты заседания ФРС, которые станут известны в среду в 22:00 МСК. Ожидается, что регулятор повысит диапазон ставок на 25 б.п. В целом это уже заложено в ценах, так что по факту решения (особенно если риторика руководства Федрезерва не будет при этом "ястребиной") возможен рост в рисковых активах, полагает эксперт.

"Неделя центробанков" в четверг продолжится заседаниями ЕЦБ и Банка Англии по процентным ставкам. В США будет обнародован еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице. Также в фокусе внимания останутся финрезультаты компаний, выходящие в рамках сезона квартальных отчетностей (отчитаются Apple, Alphabet, Amazon, Qualcomm, Starbucks, Gilead и др.), Московская биржа в четверг опубликует данные по оборотам за январь.

Текущий импульс роста российского рынка ограничен отставанием тяжеловесных нефтегазовых "фишек" от общей позитивной динамики, к тому же вблизи 2255 пунктов по индексу МосБиржи расположена сильная зона сопротивления, для преодоления которой могут потребоваться свежие драйверы. До конца недели вероятна волна фиксации прибыли. Прогноз по индексу МосБиржи на 2 февраля - 2155-2255 пунктов, полагает Бахтин.

По словам руководителя отдела управления бумагами с фиксированной доходностью УК "Первая" Дмитрия Постоленко, индекс МосБиржи в течение дня вплотную подходил к отметке 2250 пунктов, однако протестировать ее не смог, началась коррекция. Основную торговую сессию он завершил в районе 2230 пунктов.

Оптимизм на российском рынке был обусловлен позитивным внешним фоном, а также ростом отдельных эмитентов на корпоративных новостях. К вечеру просели акции золотодобытчиков в рамках фиксации прибыли инвесторами перед заседанием ФРС США. Регулятор с высокой вероятностью повысит ставку на 0,25 п.п., и рынки уже заложили в цены это решение. Поэтому все внимание будет обращено на комментарий регулятора - инвесторы ждут намеков на смягчение позиции ФРС США в отношении монетарной политики. В зависимости от того, найдут ли инвесторы подтверждение своих предположений, будет зависеть первая реакций рынков на новости от Федрезерва. В целом рынки, ориентируясь на резкое замедление инфляции, как опережающий индикатор, уже ожидают завершения периода ужесточения денежно-кредитной политики, поэтому после всплеска волатильности планомерный рост может продолжиться, полагает эксперт.

В четверг решение по ставке будет принимать ЕЦБ. Здесь сюрпризов, скорее всего, не будет. Процентную ставку, вероятнее всего, поднимут на 0,5 п.п., а комментарий будет носить "ястребиный" характер, поэтому евро продолжит укрепляться. Министры ОПЕК+ не рекомендовали менять квоты по добыче среди стран альянса, а значит, итоги можно охарактеризовать нейтрально. Важным для нефтяных цен также будет итог заседания ФРС, который повлияет на общий аппетит к риску и может подтолкнуть цены к росту в ближайшей перспективе, полагает Постоленко.

Как отмечает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова, среди лидеров роста в среду оказались акции "Акрона" (MOEX: AKRN) (+8,4%) на фоне удешевления газа, необходимого для производства химудобрений. Котировки акций "Совкомфлота" (MOEX: FLOT) (+4%) выросли после выхода накануне показателей по МСФО за январь-сентябрь 2022 года, ставших для инвесторов приятной неожиданностью.

"С 1 февраля начали действовать ответные меры РФ на введенный Евросоюзом потолок цен на российскую нефть, экспортируемую железнодорожным и морским транспортом. Порядок применения этих мер будет уточнен в течение месяца. Заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ ожидаемо обошлось без сенсаций, что привело к снижению цен на нефть", - отмечает Мильчакова.

Индекс Мосбиржи в четверг продолжит колебания в рамках 2200-2300 пунктов, полагает аналитик.

В среду на рынках Азии преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,1%, австралийский индекс S&P/ASX 200 - на 0,3%, южнокорейский Kospi - на 1%, китайский Shanghai Composite - на 0,9%, гонконгский Hang Seng вырос на 1,1%), в Европе динамика смешанная (индекс DAX подрос на 0,1%, FTSE и CAC 40 просели на 0,3%), корректируются вниз Штаты (индексы теряют 0,2-1% во главе с Dow).

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в производственной отрасли КНР, рассчитываемый Caixin Media и S&P Global, в январе поднялся до 49,2 пункта по сравнению с 49 пунктами месяцем ранее. Тем не менее, он шестой месяц подряд остается ниже отметки 50 пунктов, что указывает на ослабление активности в секторе. Аналитики в среднем ожидали более значительного роста показателя - до 49,5 пункта, сообщает Trading Economics.

На нефтяном рынке вечером в среду цены возобновили снижение. Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $84,97 за баррель (-0,6% и +1,1% накануне), мартовская цена WTI - $78,67 за баррель (-0,3% и +1,3% во вторник).

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе увеличились на 4,14 млн баррелей (ожидалось снижение на 1 млн), запасы бензина выросли на 2,58 млн баррелей (ожидалось увеличение на 2 млн), резервы дистиллятов увеличились на 2,32 млн баррелей (ожидалось сокращение на 1,5 млн).

Министры мониторингового комитета ОПЕК+, рассмотрев ситуацию на рынке, не рекомендовали принимать решение об изменении квот на добычу нефти, сообщили "Интерфаксу" источники, знакомые с ситуацией.

Как говорится в пресс-релизе ОПЕК, министры комитета, рассмотрев данные по добыче за ноябрь и декабрь 2022 года, отметили приверженность декларации, согласованной 5 октября 2022 года. Таким образом, нынешние квоты на добычу нефти сохраняются.

Следующее заседание JMMC запланировано на 3 апреля 2023 года.

Во "втором эшелоне" на Московской бирже лидерами роста выступили акции ПАО "Выборгский судостроительный завод" (MOEX: VSYD) (+23% и +18,1% "префы"), "Ижстали" (MOEX: IGST) (+12% и +5,8% "префы"), "Иркута" (MOEX: IRKT) (+8,9%), ПАО "Звезда" (Санкт-Петербург (MOEX: ZVEZ)) (+8,2%), ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (MOEX: UNAC) (+5%), ПАО "Фармсинтез" (MOEX: LIFE) (+4,9%).

Подешевели бумаги МКФ "Красный Октябрь" (MOEX: KROT) (-8% и -7,4% "префы"), ПАО "НПО "Наука" (MOEX: NAUK) (-6,6%), ПАО "Институт стволовых клеток человека" (MOEX: ISKJ) (-5,7%), ПАО "РКК "Энергия" (MOEX: RKKE) (-4,4%), банка "Авангард" (MOEX: AVAN) (-3,5%), ПАО "Наука-связь" (MOEX: NSVZ) (-3,3%), "КАМАЗа" (MOEX: KMAZ) (-3,3%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса Мосбиржи за день составил 39,36 млрд рублей (из них 9,31 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 7,97 млрд рублей на бумаги "Полюса" и 3,35 млрд рублей на акции "Яндекса").


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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