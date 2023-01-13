Рубль в пятницу упал в основных парах на фиксации прибыли после предыдущего роста и перед выходными

Москва. 13 января. Доллар США, евро и юань уверенно выросли на Московской бирже по итогам торгов пятницы; рубль упал к бивалютной корзине на фоне фиксации прибыли игроками после роста предыдущие две сессии и перед выходными днями.

Курс доллара США составил 68,79 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 1,03 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 74,15 руб./EUR1, подорожав на 1,01 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 1,02 рубля - до 71,2 рубля. Курс китайского юаня поднялся на 16,9 копейки - до 10,19 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль упал к основным валютам по итогам пятницы на фоне закрытия позиций в рамках фиксации прибыли после уверенного роста в предыдущие дни, вызванного сообщениями о возобновлении операций с валютой в рамках обновленного бюджетного правила.

Минфин РФ с 13 января по 6 февраля планирует проводить продажу иностранной валюты в рамках бюджетного правила на общую сумму 54,5 млрд рублей, ежедневный объем продажи составит эквивалент 3,2 млрд рублей.

Банк России возобновит проведение операций по покупке/продаже иностранной валюты на внутреннем валютном рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила Минфином. Операции будут проводиться в валютной секции Московской биржи в инструменте "китайский юань - рубль" со сроком расчетов "завтра" (CNYRUB_TOM).

В марте 2022 года отдельные положения бюджетных правил, связанных с использованием части нефтегазовых доходов федерального бюджета, были приостановлены до конца года, поэтому Минфин с того времени не проводил соответствующих операций с иностранной валютой.

"Российский рубль сегодня часть дня консолидировался после нескольких дней роста. Краткосрочную поддержку рублю на следующей неделе продолжат оказывать начавшиеся с сегодняшнего дня продажи ЦБ юаней для пополнения выпадающих нефтяных доходов, тем не менее объемы продаж небольшие и в целом они вряд ли окажут сильный эффект", - рассказала "Интерфаксу" старший аналитик Альфа-банка Елизавета Наумова.

"Рубль поначалу сдержанно слабел, но после открытия основной сессии резко укрепился. Доллар установил месячный минимум чуть ниже 67,1 руб., евро удержался от обновления установленного вчера двухнедельного минимума. Однако вскоре рубль стал сдавать позиции, ускорив нисходящую динамику в середине торгов, в результате чего был обновлен дневной минимум. При этом нефтяные цены в начале основной российской сессии перешли к активному росту. Вероятно, заканчивается спекулятивная игра на повышение курса рубля, вызванная информацией о сегодняшнем старте продаж инвалюты в рамках исполнения нового бюджетного правила. Дело в том, что объем такого предложения незначителен по отношению к торговым оборотам ключевых валютных пар", - говорит эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

Цены на нефть немного замедлили темпы роста в ходе торгов в пятницу, но завершают неделю уверенным подъемом на фоне сигналов увеличения спроса в Китае.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК составляет $84,97 за баррель, что на 1,12% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на 1,39%, до $79,48 за баррель.

За неделю рост котировок может составить 7-8%.

Власти КНР существенно повысили квоты на импорт нефти для местных компаний, что говорит о готовящемся повышении производства НПЗ.

Оптимизм инвесторов в отношении перспектив экономики США оказывает дополнительную поддержку рынку, отмечает агентство Bloomberg. Опубликованные накануне статданные показали замедление инфляции в Штатах, что усилило ожидания скорого завершения цикла повышения базовой процентной ставки в стране.

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на выходные и понедельник на 20,31 копейки, до 67,5744 руб./$1, и увеличил курс евро на 32,23 копейки, до 73,1131 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи в пятницу опустился на 9,01 копейки по отношению к четвергу и составил 67,696 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 мск увеличился на 3,09 копейки и составил 67,8059 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 986,836 млн, из которых $619,486 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 367,35 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" поднялся на 23,47 копейки, до 73,0095 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" вырос на 46,93 копейки, подорожав до 73,2891 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR936,831 млн, из которых EUR299,91 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR636,921 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов поднялись в пятницу относительно предыдущего торгового дня. Исключение составила ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт", которая упала на 11 базисных пунктов (б.п.) - до 7,28% годовых, в то время как ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок поднялась на 5 б.п. - до 7,68% годовых. Ставка на срок 1 месяц увеличилась на 8 б.п. - до 8,21% годовых, ставка на срок 3 месяца поднялась на 5 б.п. - до 8,42% годовых, ставка на срок 6 месяцев выросла на 4 б.п. - до 8,53% годовых.