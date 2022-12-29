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29 декабря 2022 года 19:49

Рынок акций РФ подрос к 2150п по индексу Мосбиржи, упала на 11% "Газпром нефть" после отсечки дивидендов

Москва. 29 декабря. Рынок акций РФ в четверг подрос по индексам при смешанной динамике blue chips на фоне разнополярных сигналов с внешних площадок в условиях опасений относительно мировой рецессии и роста заболеваемости COVID-19 в Китае. Индекс Мосбиржи поднялся к рубежу 2150 пунктов, в аутсайдерах выступили упавшие акции "Газпром нефти" (-10,7%) после отсечки на бирже дивидендов за 9 месяцев.

По итогам торгов индекс Мосбиржи составил 2147,06 пункта (+0,3%), индекс РТС - 936,8 пункта (+0,3%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) изменились в пределах 3,2%.

Доллар просел до 72,12 рубля (-0,07 рубля), в начале торгов курс поднимался к 72,92 руб./$1.

Подорожали акции "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+3,2%), "Аэрофлота" (+1,6%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+1,6%), бумаги "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+1,3%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+1,1%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+1%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,6%), Сбербанка (+0,6% и +1,3% "префы"), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,6%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,5%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,5%), "Газпрома" (+0,4%), Polymetal (MOEX: POLY) (+0,3%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,2%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,1% и +0,9% "префы").

Акции "Газпром нефти" упали до 459,75 рубля (-10,7%), дивиденды за 9 месяцев составят 69,78 рубля на бумагу.

Также подешевели акции "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,7%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,7%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,6%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,5%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,4%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-0,3%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (-0,3%), бумаги "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,2%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,2%), "Московской биржи" (-0,1%).

Как отмечает инвестиционный стратег компании "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин, рынок акций РФ в четверг продолжил торговаться с вялотекущей смешанной динамикой. Вектор движения задали волны волатильности курса рубля и котировки нефти, которые начали проседать на фоне сообщений из КНР. Ситуация с распространением COVID-19 там остается напряженной, в то же время вряд ли можно ожидать экономического оживления без смягчения локдаунов. Вместе с тем, снижение доллара на валютном рынке смягчило спад нефтяных цен.

На мировых биржах сохранялась низкая волатильность и смешанные настроения. Недельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США подтвердил ожидания аналитиков, в то же время показатель вырос по сравнению с предшествовавшей неделей, констатирует аналитик.

В последний торговый день года можно ожидать минимальной активности инвесторов. Условия для точечных покупок, конечно, могут появиться на фоне каких-либо значимых новостей и изменения внешнерыночной конъюнктуры, но ждать существенных движений уже не приходится. Выхода важной экономической статистики не ожидается. В финальную сессию года индекс Мосбиржи будет формироваться в пределах 2100-2175 пунктов, полагает Бахтин.

По словам ведущего аналитика компании "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрея Кочеткова, рынок акций РФ в четверг смог подрасти на фоне низких оборотов и скудного новостного потока, поэтому говорить об акцентированном движении индексов невозможно. Инвесторы продолжают переставлять местами лидеров и аутсайдеров предыдущих торгов.

Из корпоративных историй можно отметить лишь рост акций "Аэрофлота", говорит Кочетков. Накануне генеральный директор компании сообщил, что по итогам текущего года авиаперевозчик может показать положительный финансовый результат.

Бумаги нефтяников подросли, несмотря на снижение нефти. "Сокращение объемов морских перевозок российской нефти в декабре составило около 22% (до 2,5 млн б/с). В сложившихся условиях это можно считать вполне скромным падением поставок", - отмечает Кочетков.

Краткосрочные риски по Китаю говорят о возможном снижении потребительского и промышленного спроса в декабре-январе из-за массовой вспышки заболеваемости COVID-19. Китай отменил большинство мер карантинного характера, что стало поводом для массового заражения вирусом. Как следствие, некоторые китайцы добровольно ограничивают свою социальную мобильность, а заболевшие граждане выбывают из потребительского и делового процесса. Этот фактор оказал давление на нефть - восстановление спроса откладывается как минимум до китайского нового года, так как массовые больничные вряд ли способствуют увеличению дорожного трафика, полагает Кочетков.

По словам аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова, перед наступлением длинных выходных инвесторы предпочитают оставаться в акциях наиболее сильных и устойчивых компаний с высокой капитализацией. Бумаги Сбербанка вошли в список лидеров роста на фоне прогнозов зампреда правления банка о расширении ипотечного портфеля на 18% в 2022 году и на 7-8% в 2023 году. При этом рост в сегменте семейной ипотеки, по ожиданиям, составит 61% (до 75 тыс. кредитов). Акции ВТБ продолжили дорожать на фоне известий о покупке банка "Открытие". "Газпром" (MOEX: GAZP) 28 декабря подвел итоги года и заявил о начале проработки с органами власти Турции проекта газового хаба, отметил Чернов.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций РФ подрос за счет поддержки от повышения котировок акций эмитентов - "тяжеловесов" (Сбербанк (MOEX: SBER), "Роснефть") и некоторого улучшения внешних настроений.

