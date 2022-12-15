Рубль в четверг упал к доллару и евро в ожидании новых санкций

Москва. 15 декабря. Доллар США и евро выросли на Московской бирже по итогам торгов четверга, рубль подешевел к бивалютной корзине в ожидании сообщений относительно новых антироссийских санкций.

Курс доллара США составил 64,35 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 35,75 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 69 руб./EUR1, подорожав на 68 копеек. Ранее евро торговался выше 69 руб. впервые с 30 мая. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 50,26 копейки - до 66,44 рубля. Курс китайского юаня поднялся на 5 копеек - до 9,22 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль продолжает дешеветь к доллару и евро в ожидании развития событий на тему санкций. Как передал в четверг близкий к ЕС информационный портал EUObserver со ссылкой на европейского дипломата, постпреды ЕС могут не согласовать сегодня девятый пакет санкций против России и, возможно, продолжат переговоры в пятницу.

"Переговоры постпредов ЕС по санкциям, вероятно, затянутся до пятницы на "полях" саммита, предположил он", - информирует EUObserver. "Они постараются не слишком сильно беспокоить лидеров этой темой", - приводит портал слова собеседника.

Ранее в четверг председатель Евросовета Шарль Мишель заявил, что Комитет постоянных представителей стран Евросоюза (Coreper) уже сегодня может принять решение по девятому пакету санкций в отношении России, хотя пока что у ряда стран остаются вопросы.

"Мы надеемся завершить работу по девятому пакету санкций. Я уверен, что это возможно, но над этим нужно будет поработать в предстоящие часы", - сказал Мишель утром перед саммитом Евросовета.

Прочной базой для укрепления международной кооперации России является развитие удобной и независимой платежной инфраструктуры в национальных валютах, сообщил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

"Здесь мы уже добились хорошего прогресса: по последним данным, доля российского рубля в наших международных расчетах по сравнению с декабрем прошлого года удвоилась и составила одну треть, а вместе с валютами дружественных стран эта доля превысила половину", - сказал Путин.

По его словам, на повестке дня создание иных механизмов проведения платежей. "Имею в виду применение цифровых валют центральных банков и технологий распределенных реестров, которые снимают политические риски от использования валют недружественных стран", - подчеркнул президент РФ.

Экспорт нефти из России в дружественные государства за девять месяцев 2022 года увеличился почти на 25%, сообщил Путин. "За девять месяцев текущего года экспорт нефти государствам-партнерам вырос почти на четверть", - сказал глава государства.

"Важным шагом для снижения влияния санкций и других враждебных действий против России станет развитие портовой и трубопроводной инфраструктуры в южном и восточном направлениях", - сообщил президент.

Он отметил, что Россия переориентирует поставки российских энергоресурсов на рынки дружественных стран и продолжит искать новых перспективных партнеров в активно растущих регионах мировой экономики - Азии, Латинской Америке, Африке и на Ближнем Востоке.

Участники рынка переходят в режим ожидания заседания Банка России по ключевой ставке, которое состоится в пятницу, 16 декабря. Аналитики единогласно прогнозируют сохранение ключевой ставки на уровне 7,5%.

Банк России, оставив ставку в октябре неизменной, не представил в заявлении сигнал о будущих действиях в области денежно-кредитной политики (ДКП).

Регулятор не стал давать дополнительных сигналов непосредственно и перед декабрьским заседанием.

Зампред ЦБ Алексей Заботкин в середине ноября заявил, что решение по ключевой ставке в декабре будет приниматься исходя из поступающей информации: традиционно будет учитываться динамика инфляции. "Безусловно, данные по инфляционным ожиданиям тоже будут значимым фактором при принятии решения в декабре", - отметил он.

Банк России в преддверии заседания совета директоров по ключевой ставке опубликовал оценку инфляционных ожиданий населения: в декабре они практически не изменились. Согласно краткому опросу "инФОМ", опубликованному на сайте ЦБ, инфляционные ожидания граждан в декабре составили 12,1% по сравнению с 12,2% в ноябре.

Инфляция в РФ с 6 по 12 декабря 2022 года, согласно данным Росстата, составила 0,19% после инфляции в 0,58%, 0,19%, 0,11% и 0,06% в предыдущие четыре недели. Основной причиной роста цен в первую неделю декабря стала индексация тарифов на услуги ЖКХ (в пределах 9%), которую правительство перенесло с 1 июля 2023 года на 1 декабря 2022 года.

Годовая инфляция в РФ на 12 декабря ускорилась до 12,65% с примерно 12,5% на 5 декабря и 11,98% на конец ноября.

Участники глобального рынка сфокусированы на итогах заседаний Федеральной резервной системы (ФРС) и Европейского центрального банка (ЕЦБ).

ЕЦБ по итогам декабрьского заседания в четверг повысил все три ключевые процентные ставки на 50 базисных пунктов (б.п.). Аналитики также ожидали повышения ставок на 50 б.п.

