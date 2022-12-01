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01 декабря 2022 года 19:45

Рубль на первых торгах декабря упал к доллару и евро в ожидании новостей о "потолке" цен на российскую нефть

Москва. 1 декабря. Доллар США и евро заметно укрепились на "Московской бирже" по итогам торгов четверга; рубль подешевел к бивалютной корзине в ожидании новостей о "потолке" цен на российскую нефть, действие которого должно начаться уже 5 декабря.

Курс доллара США составил 61,49 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 50 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 64,48 руб./EUR1, подорожав на 1,4 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 90,6 копейки - до 62,84 рубля. Курс китайского юаня вырос на 13,1 копейки - до 8,72 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль упал к доллару и евро по итогам торгов в первый день декабря. Меры Европейского союза (ЕС) в отношении российской нефти начнут действовать 5 декабря, однако сам "потолок" цен пока не известен. Участники рынков находятся в ожидании новостей на эту тему, при этом ранее СМИ сообщали, что ценовой предел может быть установлен на достаточно высоком уровне, чтобы мировой рынок избежал потери существенного объема российской нефти.

Страны ЕС еще не достигли согласия по вопросу установления потолка цен на российскую нефть, но работа в этом направлении идет, заявил официальный представитель Еврокомиссии Дэниел Шеридан Ферри. "Мы продолжаем работать с нашими партнерами по группе G7 и в Совете ЕС со всеми государствами-членами по вопросу установления "потолка" цен на нефть. Соглашения пока нет, но мы продолжим над ним работать. Мы тесно сотрудничаем со всеми государствами, чтобы добиться этого", - сказал пресс-секретарь в четверг на брифинге в Брюсселе, отвечая на просьбу прокомментировать ход дискуссий.

Москву не интересует, каким будет "потолок" цен на российскую нефть, договариваться с партнерами РФ будет напрямую, заявил глава МИД России Сергей Лавров. "Ну а какой будет "потолок" цен, нас это не интересует. Мы будем договариваться с нашими партнерами напрямую. И партнеры, которые с нами работают, не будут озираться на эти "потолки", не будут никаких давать гарантий тем, кто эти "потолки" незаконным образом вводит", - сказал он в ходе пресс-конференции.

Глава МИД также напомнил, что российская сторона уже на различных уровнях заявляла, что не будет "поставлять нефть тем странам, которые пойдут на поводу у диктаторов".

Банк России готов к любому развитию ситуации, связанной с возможными решениями по установлению предельной цены на российскую нефть, заявила первый зампред ЦБ Ксения Юдаева. "Хотелось бы сказать про обсуждаемый западными странами "потолок" цен на российскую нефть. На данный момент еще нет консенсуса по этому вопросу, но хочу отметить, что мы готовы к любому развитию событий", - сказала она на пресс-конференции, посвященной Обзору финансовой стабильности.

"В последние годы на рынке нефти неоднократно наблюдались резкие колебания цен. Российская экономика и финансовая система демонстрировали в таких случаях устойчивость к шокам на рынке энергоносителей. При этом в прошлые годы шоки нефтяного рынка усиливались потоками капитала, а сейчас их влияние снижено", - отметила первый зампред ЦБ.

Изначально предполагалось, что страны союза объявят о достигнутых договоренностях относительно цен на российскую нефть до конца ноября, переговорщики ЕС возобновили переговоры по данному вопросу на этой неделе. В четверг The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что Еврокомиссия предложила утвердить предельную цену на российскую нефть в размере $60 за баррель. Высокопоставленные представители стран ЕС начали в четверг обсуждать эту инициативу, уточняет издание. Все 27 государств-членов Евросоюза должны одобрить предложенный ценовой максимум, в противном случае консультации продолжатся.

В сентябре страны G7 одобрили план введения "потолка" стоимости для российской нефти, рассчитывая ограничить доходы бюджета РФ от продажи энергоресурсов. Согласно плану, с 5 декабря компании ЕС и Великобритании смогут предоставлять услуги по транспортировке морем, страхованию, финансовые и брокерские услуги, связанные с российской нефтью по всему миру, лишь в том случае, если она закупается по цене ниже определенного уровня. Аналогичные ограничения для нефтепродуктов вступят в силу 5 февраля 2023 года.

Союзники ранее обсуждали установление "потолка" между $40 и $60 за баррель. Цель ограничений - удержать российскую нефть на рынке, чтобы избежать скачков цен для остального мира, но в то же время сократить доходы Москвы.

Вице-премьер РФ Александр Новак 21 ноября заявил, что Россия не намерена поставлять нефть и нефтепродукты в страны, которые присоединятся к механизму "ценового потолка". Возможно, для этого придется сократить добычу.

Средняя цена нефти марки Urals в январе-ноябре 2022 года сложилась в размере $78,32 за баррель, говорится в сообщении Минфина РФ. За тот же период 2021 года она составила $68,66 за баррель. Таким образом, цена увеличилась на 14%.

В ноябре цена составила $66,47 за баррель, что на 16,58% меньше, чем в ноябре 2021 года ($79,68 за баррель), сообщил Минфин. В октябре средняя цена была на 13,3% ниже прошлогодней - $70,62 за баррель.

Рост цен на нефть ускорился в четверг вечером благодаря надеждам на смягчение антиковидных ограничений в Китае. Февральские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК подорожали на 2,18% - до $88,87 за баррель. Котировки фьючерсов на WTI на январь на торгах на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к указанному времени поднялись на 2,83% - до $82,83 за баррель.

