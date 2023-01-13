Рынок акций РФ завершил неделю ростом, лидировали в пятницу бумаги золотодобытчиков и финкомпаний

Москва. 13 января. Рынок акций РФ в пятницу подрос на фоне подорожавшей нефти и смешанных сигналов с внешних фондовых площадок, в США настроения несколько ухудшились после старта сезона квартальных отчетностей. Индекс Мосбиржи поднялся к 2200 пунктам, а индекс РТС просел в район 1010 пунктов на фоне ослабления рубля, лидерами роста выступили бумаги золотодобывающих и финансовых компаний.

По итогам торгов индекс Мосбиржи составил 2199,94 пункта (+0,6%), индекс РТС - 1010,4 пункта (-0,6%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже выросли в пределах 4,2%.

Доллар к 18:50 МСК подорожал до 68,59 рубля (+0,83 рубля), в первой половине торгов курс опускался до 67,09 руб./$1.

За неделю индексы МосБиржи и РТС выросли на 2-7,2%, доллар подешевел на 3,53 рубля.

Подорожали в пятницу акции АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+4,2%), Polymetal (MOEX: POLY) (+4,1%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+2,1%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+1,9% и +1,6% "префы"), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (+1,6%), бумаги "Северстали" (MOEX: CHMF) (+1,3%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+1%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,9%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,9%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,7% и +1% "префы"), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,7%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,4%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,4%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,4%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,2%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,2%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,2%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,2%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+0,2%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,1%).

Подешевели акции "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,6%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,5%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,4%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,3%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,2%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-0,1%).

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Зарина Саидова, вышедшая накануне в США статистика по инфляции позволила надеяться на то, что Федрезерв сможет замедлить темпы монетарного ужесточения. Однако в пятницу вышла статистика об ускорении роста цен на товары, импортируемые в США (цены в декабре выросли на 3,5% в годовом выражении при прогнозах роста на 2,2% - прим. ИФ), что сбило оптимизм игроков.

С технической точки зрения на дневном графике индекса МосБиржи отмечаются признаки перегрева, и в краткосрочной перспективе есть вероятность коррекционной просадки. Ближайшая поддержка расположена на уровне 2075 пунктов, полагает Саидова.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, акции Polymetal и "Полюса" в пятницу обновили максимумы со второй половины сентября 2022 года на фоне закрепления цен на золото выше $1900 за унцию (пик с мая 2022 года).

Застройщик "Эталон Групп" (+2,5% ГДР) сообщил о вводе в 2022 году в эксплуатацию 735 тыс. кв. м реализуемой площади в 19 проектах, что на 74% превышает объем ввода за 2021 год и является рекордным показателем за всю историю компании, отметила аналитик.

Нефтяные фьючерсы Brent и WTI не оставляют попыток продвижения к сопротивлениям $86,5 и $80 за баррель (верхние полосы Боллинджера дневных графиков и линии долгосрочных нисходящих трендов) на фоне повышенного мирового аппетита к риску. Инвесторам в ближайшие сессии необходимо будет определиться со среднесрочным трендом, который может смениться на "бычий". В США индекс S&P 500 просел к 3975 пунктам, отойдя от психологически важного уровня 4000 пунктов. Завершение недели ниже будет указывать на риски возвращения к продажам в ближайшие сессии.

Индексы МосБиржи и РТС завершили неделю вблизи уровней 2200 и 1000 пунктов соответственно, поддержку оказало возобновление покупок в Сбербанке, который преодолел 150 руб., отмечает Кожухова.

Как отмечает ведущий аналитик "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков, уходящая неделя прошла под знаком роста акций золотодобывающих компаний вслед за золотом.

"Принято объяснять эту динамику влиянием американской статистики, но более глубокое изучение вопроса дает иные результаты. Китай в ноябре купил 32 тонны золота, в декабре - 30 тонн. В январе закупки Народного Банка резко увеличились и могут составить до 100 тонн в первой половине месяца. Часть этих закупок относится к поставкам российских золотодобывающих компаний. Само же стремление КНР конвертировать часть резервов в золото обосновано опасениями относительно вольного обращения с резервами суверенных стран в США и Европе. Соответственно, покупки Китая обеспечивают не только рост цены на глобальном рынке, но и сбыт для отечественных золотодобывающих компаний", - считает аналитик.

