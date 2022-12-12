Рынок акций РФ замедлил снижение на фоне отскока нефти, выросли расписки TCS Group

Москва. 12 декабря. Рынок акций РФ в понедельник замедлил снижение на фоне коррекционного роста нефти (Brent превысила $78 за баррель) и наметившегося отскока на биржах в США; индекс МосБиржи удержался выше отметки 2170 пунктов, при этом подорожали расписки TCS Group (+4,1%) на фоне задержки с принятием 9-го пакета антироссийских санкций ЕС.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2173,16 пункта (-0,2%, днем индекс опускался в район 2160 пунктов), индекс РТС - 1088,86 пункта (-0,9%); динамика цен blue chips на Московской бирже оказалась смешанной в пределах 4,1%.

Доллар к 18:50 МСК подрос до 62,88 рубля (+0,45 рубля).

Подешевели акции "Татнефти" (MOEX: TATN) (-1,7%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-1,6%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-1,1%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-1%), Polymetal (MOEX: POLY) (-1%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-0,9%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,7%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,6% и -0,3% "префы"), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,5%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,4%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,4%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-0,3%), бумаги "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,2%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,1%).

Подорожали расписки TCS Group (+4,1%), акции "Магнита" (MOEX: MGNT) (+1,6%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+1,4%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+1,3%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,8%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,8%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,2%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,2%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,2%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+0,2%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,1%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,1%).

Девятый пакет санкций ЕС против РФ все еще находится в стадии согласования, успеха, вероятно, удастся добиться позже в понедельник или во вторник, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель перед встречей глав МИД стран ЕС.

Совет директоров группы "НЛМК" рекомендовал акционерам рассмотреть выплату дивидендов за 9 месяцев 2022 года в размере 2,6 рубля на одну акцию, говорится в сообщении, размещенном на сайте компании. Окончательное решение о выплате будет принято на внеочередном собрании акционеров 31 декабря 2022 года.

В минувшую пятницу в ходе заседания комитета Госдумы по бюджету директор департамента бюджетной методологии и финансовой отчетности в государственном секторе министерства Сергей Романов сообщил, что Минфин РФ готовит поправки, согласно которым "АЛРОСА" может выплатить в бюджет в I квартале 2023 года дополнительно 19 млрд рублей.

Как отмечает главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Егор Жильников, на рынке в начале недели преобладала безыдейность, инвесторы ожидали введения нового пакета антироссийских санкций странами ЕС, а индекс МосБиржи нашел поддержку в середине целевого диапазона 2150-2200 пунктов,

Хуже рынка вновь выглядел транспортный сектор на фоне распродаж акций "ДВМП" из-за пессимистичных внутрикорпоративных новостей относительно акционеров компании. Следом также просели бумаги "Новороссийского морского торгового порта" (MOEX: NMTP). Акции "АЛРОСА" также оставались под давлением из-за возможных дополнительных выплат НДПИ компанией в I квартале 2023 года. Тем не менее, выросли расписки TCS Group на фоне задержки введения 9-го санкционного пакета. Неплохо выглядели и представители строительного сектора из-за недавних новостей о модификации льготной ипотеки правительством, полагает аналитик.

Во вторник индекс МосБиржи может немного отыграть потери благодаря увеличению роста аппетита к риску на фоне ожидаемого выхода свежей статистики по инфляции в США. Однако в целом, пока сигналов на продолжительной рост не наблюдается, полагает Жильников.

Руководитель отдела альтернативных инвестиций УК "Первая" Евгений Линчик также полагает, что дальнейшая динамика российского рынка акций отчасти будет зависеть от статистики по инфляции в США и общего сантимента, который сформируется после публикации статданных. В случае пробоя индексом МосБиржи уровня поддержки 2160 пунктов снижение может ускориться в сторону диапазона 2120-2150 пунктов.

В фокусе внимания инвесторов на текущей неделе - заседание Банка России и решение по ключевой процентной ставке. Учитывая замедление инфляции и проинфляционные риски следующего года, регулятор, скорее всего, сохранит ставку без изменений, полагает эксперт.

Нефть в понедельник отскочила вверх, но рынок остается под давлением. Инвесторы опасаются сохранения жесткой риторики ФРС США после публикации данных по инфляции, которая может привести к замедлению американкой и мировой экономики. Впоследствии это может привести к снижению спроса на энергоносители. Также настроения на рынке способны ухудшить прогнозы от ОПЕК и МЭА в случае, если они будут пересмотрены в пользу падения спроса на фоне снижения мировой экономики, отмечает Линчик.

По словам инвестиционного стратега "БКС Мир инвестиций" Александра Бахтина, в течение дня на рынках риск-аппетит был сдержанным, при этом ослабление рубля и сообщения о том, что в ЕС не смогли принять новый пакет санкций против РФ, не смогли стимулировать инвесторов к покупкам.

