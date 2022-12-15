Цены евробондов РФ в четверг вновь продемонстрировали смешанную динамику на фоне нестабильной внешней конъюнктуры

Москва. 15 декабря. Котировки российских суверенных еврооблигаций в четверг вновь продемонстрировали смешанную динамику на фоне нестабильной ситуации на мировых рынках капитала после состоявшегося накануне декабрьского заседания ФРС США, на котором базовая ставка была ожидаемо повышена на 50 базисных пунктов, но заявления главы американского ЦБ были выдержаны в "ястребиных" тонах. Европейский центральный банк и Банк Англии в четверг последовали примеру Федрезерва и также повысили свои процентные ставки на 50 базисных пунктов.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году выросли в цене за день на 26 базисных пунктов, подорожав до 59,83% от номинала (их доходность снизилась на 4 базисных пункта и составила 10,5% годовых). Вместе с тем бумаги с погашением в 2042 году снизились в четверг на 205 базисных пунктов к предыдущему закрытию - до 61,5% от номинала (доходность выросла на 34 базисных пункта, до 9,97% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации расширился на 36 базисных пунктов). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году подешевел за день на 32 базисных пункта - до 41,07% от номинала (его доходность выросла на 11 базисных пунктов и составила 13,58% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году не изменились в цене, которая, как и днем ранее, составила 43,2% от номинала (их доходность выросла на 9 базисных пунктов - до 32,43% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году выросли в цене на 43 базисных пункта - до 44,46% от номинала (их доходность снизилась на 22 базисных пункта - до 25,75% годовых), а евробонды РФ с погашением в 2029 году подешевели на 1 базисный пункт, до 41,08% от номинала (их доходность выросла на 4 базисных пункта - до 21,72% годовых).

При этом самый "короткий" выпуск евробондов с погашением в 2023 году подешевел на 3 базисных пункта, до 75,35% от номинала (его доходность выросла на 63 базисных пункта - до 46% годовых). Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году снизилась за день всего на 1 базисный пункт, составив 64,88% от номинала.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 15 декабря была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики US Treasuries на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом ситуация на мировых рынках капитала заметно ухудшилась после состоявшегося накануне декабрьского заседания ФРС США.

Федрезерв повысил процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на 50 базисных пунктов, до 4,25-4,5% годовых. Решение было принято единогласно и совпало с прогнозами большинства экономистов и аналитиков, а уровень ставки достиг максимума с 2007 года. Глава ФРС Джером Пауэлл в своей речи по итогам заседания заявил, что центробанк будет придерживаться курса на ужесточение денежно-кредитной политики до тех пор, пока не достигнет цели по возвращению инфляции на целевой уровень 2%.

Американский центробанк не намерен приступать к снижению ставок до тех пор, пока не будет уверен в замедлении инфляции до целевых значений, сказал Пауэлл. Обнародованный медианный прогноз руководителей Федрезерва также указал на то, что члены Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) не ожидают снижения ставки в течение 2023 года. Медианный прогноз предусматривает, что ставка на конец следующего года достигнет 5,1% годовых, то есть целевой диапазон ставки по федеральным кредитным средствам будет находиться на уровне 5-5,25% годовых. Риторику Пауэлла и прогноз руководителей ФРС долговой рынок воспринял как "ястребиные" сигналы, отреагировав на них ценовым снижением.

Европейский центральный банк (ЕЦБ) повысил все три ключевые процентные ставки на 50 базисных пунктов по итогам заседания в четверг. Базовая процентная ставка по кредитам была повышена до 2,5% годовых, ставка по депозитам - до 2%, ставка по маржинальным кредитам - до 2,75% годовых. В сообщении ЕЦБ говорится, что регулятор продолжит повышать ставки на фоне высокой инфляции. "Совет управляющих считает, что процентные ставки должны будут существенно вырасти, чтобы достичь уровней, достаточно ограничительных для обеспечения своевременного возврата инфляции к 2%-му целевому показателю, - отмечают в ЕЦБ. - Удержание процентных ставок на уровнях, ограничивающих экономическую активность, со временем приведет к замедлению инфляции за счет сдерживания спроса".

Банк Англии по итогам декабрьского заседания принял решение повысить базовую процентную ставку до 3,5% с 3% годовых, как и ожидало большинство аналитиков. Таким образом, ставка была поднята по итогам девятого заседания подряд и достигла максимального значения за 14 лет. В заявлении Банка Англии говорится, что Великобритания на текущий момент находится в рецессии, однако состояние экономики немного лучше, чем ожидалось в ноябре. Регулятор прогнозирует, что ВВП Великобритании в четвертом квартале 2022 года, вероятно, снизится на 0,1% после падения на 0,5% в третьем квартале. Потребительские цены в Великобритании в ноябре выросли на 10,7% в годовом выражении. Таким образом, инфляция замедлилась по сравнению с 11,1% в октябре, что являлось максимумом за 41 год.