Рубль укреплялся в первой половине дня, но затем сыграл роль "эффект пятницы" и курс снизился. Российская валюта существенно укрепилась с начала недели, что привело к появлению краткосрочной технической перекупленности. Кроме того, спекулянты могли зафиксировать прибыль по факту начала продаж юаней Минфином РФ. Сам объем ежедневных продаж юаней вряд ли стоит считать значимым, так как 3,2 млрд руб. это лишь 2,5-3,0% от дневного оборота юанями на бирже, отмечает Кочетков.

В США старт периода корпоративной отчетности омрачен пессимистичными ожиданиями менеджмента. JPMorgan отчитался лучше ожиданий по выручке и прибыли, но менеджмент пока не может говорить уверенно о последствиях влияния геополитики и негативных моментах, связанных с инфляцией, которая съедает доходы американцев. Прибыль Wells Fargo (SPB: WFC) сократилась вдвое, хотя и оказалась выше ожиданий, однако выручка не дотянула до прогнозов. Более удачно отчитался Bank of America, но, вероятно, незначительное падение акций связано с отсутствием негативных прогнозов от менеджмента. Delta Airlines отчиталась лучше ожиданий по выручке и прибыли, но вновь менеджмент выразил неуверенность в виде снижения корпоративных прогнозов. В любом случае, отчетность за IV квартал может принести много неприятных сюрпризов, что способно ухудшить настроения инвесторов во второй половине января, полагает аналитик.

По словам портфельного управляющего "РСХБ Управление активами" Александра Власенко, на валютном рынке начались спекулятивные продажи валюты в преддверии работы нового бюджетного правила Минфина, который намеревается продавать юани с 13 января по 6 февраля ежедневно в размере 3,2 млрд руб. для компенсации недополученных в январе нефтегазовых доходов. Данный фактор будет укрепляюще действовать на рубль и сдерживать рост акций в национальной валюте и на последующих неделях, полагает эксперт.

По словам инвестиционного стратега "БКС Мир инвестиций" Александра Бахтина, внешний фон в пятницу был относительно благоприятным. Цены на нефть Brent на неделе закрепились выше $80 за баррель. Неплохие финрезультаты на старте сезона корпоративных отчетов представили американские банки. В США снижаются темпы потребительской инфляции, а с ними - и вероятность более жесткого сценария со ставками ФРС. Китай тем временем смягчает антиковидные ограничения.

Краткосрочный взгляд на российский рынок акций остается сдержанно позитивным. Потенциал укрепления рубля на текущем этапе исчерпан, хотя стоит отметить, что уже не за горами налоговый период, к которому многие экспортеры начинают готовиться заранее, продавая валюту. Понедельник, 16 января, может оказаться малоактивным днем на рынках, поскольку в США будет выходной из-за празднования Дня Мартина Лютера Кинга. В еврозоне в этот день будет опубликован январский индекс экономических настроений от ZEW, а также пройдет заседание министров финансов. Прогноз по индексу МосБиржи на 16 января - 2150-2250 пунктов, полагает Бахтин.

В пятницу в Азии преобладала позитивная динамика индексов акций за исключением Японии (японский Nikkei 225 просел на 1,3%, южнокорейский Kospi вырос на 0,9%, китайский Shanghai Composite - на 0,9%, гонконгский Hang Seng прибавил 1%), подросла Европа (индексы DAX, FTSE, CAC 40 растут на 0,4-0,8%), однако в США динамика смешанная (индекс S&P 500 снизился на 0,2%, Dow и Nasdaq прибавили в пределах 0,1%).

Экономика Германии увеличилась на 1,9% в 2022 году, свидетельствуют предварительные данные Федерального статистического агентства ФРГ (Destatis). Для сравнения: в 2021 году ВВП ФРГ увеличился на 2,6%. Средние темпы повышения в период 2011-2021 гг. составляли 1%.