Акции "Мечела" (MOEX: MTLR) (+2,5%) подросли на фоне возобновления интереса к угольным компаниям и ожиданий роста поставок в том числе в азиатском направлении. Так, в Центре развития энергетики сообщили, что Китай в 2022 году стал крупнейшим покупателем российского угля, импортировав 69,5 млн тонн (+31% г/г), отмечает аналитик.

Акции Сбербанка вернулись к росту на фоне надежд на улучшение дивидендных перспектив эмитента в следующем году. Глава "Аэрофлота" накануне заявил о запланированном выходе на положительный финансовый результат в 2022 году, но предупредил, что показатели компании может скорректировать валютная динамика. "Аэрофлот" (MOEX: AFLT) также подал заявку на получение сертификата разработчика авиатехники. "Роснефть" в нефтегазовом секторе в текущих санкционных условиях остается интересной бумагой с точки зрения ориентированности компании на восток. Кроме того, "Роснефть" еще не заплатила дивиденды за 9 месяцев текущего года в размере 20,39 руб. на акцию - закрытие реестра назначено на 12 января, отмечает Кожухова.

Торги на фондовых биржах США к завершению основной сессии в РФ проходили с повышением трех основных индексов во главе с высокотехнологичным Nasdaq. Индикаторы пытались восстановиться от локальных минимумов на фоне данных о стабильном состоянии национального рынка труда. Число первичных обращений за пособиями по безработице на прошлой неделе выросло с 216 тыс. до 225 тыс. Показатель весь год держался ниже уровня 300 тыс.

Последний рабочий день уходящего года ожидается достаточно спокойным на события. Индексы Мосбиржи и РТС пока остаются ниже ближайших сопротивлений 2150 и 950 пунктов соответственно, отмечает Кожухова.

В Азии в четверг преобладало снижение индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,9%, южнокорейский Kospi - на 1,9%, китайский Shanghai Composite - на 0,4%, гонконгский Hang Seng потерял 0,8%), однако вечером растут Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 прибавляют 0,1-0,9%) и США (индексы прибавляют 0,9-2,3%).

Инвесторы сохраняют осторожный настрой в преддверии завершения года из-за беспокойства по поводу высокой инфляции, геополитических рисков и возможной рецессии в 2023 году. По оценкам экспертов, открытие китайской экономики после пандемии коронавируса может оказать еще большее проинфляционное давление.

Тем временем, в Китае продолжает расти заболеваемость коронавирусом. Власти США и Италии в среду приняли решение ввести обязательное тестирование на COVID-19 всех туристов, приезжающих из КНР.

На нефтяном рынке цены в четверг остаются под давлением продаж при слабой активности торгов в последние дни уходящего года.

Стоимость февральских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $82,1 за баррель (-1,4% и -1,3% в среду), февральская цена WTI - $77,64 за баррель (-1,7% и -0,7% накануне).

Вышедшие в 19:00 МСК данные Минэнерго США показали рост запасов нефти на 718 тыс. баррелей (ожидалось снижение на 1,2 млн), сокращение запасов бензина на 3,1 млн баррелей (ожидался рост на 500 тыс.), рост резервов дистиллятов на 283 тыс. баррелей (ожидалось снижение не 1 млн).

Во "втором эшелоне" на Московской бирже выросли акции ПАО "Таттелеком" (MOEX: TTLK) (+23,4%), МКФ "Красный Октябрь" (MOEX: KROT) (+17,4%), "ТГК-14" (MOEX: TGKN) (+8,4%), ПАО "Россети Центр и Приволжье" (MOEX: MRKP) (+6%), "ТГК-2" (MOEX: TGKB) (+4,2% и +4,3% "префы"), "префы" "МГТС" (MOEX: MGTS) (+4,1%).

Лидерами отката выступили акции "Белона" (MOEX: BLNG) (-17,7%), "ЭЛ5-Энерго" (бывшая "Энел Россия" (MOEX: ENRU)) (-9%), Росдорбанка (MOEX: RDRB) (-5,3%), "префы" ПАО "Саратовский НПЗ" (MOEX: KRKN) (-3,8%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 15,79 млрд рублей (из них 4,25 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 1,86 млрд рублей на бумаги "Газпром нефти" и 1,35 млрд рублей на акции "Газпрома").


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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