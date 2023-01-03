Цена бумаг РусАгро в целом обладает сильными драйверами роста в 2023г - Freedom Finance Global

Котировки бумаг "РусАгро" в целом обладают сильными драйверами роста в текущем году, считает заместитель директора аналитического департамента Freedom Finance Global Георгий Ващенко.

"Расписки "РусАгро" с начала 2022 года подешевели примерно на 40%. Это сопоставимо с потерями рынка в целом, однако динамика котировок бумаг агрохолдинга за последний месяц и квартал года была заметно хуже общерыночной. В сентябре бумаги "РусАгро" откатились на минимум с 2020 года. Капитализация компании составляет около 90 млрд руб. ($1,3 млрд), а торговая активность в ее бумагах в настоящее время в два-три раза ниже, чем год назад, когда они котировались в Лондоне", - отмечает эксперт.

При этом эмитент сохраняет сильные рыночные позиции, считает Ващенко. Компания владеет одним из самых больших земельных банков: в ее распоряжении 660 тысяч га в черноземном регионе. Холдинг является крупнейшим производителем сахарной свеклы в стране. Некоторая часть выпускаемой "РусАгро" продукции используется в других направлениях бизнеса, что повышает рентабельность производства. Кроме того, компания является ведущим производителем подсолнечного масла, а также крупным игроком на рынках сахара, майонеза, свинины, растениеводческой продукции. Некоторые риски для бизнеса эмитента, по мнению аналитика инвесткомпании, связаны с сектором растениеводства. 46% земельного банка компании расположено в Белгородской области, 6% - в Курской и Воронежской. "На сельскохозяйственный сегмент в прошлом году пришлось около 18% выручки. Учитывая эту долю, обозначенные риски представляются нам относительно низкими. Конъюнктура цен на сельскохозяйственную продукцию несколько ухудшилась, что связано с сезонностью и замедлением инфляции. По итогам года экспорт свинины может сократиться на 10%", - отмечает Ващенко в обзоре.

"У агрохолдинга есть основания рассчитывать на реализацию умеренных драйверов роста. Высокая продовольственная инфляция способствует увеличению выручки "РусАгро". В 2023 году сохранится сильный спрос на пшеницу в мире. Одним из позитивных для компании факторов станет дальнейшее ослабление рубля. Компания входит в число эмитентов, соответствующих критериям для разрешения возобновления дивидендных выплат. В 2023 году вероятно получение листинга на бирже одной из дружественных стран, что позволит иностранным акционерам совершать сделки с бумагами российского агрохолдинга", - указывает эксперт Freedom Finance Global.

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