Котировки евробондов РФ продемонстрировали в понедельник смешанную динамику на фоне растущих в цене UST

Москва. 12 декабря. Котировки российских суверенных еврооблигаций продемонстрировали в понедельник смешанную динамику на фоне растущих в цене американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для некоторых выпусков расширились, а для некоторых бумаг - умеренно сузились.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году снизились в цене за день всего на 2 базисных пункта, подешевев до 59,73% от номинала (их доходность выросла на 0,5 базисного пункта - до 10,51% годовых). Вместе с тем бумаги с погашением в 2042 году выросли в понедельник на 92 базисных пункта к предыдущему закрытию - до 61,88% от номинала (доходность снизилась на 15 базисных пунктов, до 9,9% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации сузился на 12,5 базисного пункта). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году подешевел за день на 33 базисных пункта - до 41,81% от номинала (его доходность выросла на 10 базисных пунктов и составила 13,33% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году снизились в цене на 4 базисных пункта - до 43,25% от номинала (их доходность выросла на 6 базисных пунктов - до 32,23% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году выросли в цене на 95 базисных пунктов - до 44,38% от номинала (их доходность снизилась на 60 базисных пунктов - до 25,7% годовых), в то время как евробонды РФ с погашением в 2029 году подешевели на 20 базисных пунктов, до 41,13% от номинала (их доходность выросла на 12 базисных пунктов - до 21,64% годовых).

При этом самый "короткий" выпуск евробондов с погашением в 2023 году подешевел на 10 базисных пунктов, до 74,07% от номинала (его доходность выросла на 41 базисный пункт - до 47,86% годовых). Вместе с тем стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году не изменилась за день, составив 64,98% от номинала.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 12 декабря была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики US Treasuries на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом ситуация на мировых долговых рынках в понедельник была умеренно позитивной в ожидании важных событий, которые состоятся в дальнейшем на этой неделе.

Глобальные инвесторы ждут публикации свежих данных об инфляции в США. Кроме того, их интересуют итоги заседаний ведущих мировых центральных банков (ФРС США, ЕЦБ, Банка Англии), которые пройдут на этой неделе и которые могут задать тон на оставшуюся часть года. Согласно среднему прогнозу аналитиков, темпы роста потребительских цен в США в ноябре замедлились до 7,3% по сравнению с 7,7% в предыдущий месяц. Данные об инфляции будут опубликованы во вторник.