Давление на рисковые активы, включая commodities, продолжают оказывать сигналы о нарастающих рисках спада ведущих экономик. Глава Минфина США Джанет Йеллен в интервью CBS заявила, что американская экономика может столкнуться с рецессией в 2023 году. Это заявление усилило осторожность на рынках в преддверии заседания ФРС, которое состоится в середине недели и по итогам которого регулятор, как ожидается, поднимет процентные ставки на 50 б.п.

Кроме того, накануне заседания Федрезерва будет опубликована статистика по темпам роста потребительских цен в США за ноябрь. К этому показателю будет приковано большое внимание, поскольку если данные окажутся выше прогноза, ФРС получит довод для более жесткой позиции в части денежно-кредитной политики. Также во вторник состоится внеочередное заседание совета министров энергетики ЕС, в повестке которого - вопрос потолка цен на российский газ. В этот же день ОПЕК представит свой ежемесячный отчет.

Торги на российском рынке во вторник также пройдут с превалированием осторожности в настроениях. Индекс МосБиржи 13 декабря будет формироваться в пределах 2125-2225 пунктов, считает Бахтин.

В понедельник снизилась фондовая Азия (японский Nikkei 225 просел на 0,2%, южнокорейский индекс Kospi - на 0,6%, шанхайский Shanghai Composite - на 0,9%, гонконгский Hang Seng потерял 2,2%), "минусует" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 просели на 0,4-0,5%), однако наметился отскок в США (индексы растут на 0,1-0,7%).

Трейдеры на этой неделе ждут заседаний ряда мировых центробанков. Вечером в среду итоги двухдневного заседания подведет Федеральная резервная система (ФРС) США, Банк Англии и Европейский центральный банк (ЕЦБ) огласят решения относительно денежно-кредитной политики в четверг.

Во вторник будут опубликованы данные о динамике потребительских цен в Штатах за прошлый месяц.

На нефтяном рынке вечером в понедельник цены растут после обвального падения на минувшей неделе; трейдеры оценивают новости, касающиеся нефтепровода Keystone, а также сигналы из Китая.

Стоимость февральских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $78,39 за баррель (+3% и -0,1% в пятницу), январская цена WTI - $73,81 за баррель (+3,9% и -0,6% в пятницу).

Смягчение карантинных ограничений в Китае вслед за массовыми протестами вызвало волну оптимизма в отношении перспектив экономики КНР и спроса на нефть. Однако заболеваемость COVID-19 в Китае продолжает расти, и эксперты консалтинговой компании FGE предупреждают о возможности неожиданного ужесточения ограничений Пекином.

Эксперты также пытаются оценить возможные последствия закрытия нефтепровода Keystone, соединяющего нефтяные месторождения на юге Канады и НПЗ на побережье Мексиканского залива в США. Канадская TC Energy, приостановившая работу трубопровода на прошлой неделе, заявила, что продолжает вести работы по устранению неполадок, но не уточнила сроки возобновления прокачки нефти по Keystone.

По итогам прошлой недели Brent упала в цене на 11,1%, WTI - на 11,2%. Оба контракта завершили торги на минимумах с декабря 2021 года.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами снижения выступили акции ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (-3,8%), ПАО "Сегежа Групп" (MOEX: SGZH) (-3,7%), банка "Авангард" (MOEX: AVAN) (-3,4%), "Глобалтрак менеджмент" (MOEX: GTRK) (-3,2%), ПАО "Русолово" (MOEX: ROLO) (-3%), "Нижнекамскнефтехима" (MOEX: NKNC) (-2,2%), ПАО "Группа Черкизово" (MOEX: GCHE) (-2,2%), En+ (MOEX: ENPG) (-2,2%).

Акции ПАО "Дальневосточное морское пароходство" продолжают снижение после сообщения газеты "Коммерсантъ" о том, что Генпрокуратура подала новый иск, касающийся транспортной группы FESCO. Теперь ответчиками выступают не только основатель группы "Сумма" Зиявудин Магомедов, его брат Магомед и их компании, но и другие акционеры, в том числе купившие бумаги после ареста Магомедовых. Источники газеты называют целью иска "обращение в доход государства" акций FESCO, оставшихся в коммерческом обороте, после того как доля Зиявудина Магомедова недавно уже была конфискована.

"ПАО "ДВМП" (головная компания транспортной группы FESCO) не является ответчиком по данному иску. Мы не комментируем судебные разбирательства, которые не относятся к компании напрямую, а также связанные с акционерными вопросами. FESCO работает в штатном режиме, выполняя все обязательства перед клиентами и партнерами и оказывая логистические услуги по всем действующим маршрутам в полном объеме", - сообщили в пятницу в FESCO.

Подорожали бумаги ПАО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (+7,7%), ПАО "Варьеганнефтегаз" (MOEX: VJGZ) (+3%), ПАО "Электроцинк" (MOEX: ELTZ) (+2,9%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 19,31 млрд рублей (из них 4,39 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 2,01 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 1,7 млрд рублей на акции "Магнита").