Рынок акций РФ вырос в первой половине января вслед за мировыми площадками

Рынок акций РФ с начала года вырос благодаря подорожавшей нефти и возросшему оптимизму внешних площадок в отношении дальнейшей монетарной политики Федрезерва США, индекс Мосбиржи протестировал рубеж 2200 пунктов, обновив максимум более чем за месяц, индекс РТС преодолел рубеж 1000 пунктов.

В первую короткую торговую неделю января рынок консолидировался на фоне невысокой активности операций, попытки роста сдерживались смешанными сигналами с внешних фондовых площадок и упавшей нефтью из-за опасений в отношении спроса на сырье в Китае. В период с 3 по 6 января индекс Мосбиржи подрос на 0,1% и составил 2156,39 пункта, индекс РТС потерял 2,9% и достиг 942,73 пункта на фоне роста доллара до 72,06 руб./$1 (+2,16 рубля) и упавшей мартовской нефти Brent до $80,04 за баррель (-6,9%).

Между тем, рост рынка акций РФ после новогодних каникул возобновился на фоне подорожавшей нефти благодаря сигналам увеличения спроса на сырье в Китае, а также ожиданий замедления темпов ужесточения монетарной политики Федрезерва в условиях замедления инфляции.

В период с 9 по 13 января индекс Мосбиржи вырос на 2% и составил 2199,94 пункта, индекс РТС подскочил на 7,2% и достиг 1010,4 пункта на фоне падения доллара до 68,59 руб./$1 (-3,53 рубля) и выросшей мартовской нефти Brent до $85,11 за баррель (+8,3%).

В результате, с начала года индексы МосБиржи и РТС прибавили 2,1-4,1%, доллар подешевел на 1,31 рубля.

Рынок акций РФ на первых после новогодних каникул торгах 9 января вырос вместе с внешними фондовыми площадками и нефтью (Brent превысила $80 за баррель) на ожиданиях восстановления экономики США и Китая; индекс РТС поднялся в район 980 пунктов на фоне укрепления рубля, отыграв потери начала января, индекс МосБиржи превысил 2163 пункта.

Лидировали акции "Аэрофлота" (+2,5%) на фоне неплохой статистики по перевозкам за декабрь и начало января (с 1 по 8 января, например, число пассажиров выросло на 11,3% в годовом выражении). В аутсайдерах выступили экспортеры на фоне снижения доллара. Во "втором эшелоне" выстрелили без новостей акции ПАО "Фармсинтез" (+36,2%), подешевели акции "ЭЛ5-Энерго" (-4,8%, до 0,5438 рубля). ПАО "ЛУКОЙЛ" выставило оферту миноритариям ПАО "ЭЛ5-Энерго" (ранее "Энел Россия") по цене 0,48 руб. за акцию, объем оферты - 15,41 млрд бумаг.

Во вторник рынок акций РФ умеренно просел в рамках коррекции на фоне локального ухудшения внешней фондовой конъюнктуры, а также подешевевшей вечером нефти (Brent просела к $79 за баррель). Индекс МосБиржи опустился ниже 2160 пунктов, индекс РТС - ниже 975 пунктов. Продолжился рост акций "Аэрофлота" (+2,8%), а во "втором эшелоне" второй день подряд раллировали бумаги ПАО "Фармсинтез" (+24%) в отсутствие новостей, обновившие максимум с ноября 2020 года. Объемы торгов акциями "Фармсинтеза" на бирже оказались рекордными (более 3,167 млрд рублей), в 3 раза превысили капитализацию самой компании и обогнали по оборотам Сбербанк.

Общерыночный настрой несколько ухудшился после того как двое представителей ФРС в своих выступлениях не исключили, что ключевую процентную ставку придется поднять выше 5% и какое-то время удерживать ее на этом уровне.

