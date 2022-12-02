Рынку акций РФ нужен новый драйвер для движения - BCS Express

Российскому фондовому рынку нужен новый драйвер для формирования импульсного движения, говорится в обзоре эксперта BCS Express Василия Карпунина.

"Рынок акций находится в предновогодней "спячке". Объемы торгов остаются пониженными, а существенные колебания отмечаются только в третьем эшелоне и акциях золотодобывающих компаний. В четверг дневной торговый коридор по индексу Мосбиржи составил 11 пунктов или всего 0,52%. Это минимальное значение года. В таких условиях многие внутридневные трейдеры из-за пониженной волатильности берут паузу, что только лишь усиливает спад колебаний и оборотов, - пишет аналитик инвесткомпании. - Из корпоративных событий, которые могли бы стать поводом для всплеска торговой активности, можно выделить дивидендный фактор крупнейших нефтяников (конец декабря-начало января), а также месячную отчетность Сбербанка (середина декабря). Дополнительным фактором поддержки российских "фишек" (экспортеров) может послужить локальное ослабление рубля".

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