Базовая процентная ставка по кредитам была повышена до 2,5%, ставка по депозитам - до 2%, ставка по маржинальным кредитам - до 2,75%. В сообщении ЕЦБ говорится, что регулятор продолжит повышать ставки на фоне высокой инфляции.

Европейскому ЦБ необходимо поднять ставки выше, чем прогнозируют рынки, чтобы вернуть инфляцию к целевому показателю, составляющему 2%, и стоит ожидать дальнейшего подъема ставок темпами по 50 б.п., заявила президент ЕЦБ Кристин Лагард в ходе пресс-конференции по итогам прошедшего в четверг заседания ЕЦБ.

По ее словам, изменение процентных ставок остается ключевым инструментом денежно-кредитной политики ЕЦБ, а "количественное ужесточение" станет дополнением к нему.

ФРС накануне повысила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) также на 50 б.п., до 4,25-4,5% годовых. Решение было принято единогласно и совпало с прогнозами большинства экономистов и аналитиков, а уровень ставки достиг максимума с 2007 года.

Глава ФРС Джером Пауэлл в своей речи по итогам заседания заявил, что американский центробанк будет придерживаться курса на ужесточение денежно-кредитной политики до тех пор, пока не достигнет цели по возвращению инфляции на целевой уровень в 2%. В ноябре инфляция составила 7,1%. ФРС не намерена приступать к снижению ставок до тех пор, пока не будет уверена в замедлении инфляции до целевых значений, сказал Пауэлл.

Между тем розничные продажи в США в ноябре снизились на 0,6% относительно предыдущего месяца, рекордными темпами с начала года. Аналитики, опрошенные Bloomberg, ожидали уменьшения показателя на 0,2%, а прогноз Trading Economics предусматривал снижение на 0,1%.

Розничные продажи без учета автомобилей в прошлом месяце сократились на 0,2% после роста на 1,2% в октябре, а показатель без учета автомобилей и топлива снизился на 0,2% по сравнению с ростом на 0,8% месяцем ранее.

Цены на нефть снова начали снижаться вслед за американскими фондовыми индексами на торгах в четверг.

Стоимость февральских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК составляет $82,12 за баррель, что на 0,7% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена январских фьючерсов на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $76,53 за баррель, что на 0,97% меньше итогового значения предыдущей сессии.

Главным негативным фактором для рисковых активов, включая акции и нефть, стало завершившееся накануне заседание ФРС, по итогам которого было заявлено, что американский ЦБ планирует и дальше повышать ставки, чтобы денежно-кредитная политика стала ограничительной в достаточной мере для возврата инфляции к 2%.

В четверг примеру ФРС последовали ЕЦБ и Банк Англии, также увеличившие свои ключевые ставки на 50 б.п.

Инвесторы опасаются, что жесткая монетарная политика может вызвать экономический спад и, как следствие, снижение спроса на нефть.

Как рассказал "Интерфаксу" главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Егор Жильников, в четверг рубль дешевел четвертый день подряд, что было обусловлено уменьшением предложения иностранной валюты на отечественном рынке. "Это спровоцировано как обвалом нефтяных котировок (нефть марки Urals торгуется на годовых минимумах), так и трудностями поставок отечественного сырья покупателям. Свою роль в этом сыграло введение" потолка" цен на отечественную нефть. Отметим, что правительство РФ готовит ответные меры о запрете продаж сырья странам, которые ввели "потолок" и присоединились к нему, что также будет "подкашивать" позиции национальной валюты. На максимумах с начала августа торгуется юань. Поддержку китайской валюте оказывают ее уверенные позиции на глобальных рынках. Евро также на максимумах с конца мая на фоне заседания ЕЦБ. В ходе пятничных торгов кардинальной смены картины в котировках не ожидаем", - говорит Жильников.

"Рубль по отношению к доллару завершил торги на уровне 64,5. Более сильное ослабление рубля сегодня, вероятно, сдержали экспортеры, продававшие валюту по выгодному курсу в преддверии налогового периода. Пик выплат в декабре за ноябрь придется на 27-е число. Снижение рубля было связано с геополитическими рисками - ожиданием 9-го пакета санкций со стороны ЕС", - отмечает руководитель отдела управления бумагами с фиксированной доходностью УК "Первая" Дмитрий Постоленко.

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 16 декабря на 94,25 копейки, до 64,3015 руб./$1, и увеличил курс евро на 99,92 копейки, до 68,447 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи в четверг поднялся на 96,01 копейки по отношению к среде и составил 64,3446 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 мск вырос на 75,2 копейки и составил 64,322 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 625,638 млн, из которых $696,94 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 928,698 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" подрос на 1,0665 рубля, до 68,4096 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" увеличился на 87,55 копейки, подорожав до 68,5318 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR921,208 млн, из которых EUR369,685 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR551,523 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов не изменились в четверг относительно предыдущего торгового дня. Исключение составила ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок, которая понизилась на 1 базисный пункт - до 7,81% годовых. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" осталась на прежнем уровне - 7,55% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев также не изменились относительно среды - 8,21%, 8,39% и 8,49% годовых соответственно.