В среду рынок акций РФ возобновил подъем вслед за внешними фондовыми площадками и нефтью (Brent превысила $81 за баррель) на ожиданиях замедления инфляции в США; индекс МосБиржи поднялся к уровню 2190 пунктов во главе со Сбербанком (+4,4%) и обновил максимум за месяц, индекс РТС превысил рубеж 1000 пунктов за счет укрепления рубля благодаря новостям от Минфина и ЦБ РФ. Упали после отсечки на Мосбирже дивидендов за 9 месяцев акции "Роснефти" (-5,2%, дивиденды - 20,39 рубля на бумагу), также откатились после 2-дневного ралли бумаги ПАО "Фармсинтез" (-16%).

Продолжился рост акций "Аэрофлота" (+2,3%) на фоне известий, что Россия в 2023 году выделит из Фонда национального благосостояния (ФНБ) на поддержку лизинга отечественных самолетов для "Аэрофлота" 175 млрд руб.

ЦБ РФ объявил о возобновлении с 13 января операций по продаже иностранной валюты (в частности юаня) в рамках бюджетного правила, чтобы возместить выбывающие нефтегазовые доходы в январе в объеме до 54,5 млрд руб. (продажи будут проходить в период с 13 января по 6 февраля).

В четверг рынок акций РФ продемонстрировал смешанную динамику blue chips на фоне подорожавшей нефти и возросшей волатильности в США после выхода блока статистики, спровоцировавшей фиксацию прибыли игроками. Индекс МосБиржи забуксовал на подходе к рубежу 2200 пунктов, а индекс РТС превысил 1015 пунктов из-за очередного укрепления рубля.

Потребительские цены в США (индекс СPI) в декабре выросли на 6,5%, как и ожидалось, замедлившись после роста на 7,1% в ноябре. Базовая инфляция (индекс Core СPI) также ожидаемо опустилась до 5,7% с ноябрьских 6%. Статистика подогрела ожидания замедления роста ставок Федрезерва США. Некоторые инвесторы также полагают, что ФРС может приступить к снижению ставок во втором полугодии, если экономика США начнет демонстрировать признаки рецессии.

Выросли акции "Соллерса" (+5,2%) на фоне неплохого отчета компании и новостей об открытии новых дилерских центров в Хабаровске и Благовещенске.

Нефть Brent поднялась до $84 за баррель на оптимизме трейдеров в отношении перспектив спроса на топливо в КНР, при этом статистика Минэнерго США о росте запасов нефти за неделю сразу на 19 млн баррелей была проигнорирована.

В пятницу рынок акций РФ возобновил рост вслед за нефтью и внешними фондовыми площадками, индекс Мосбиржи протестировал 2200 пунктов, а индекс РТС опустился к 1010 пунктам из-за ослабления рубля. Подорожали акции золотодобытчиков и Сбербанка (+1,9%), также вернулись к росту бумаги "Фармсинтеза" (+10,3%).

Вышедшая в пятницу отчетность банков в США в целом оказалась лучше ожиданий рынка, однако инвесторов напугали слова главы JPMorgan Chase Джейми Даймона о сохранении рисков в мировой экономике.

В США индекс потребительского доверия от Мичиганского университета в январе повысился до 64,6 пункта, при прогнозах роста до 60,5-60,7 пункта с декабрьских 59,7 пункта.

В период с 3 по 13 января среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней "Московской биржи" лучше рынка выглядели акции "ТГК-14" (+20%), ПАО "Россети Северо-Запад" (+14%), ПАО "Россети Волга" (+13%); хуже рынка оказались бумаги ПАО "Россети Центр и Приволжье" (-15%), ПАО "Россети Центр" (-11%), "МРСК Урала" (-9%).

Динамику рынка акций РФ в середине января будут определять геополитические новости и корпоративные события, а также расстановка сил на внешних площадках на фоне выходящих финансовых отчетов за IV квартал. Для индекса Мосбиржи коридор колебаний может составить 2150-2250 пунктов, для индекса РТС - 970-1100 пунктов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".