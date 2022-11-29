Вероятно преимущественно боковое движение рынка ОФЗ до середины декабря - ПСБ

Вероятно преимущественно боковое движение рынка рублевых гособлигаций до объявления итогов заседания Банка России 16 декабря 2022 года, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков Центра аналитики и экспертизы Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Грицкевич.

"Котировки госбумаг в понедельник продемонстрировали разнонаправленное движение на фоне ухудшения рыночной конъюнктуры. Так, доходность среднесрочных и длинных ОФЗ выросла в пределе 2-4 б.п., коротких - напротив, снизилась на 1-4 б.п. Оборот торгов индекса гособлигаций RGBI составил 6,6 млрд руб., что несколько ниже среднего уровня за последние 2 недели, - отмечает эксперт в комментарии. - Во вторник дальнейшее ухудшение рыночной конъюнктуры не наблюдается (рубль относительно ключевых валют стабилен, цены на нефть торгуются в плюсе). Вместе с тем Минфин вновь, вероятно, объявит о стандартном наборе ОФЗ для размещения, включая длинные классические выпуски. Данный фактор сдержит покупки на дальнем участке кривой госбумаг. В целом до заседания ЦБ в середине декабря ждем преимущественно боковое движение рынка, однако ближе к концу года возможна локальная активизация покупок госбумаг - Банк России, вероятно, не станет ужесточать свою риторику по итогам заседания 16 декабря, а институциональные инвесторы будут стремиться переоценить портфели по итогам текущего года".

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