Вышедшая в пятницу отчетность банков в США в целом оказалась лучше ожиданий рынка, однако инвесторов напугали слова главы JPMorgan Chase Джейми Даймона о сохранении рисков в мировой экономике.

"Мы до сих пор не знаем окончательного воздействия негативных факторов, вызванных геополитической напряженностью, уязвимым состоянием энергетических и продовольственных ресурсов, стабильно высокой инфляцией, которая подрывает покупательную способность и повышает процентные ставки, а также беспрецедентным ужесточением денежно-кредитной политики", - заявил Даймон.

Bank of America в IV квартале увеличил выручку на 11%, что оказалось лучше ожиданий аналитиков. Чистая прибыль банка увеличилась до $7,1 млрд, или 85 центов в расчете на акцию, с $7 млрд, или 82 центов на акцию. Опрошенные FactSet эксперты в среднем оценивали чистую прибыль на уровне 77 центов на акцию.

Крупнейший банк США по объему активов JPMorgan Chase в IV квартале увеличил чистую прибыль почти на 6%, до $3,57 в расчете на акцию, по сравнению с $3,33 на акцию за аналогичный период предыдущего года. Средний прогноз аналитиков, опрошенных FactSet, предусматривал чистую прибыль на уровне $3,08 на акцию.

Американский банк Citigroup в IV квартале сократил чистую прибыль на 22% и увеличил выручку на 6%, при этом оба показателя оказались выше ожиданий аналитиков.

Чистая прибыль банка Wells Fargo в минувшем квартале упала до $2,86 млрд с $5,75 млрд годом ранее. Прибыль в расчете на акцию уменьшилась до $0,67 с $1,38, превысив, однако, консенсус-прогноз аналитиков в $0,6.

Индекс потребительского доверия от Мичиганского университета в январе повысился до 64,6 пункта с 59,7 пункта месяцем ранее. Аналитики, опрошенные Trading Economics, ожидали менее значительного повышения - до 60,5 пункта.

На нефтяном рынке цены вечером в пятницу растут и завершают неделю ростом благодаря сигналам увеличения спроса в Китае.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $85,11 за баррель (+1,3% и +1,7% в четверг), февральская цена WTI - $79,62 за баррель (+1,6% и +1,3% накануне).

Власти КНР существенно повысили квоты на импорт нефти для местных компаний, что говорит о готовящемся повышении производства НПЗ.

Оптимизм инвесторов в отношении перспектив экономики США оказывает дополнительную поддержку рынку, отмечает агентство Bloomberg. Опубликованные накануне статданные показали замедление инфляции в Штатах, что усилило ожидания скорого завершения цикла повышения базовой процентной ставки в стране.

Во "втором эшелоне" на Московской бирже лидерами роста выступили акции ПАО "Фармсинтез" (MOEX: LIFE) (+10,3%, объем торгов превысил 2,53 млрд рублей), "Объединенной вагонной компании" (MOEX: UWGN) (+9,9%), "Глобалтрак менеджмент" (MOEX: GTRK) (+5%), МКФ "Красный Октябрь" (MOEX: KROT) (+4,5%), ПАО "Бурятзолото" (MOEX: BRZL) (+3,9%), "Русснефти" (MOEX: RNFT) (+3,3%), "Мостотреста" (MOEX: MSTT) (+2,9%), ПАО "Русолово" (MOEX: ROLO) (+2,6%), ПАО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (+2,4%).

Подешевели акции ПАО "Уралкуз" (MOEX: URKZ) (-6,9%), "префы" банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) (-6,7%), ПАО "Волгоградэнергосбыт" (MOEX: VGSB) (-5,9%), бумаги Росдорбанка (MOEX: RDRB) (-5,1%), ПАО "Россети Сибирь" (MOEX: MRKS) (-3,8%), ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (MOEX: DVEC) (-3,3%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 27,69 млрд рублей (из них 12,57 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 2,15 млрд рублей на бумаги "Полюса" и 1,83 млрд рублей на акции "Газпрома").