Рынок акций РФ утром подрос вслед за миром, подъем индекса Мосбиржи сдерживается укреплением рубля

Москва. 6 января. Рынок акций РФ утром в пятницу умеренно подрос вслед за внешними фондовыми площадками, подъем индекса Мосбиржи сдерживается укреплением рубля и слабостью нефти (Brent не может закрепиться выше $79 за баррель).

К 11:15 МСК индекс Мосбиржи составил 2159,77 пункта (+0,1%), индекс РТС - 950,41 пункта (+1%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже выросли в пределах 0,8%.

Доллар просел до 71,64 рубля (-0,54 рубля).

Подорожали акции "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,8%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,8%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,5% и +0,1% "префы"), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,4%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,3%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,3%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+0,3%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,3%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,3%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,2%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,2%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,2%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+0,2%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (+0,2%), бумаги "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,1%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,1%).

Подешевели акции "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,7%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,3%), Polymetal (MOEX: POLY) (-0,2%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,1%), "префы" Сбербанка (-0,2%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-0,1%).

Акции "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,1%) в пятницу на бирже торгуются последний день с дивидендами за III квартал (выплаты - 6,86 рубля на каждый вид акций).

В США в четверг индексы акций снизились на 1-1,5% во главе с Nasdaq на фоне публикации протокола декабрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС), показавшего, что ни один из руководителей Федрезерва не считает разумным снижение базовой процентной ставки в начавшемся году, как этого ждут финансовые рынки.

Участники заседания в целом полагали, что "сохранение ограничительной денежно-кредитной политики в течение продолжительного периода до тех пор, пока инфляция явно не будет двигаться к 2%, будет оправданным", говорится в протоколе.

Председатель Федерального резервного банка (ФРБ) Канзас-Сити Эстер Джордж в интервью CNBC в четверг выразила мнение о том, что ФРС должна поднять ключевую ставку выше 5% и удерживать ее на этом уровне до тех пор, пока не появятся существенные признаки стабилизации цен. Джордж, которая должна уйти со своего поста в конце текущего месяца, сказала, что не прогнозирует рецессию в экономике США.

В пятницу в Азии преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,6%, южнокорейский Kospi - на 1,1%, китайский Shanghai Composite - на 0,1%, гонконгский Hang Seng теряет 0,2%), "плюсуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 растут на 0,1-0,2%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 0,2%).

Гонконгский индикатор ранее в ходе торгов повышался на фоне сообщений о том, что Китай возобновит работу пограничных пунктов с Гонконгом начиная с воскресенья. Пограничные пункты были закрыты на протяжении трех лет.

Народный банк Китая (НБК) в пятницу предоставил банкам 2 млрд юаней в рамках семидневных операций обратного РЕПО по ставке 2% годовых. При этом в этот же день наступил срок погашения аналогичных кредитов на сумму 386 млрд юаней. В результате чистый объем оттока средств с рынка составил 384 млрд юаней, пишет Trading Economics.

Розничные продажи в Германии в ноябре выросли на 1,1% относительно предыдущего месяца, свидетельствуют данные Федерального статистического агентства страны (Destatis). Аналитики, опрошенные Trading Economics, ожидали роста розничных продаж в позапрошлом месяце на 1%. В октябре показатель снизился на 2,8%, как и сообщалось ранее. В годовом выражении розничные продажи в стране в ноябре уменьшились на 5,9% после сокращения на 5% в октябре. Эксперты ожидали падения на 4,3%.

На нефтяном рынке цены в пятницу вновь просели после утренних попыток роста на фоне публикации данных о запасах энергоресурсов в США, указавших на снижение запасов бензина и дистиллятов в стране на прошлой неделе.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 11:15 МСК составила $78,53 за баррель (-0,2% и +1,1% в четверг), февральская цена WTI - $73,59 за баррель (-0,1% и +1,1% накануне).

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе увеличились на 1,69 млн баррелей (ожидался рост на 1,5 млн), запасы бензина снизились на 346 тыс. баррелей (ожидалось снижение на 1 млн), резервы дистиллятов уменьшились на 1,43 млн баррелей (ожидалось сокращение на 1,17 млн).

С начала недели цены на нефть упали на 7% в связи с ростом заболеваемости COVID-19 в Китае, омрачающим краткосрочные перспективы спроса на нефть в этой стране.

В свою очередь, "ястребиные" сигналы ФРС США относительно дальнейшего направления денежно-кредитной политики усиливают тревогу по поводу потенциальной рецессии, пишет Trading Economics.

Во "втором эшелоне" на Московской бирже лидерами роста выступили акции ПАО "Челябинский металлургический комбинат" (MOEX: CHMK) (+26,7%), ПАО "Южный Кузбасс" (MOEX: UKUZ) (+21,9%), "префы" "ОМЗ" (MOEX: OMZZ) (+19,7%), МКФ "Красный Октябрь" (MOEX: KROT) (+6%), ПАО "Ашинский металлургический завод" (MOEX: AMEZ) (+5,8%).

Подешевели бумаги ПАО "Центр международной торговли" (MOEX: WTCM) (-9,3%), OR Group (MOEX: ORUP) (-7,1%), банка "Авангард" (MOEX: AVAN) (-5,6%), "Глобалтрак менеджмент" (MOEX: GTRK) (-5,5%), "Объединенной вагонной компании" (MOEX: UWGN) (-4,7%).

В пятницу после отсечки накануне на бирже дивидендов за 9 месяцев просели акции "МРСК Урала" (MOEX: MRKU) (-0,5%), ПАО "Россети Московский регион" (MOEX: MSRS) (-0,1%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:15 МСК составил 1,82 млрд рублей (из них 339,62 млн рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 202,56 млн рублей на бумаги "Норникеля" (MOEX: GMKN) и 150,67 млн рублей на акции "Полюса" (MOEX: PLZL)).