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29 декабря 2022 года 11:49

Рынок акций РФ после негативного открытия вышел в "плюс", "Газпром нефть" упала на 11% после отсечки

Москва. 29 декабря. Рынок акций РФ утром в четверг вышел в "плюс" после негативного открытия, вызванного ухудшением внешней конъюнктуры на опасениях относительно мировой рецессии и роста заболеваемости COVID-19 в Китае. Индекс Мосбиржи поднялся в район 2150 пунктов во главе со Сбербанком, упали на 11% акции "Газпром нефти" после отсечки на бирже дивидендов за 9 месяцев.

К 11:05 МСК индекс Мосбиржи составил 2149,68 пункта (+0,5%), индекс РТС - 935,13 пункта (+0,2%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже выросли в пределах 1,4%.

Доллар подорожал до 72,21 рубля (+0,02 рубля), в начале торгов курс поднимался к 72,92 руб./$1.

Подорожали акции Сбербанка (+1,4% и +1,2% "префы"), расписки OZON (MOEX: OZON) (+1%), бумаги ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,8%), Polymetal (MOEX: POLY) (+0,7%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,6%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,6%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,6%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,5%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,5%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+0,4%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,4% и +1,2% "префы"), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,4%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,3%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,3%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,3%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,3%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,2%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,2%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (+0,1%).

Акции "Газпром нефти" упали до 457,2 рубля (-11,2%), дивиденды за 9 месяцев составят 69,78 рубля на бумагу.

Также подешевели акции "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,6%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-0,3%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,2%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,1%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,1%).

По оценкам аналитиков "БКС Мир инвестиций", в четверг ожидается нейтральная динамика индекса МосБиржи, а долларовый индекс РТС будет зависеть от котировок рубля. На рубль сейчас влияет много факторов: снижение объемов продажи экспортной выручки, рост импорта и эффект от увеличения дисконта нефти Urals к Brent. На рынке США могут продолжиться распродажи - покупатели до конца года останутся в стороне.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, цены на нефть развивают начатое ранее на неделе снижение, а настроения на мировых фондовых площадках остаются пессимистичными.

На внешних биржах сохраняется тревожность в отношении состояния американской и мировой экономик в условиях высокой инфляции и повышения процентных ставок. Индекс незавершенных сделок по продаже домов в США в ноябре снизился на 4% м/м (ожидалось -0,8%), подтверждая слабость на национальном рынке жилья. В Азии также преобладают продажи на фоне сохранения сложной эпидемиологической обстановки в КНР, которая затруднит ускорение второй по величине экономики мира.

Индексы МосБиржи и РТС остаются ниже сопротивлений 2150 пунктов и 950 пунктов соответственно в отсутствие новых идей для роста. Позитив отмечается в секторе электроэнергетики на фоне надежд на увеличение потребления по мере развития криптоиндустрии. В акциях "Газпром нефти" состоялся дивидендный "гэп", а до конца января дивидендный фактор сохранится в бумагах "Роснефти", "Татнефти" (MOEX: TATN), ТМК и ПАО "Белуга групп" (MOEX: BELU).

В свою очередь, главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Алексей Головинов отмечает, что торги в новом году в фондовой секции МосБиржи начнутся 3 января. В первые торговые сессии индекс сможет подрасти, так как инвесторы начнут формировать свои позиции после их частичного закрытия перед праздниками. Вероятнее всего, ликвидность будет сниженной, но сильного падения можно будет избежать благодаря тому, что именно физические лица вносят наибольший вклад в объемы торгов в этом году. Индекс МосБиржи в первую торговую неделю нового года будет двигаться в диапазоне 2150-2200 пунктов, полагает аналитик.

В США индексы акций накануне снизились на 1,1-1,4% на беспокойстве из-за рынка недвижимости и рецессии.

Индекс незавершенных сделок по продаже жилья в США на вторичном рынке (pending home sales) в ноябре снизился на 4% относительно предыдущего месяца, сообщила Национальная ассоциация риелторов (NAR). Показатель упал по итогам шестого месяца подряд - до минимума с апреля 2020 года. Это говорит о продолжающемся спаде на рынке на фоне существенного подъема ставок по ипотеке.

Кроме того, инвесторы сохраняют осторожный настрой в преддверии завершения года из-за беспокойства по поводу возможной рецессии на фоне ужесточения монетарной политики ФРС.

В Азии в четверг также преобладало снижение индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,9%, южнокорейский Kospi - на 1,9%, китайский Shanghai Composite - на 0,4%, гонконгский Hang Seng потерял 0,9%), проседает Европа (индексы DAX, CAC40, FTSE теряют 0,3-0,7%), но слабо "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 растет на 0,1%).

Инвесторы сохраняют осторожный настрой в преддверии завершения года из-за беспокойства по поводу высокой инфляции, геополитических рисков и возможной рецессии в 2023 году.

Даже новость о дальнейшем смягчении антиковидной политики в Китае не смогла спровоцировать продолжительного предновогоднего роста фондового рынка. По оценкам экспертов, открытие китайской экономики после пандемии коронавируса может оказать еще большее проинфляционное давление.

Тем временем, в Китае продолжает расти заболеваемость коронавирусом. Власти США и Италии в среду приняли решение ввести обязательное тестирование на COVID-19 всех туристов, приезжающих из КНР.

На нефтяном рынке цены утром в четверг остаются под давлением продаж при слабой активности торгов в последние дни уходящего года.

Стоимость февральских фьючерсов на Brent к 11:05 МСК составила $82,07 за баррель (-1,4% и -1,3% в среду), февральская цена WTI - $77,83 за баррель (-1,4% и -0,7% накануне).

В центре внимания трейдеров в четверг - данные о запасах энергоносителей в США за прошлую неделю, которые будут обнародованы министерством энергетики страны в 19:00 МСК. Отчет Американского института нефти (API) показал, что запасы нефти в Штатах за неделю, завершившуюся 23 декабря, сократились на 1,3 млн баррелей после падения на 3,07 млн баррелей неделей ранее.

Во "втором эшелоне" на Московской бирже выросли акции МКФ "Красный Октябрь" (MOEX: KROT) (+29,6% и +6,5% "префы"), "ТГК-14" (MOEX: TGKN) (+16,4%), ПАО "Россети Центр и Приволжье" (MOEX: MRKP) (+5,5%), "МРСК Урала" (MOEX: MRKU) (+5,1%), OR Group (MOEX: ORUP) (+4,1%).

Лидерами отката выступили акции "Белона" (MOEX: BLNG) (-16,3%), "ЭЛ5-Энерго" (бывшая "Энел Россия" (MOEX: ENRU)) (-5,1%), ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (MOEX: YAKG) (-4,5%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:05 МСК составил 3,65 млрд рублей (из них 1,28 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 1,2 млрд рублей на бумаги "Газпром нефти" и 413,85 млн рублей на акции "Газпрома").


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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