По сообщениям агентства Bloomberg, власти Пекина вскоре позволят больным коронавирусом проводить недельный обязательный карантин дома, а не в специальных центрах. Инвесторы надеются, что со временем Китай откажется от политики нулевой терпимости к коронавирусу, что приведёт к восстановлению экономики и росту спроса на нефть.

Поддержку ценам оказывает падение курса доллара к основным валютам мира после заявлений главы ФРС Джерома Пауэлла о том, что Федрезерв может замедлить подъем базовой ставки уже в декабре.

Внимание рынка постепенно переключается на заседание ОПЕК+, которое состоится 4 декабря. Некоторые аналитики ожидают, что альянс может принять решение о дальнейшем сокращении квот на добычу на фоне неопределенного прогноза относительно состояния глобальной экономики.

Заметная разница в динамике доллара и евро обусловлена активным снижением американской валюты на рынке Forex после заявлений председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла, что американский ЦБ может замедлить подъем базовой ставки уже в декабре. "Время умерить темпы повышения ставки, возможно, придет уже на следующем заседании", - сказал Пауэлл в среду вечером в ходе выступления в Брукингском институте.

Председатель ФРС при этом попытался уравновесить эти слова "ястребиными" сигналами, отмечает Market Watch. Он заявил, что Федрезерву придется поднять ставку выше, чем можно было ожидать несколько месяцев назад. Кроме того, Пауэлл дал понять, что вопрос о снижении ставки на данный момент неактуален. "История предостерегает нас от преждевременного смягчения политики", - сказал он.

Судя по котировкам фьючерсов на уровень базовой ставки, рынок ждет ее подъема Федрезервом на 50 базисных пунктов (б.п.) в декабре - до 4,25-4,5%. Американский ЦБ увеличивал ставку на 75 б.п. на каждом из предыдущих четырех заседаний.

Следующая встреча руководства ЦБ назначена на 14-15 декабря. Она будет сопровождаться публикацией обновленных экономических прогнозов.

Физлица с начала 2022 года на биржевом и внебиржевом рынках приобрели доллары США и евро на общую сумму 230,1 млрд рублей, при этом в периоды турбулентности весной и осенью текущего года население валюту продавало, говорится в Обзоре финансовой стабильности ЦБ РФ.

ЦБ отмечает, что с начала II квартала и по 24 ноября включительно нетто-покупки валюты населением на биржевом рынке составили 1,054 трлн рублей в рублевом эквиваленте. При этом на внебиржевом рынке (через крупнейшие банки) за аналогичный период физлица продали доллары США и евро на сумму 147,4 млрд рублей.

В части выбора валюты предпочтения населения постепенно смещаются в сторону юаня, подчеркивает Банк России. В отличие от долларов США и евро, покупки юаней физлицами имели постоянную тенденцию, в целом за год было куплено юаней на сумму 139,6 млрд рублей.

Как рассказал "Интерфаксу" ведущий специалист управления собственных операций на финансовых рынках Инбанка Владислав Ковалык, в четверг пара "доллар-рубль" умеренно выросла, значительную часть дня она консолидировалась вокруг отметки 61,1 руб./$1. "Эффект от продажи валютной выручки компаниями экспортерами для уплаты налогов в бюджет носил ограниченный характер и исчерпался, а ослабление доллара США к корзине валют на фоне мягкой риторики главы Федрезерва Джерома Пауэлла почти не отразилось на стоимости национальной валюты из-за изолированности российского рынка. Профицита или дефицита рублевой ликвидности не наблюдается: ставки денежного рынка - РЕПО и валютных свопов - возвращаются к нормальным значениям. В отсутствие дополнительных факторов рубль продолжит торговаться на текущих уровнях к американской валюте", - говорит Ковалык.

"Рубль с открытия дешевеет, доллар приблизился к трехнедельной вершине, установленной во вторник, евро символически обновил максимум с начала июля. При этом внешний фон является позитивным. Вчера после завершения у нас основной сессии мировые рынки показали внушительный рост, реагируя на выступление главы ФРС, который подтвердил рыночные ожидания вероятного замедления процесса ужесточения монетарной политики в США. (. . .) Признаки смягчения позиции ФРС относительно темпов ужесточения монетарной политики вызвали серьезное снижение доллара на мировом рынке, которое сегодня получило развитие. Глобальные площадки поначалу пытались продолжить восходящее движение, но утром стали проседать в рамках коррекции. В то же время нефтяные цены ускорили рост, "переписав" недельные вершины", - подчеркивает эксперт по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

На основе данных "Московской биржи" о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 2 декабря на 26,76 копейки, до 61,1479 руб./$1, и увеличил курс евро на 77,75 копейки, до 63,8279 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" в четверг поднялся на 23,04 копейки по отношению к среде и составил 61,1212 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 мск вырос на 31,6 копейки и составил 61,1794 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 574,548 млн, из которых $559,674 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 014,874 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" увеличился на 79,5 копейки, до 63,8941 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" прибавил 83,06, подорожав до 63,8937 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR1 млрд 053,057 млн, из которых EUR442,65 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR610,407 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов не изменились в четверг относительно предыдущего торгового дня. Исключение составила ставка MosPrime Rate "овернайт", которая поднялась на 3 базисных пункта - до 7,37% годовых, в то время как ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок осталась на уровне 7,73% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев также не изменились относительно среды, оставшись на отметках 8,21%, 8,39% и 8,49% годовых соответственно.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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