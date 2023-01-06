Индекс Мосбиржи, скорее всего, завершит текущую неделю около 2160п - БКС Экспресс

Индекс Мосбиржи, скорее всего, завершит первую торговую неделю 2023 года, консолидируясь у отметки 2160 пунктов, полагает эксперт БКС Экспресс Павел Гаврилов.

"Российский индекс в четверг закрылся в минусе на 0,54%, а аутсайдерами стали золотодобывающие компании - Polymetal (-1,8%) и "Полюс" (-1,7%), на фоне коррекции в стоимости золота. Лидером роста стал "Аэрофлот" (+2,2%). Торговый оборот снижается третью сессию подряд", - отмечает аналитик.

Индекс Мосбиржи вернулся в прежний торговый диапазон 2100-2160пп и начал консолидироваться у его верхней границы. На взгляд Гаврилова, низкие обороты пока не дают понимания устойчивости движения, а новых драйверов для подъема пока нет. Вероятнее всего, без значительных событий, индекс закончит первую торговую неделю 2023г в консолидации около 2160п, считает эксперт.

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