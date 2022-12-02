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Главная / Мнения аналитиков / Рынку акций РФ нужен новый драйвер для движения - BCS Express
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02 декабря 2022 года 09:28
Рынку акций РФ нужен новый драйвер для движения - BCS Express
Российскому фондовому рынку нужен новый драйвер для формирования импульсного движения, говорится в обзоре эксперта BCS Express Василия Карпунина. "Рынок акций находится в предновогодней "спячке". Объемы торгов остаются пониженными, а существенные колебания отмечаются только в третьем эшелоне и акциях золотодобывающих компаний. В четверг дневной торговый коридор по индексу Мосбиржи составил 11 пунктов или всего 0,52%. Это минимальное значение года. В таких условиях многие внутридневные трейдеры из-за пониженной волатильности берут паузу, что только лишь усиливает спад колебаний и оборотов, - пишет аналитик инвесткомпании. - Из корпоративных событий, которые могли бы стать поводом для всплеска торговой активности, можно выделить дивидендный фактор крупнейших нефтяников (конец декабря-начало января), а также месячную отчетность Сбербанка (середина декабря). Дополнительным фактором поддержки российских "фишек" (экспортеров) может послужить локальное ослабление рубля". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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02 декабря 2022 года 16:03
Стоимость акций Dollar General продолжит снижаться, полагает аналитик "Инвестиционного банка Синара" Ирина Фомкина. "Чистая прибыль Dollar General за 3К22 составила $526,2 млн ($2,33 в расчете на акцию) и оказалась на 8,3% ниже консенсус-прогноза FactSet. При этом выручка в размере $9,46 млрд... читать дальше
.02 декабря 2022 года 15:36
Новые технологические проекты могут стать драйвером роста для акций Baidu Inc., полагает аналитик Freedom Finance Global Роман Лукьянчиков. Baidu отчиталась за июль-сентябрь лучше общерыночных ожиданий, отмечает эксперт. Выручка компании выросла на 2% г/г, до 25,24 млрд юаней ($3,55 млрд),... читать дальше
.02 декабря 2022 года 15:35
Москва. 2 декабря. Доллар США и евро растут на "Московской бирже" в пятницу днем; рубль дешевеет к бивалютной корзине в ожидании скорого вступления в действие "потолка" цен на российскую нефть. читать дальше
.02 декабря 2022 года 15:14
"Инвестиционный банк Синара" присвоил рейтинг "держать" акциям JD.com Inc. с целевой ценой HKD217 и $56 за штуку и расписку соответственно, сообщается в аналитическом материале. "Котировки JD.com за последний год упали на 34% из-за ужесточения регулирования компаний в КНР, политики "нулевой... читать дальше
.02 декабря 2022 года 14:49
Введение эмбарго ЕС в отношении России может стать переломным моментом для нефтяных цен - "Велес Капитал"
Введение нефтяного эмбарго ЕС в отношении России может стать переломным моментом для нефтяных цен, полагает аналитик инвесткомпании "Велес Капитал" Елена Кожухова. "Нефтяные фьючерсы ждут заседания ОПЕК+ в воскресенье, 4 декабря. Скорее всего, организация оставит без изменений обговоренные ранее... читать дальше
.02 декабря 2022 года 14:18
Акции Сбербанка, "Полюса", "МТС" и "ТМК" интересны для покупок на текущих уровнях, говорится в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ). "Акции Сбера в списке наших фаворитов на фоне ожидания сильной отчетности за ноябрь, которая будет опубликована в начале декабря. Кроме этого, рассчитываем, что банк... читать дальше
.02 декабря 2022 года 13:52
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" обыкновенным акциям "Башнефти" с прогнозной стоимостью 1090 рублей за штуку на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста 16,3% от текущего уровня, сообщается в материале инвестиционной компании. Привилегированным акциям "Башнефти" экспертами также... читать дальше
.02 декабря 2022 года 13:30
Инвесторам стоит обратить внимание на акции "Россети Центр и Приволжье" и "Россети Ленэнерго", считает эксперт BCS Express Дмитрий Пучкарев. "Наиболее интересная акция из "дочек" "Россетей" (МРСК), которые намерены выплатить дивиденды по итогам 9 месяцев 2022 года - "Россети Центр и Приволжье".... читать дальше
.02 декабря 2022 года 13:10
Индекс S&P 500 проведет торги пятницы, скорее всего, в диапазоне 4000-4085п - Freedom Finance Global
Индекс S&P 500 проведет предстоящую в пятницу торговую сессию, скорее всего, в диапазоне 4000-4085 пунктов, полагает аналитик Freedom Finance Global Виталий Кононов. "S&P 500 достиг 4100 пунктов, после чего начал корректироваться на фоне выпуска негативных данных о деловой активности. При этом по... читать дальше
.02 декабря 2022 года 12:50
Аналитики Freedom Finance Global повысили прогнозную стоимость акций Biogen Inc. до $289 за штуку, акций Eli Lilly and Co. - до $344 за штуку, сообщается в обзоре инвестиционной компании. Рекомендация "держать" для этих бумаг была подтверждена экспертами. Пересмотр целевых цен в меньшей степени... читать дальше
.02 декабря 2022 года 12:22
зможно ослабление курса рубля по отношению к доллару США до уровня 62 руб./$1 в ближайшее время, дальнейшая динамика национальной валюты определится фактическим влиянием ограничений (введение ценового потолка на российскую нефть) на экспортные поступления, говорится в комментарии аналитиков банка... читать дальше
.02 декабря 2022 года 12:01
Аналитики "Инвестиционного банка Синара" сохраняют рейтинг" покупать" для бумаг Globaltrans. "Основной причиной снижения операционных результатов РЖД стало сокращение перевозок черных металлов и древесины - каждого из видов грузов на 1 млн тонн в годовом сопоставлении. Перевозки нефти и... читать дальше
.02 декабря 2022 года 11:38
Москва. 2 декабря. Рынок акций РФ утром в пятницу просел на фоне наметившейся нисходящей коррекции мировых рынков после роста, индекс МосБиржи опустился ниже 2180 пунктов, при этом поддержку оказывает ослабление рубля. читать дальше
.02 декабря 2022 года 11:37
"Ренессанс Капитал" ждет сохранения ключевой ставки Банка России на уровне 7,5% годовых в декабре 2022 года. "Данные Росстата отразили сохранение ситуации в октябре в рамках сентябрьских тенденций, при этом показатели со стороны спроса сложились чуть лучше наших ожиданий, тогда как стройка... читать дальше
.02 декабря 2022 года 11:17
Аргументы в пользу снижения ключевой ставки ЦБ РФ на заседании 16 декабря 2022 года становятся менее очевидными с выходом октябрьской статистики, полагают в Альфа-банке. "В отличие от макростатистики за сентябрь, которая оказалась слабее ожиданий, результаты октября, напротив, преподнесли... читать дальше
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