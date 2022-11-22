Котировки евробондов РФ продемонстрировали во вторник смешанную динамику на фоне растущих в цене UST

Москва. 22 ноября. Котировки российских суверенных еврооблигаций продемонстрировали во вторник смешанную динамику на фоне растущих в цене американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов немного расширились.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году не изменились в цене, которая, как и днем ранее, составила 57,98% от номинала (их доходность выросла всего на 0,5 базисного пункта - до 10,76% годовых). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году подорожал за день на 88 базисных пунктов - до 46,53% от номинала (его доходность снизилась на 20 базисных пунктов и составила 12,01% годовых). Вместе с тем котировки бумаг с погашением в 2042 году снизились во вторник на 3 базисных пункта к предыдущему закрытию - до 58,28% от номинала (доходность выросла на 1 базисный пункт, до 10,46% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации расширился на 7 базисных пунктов).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году подорожали за день на 27 базисных пунктов - до 46,46% от номинала (их доходность снизилась на 15 базисных пунктов - до 30,74% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году выросли в цене всего на 2 базисных пункта - до 45,84% от номинала (их доходность выросла на 2 базисных пункта - до 24,44% годовых), а евробонды РФ с погашением в 2029 году подешевели на 1 базисный пункт, до 42,88% от номинала (их доходность выросла на 3 базисных пункта - до 20,53% годовых).

При этом самый "короткий" выпуск евробондов с погашением в 2023 году потерял в цене 79 базисных пунктов, подешевев до 72,72% от номинала (его доходность выросла на 200 базисных пунктов - до 47,22% годовых). Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году снизилась за день на 10 базисных пунктов, составив 65,39% от номинала.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 22 ноября была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики US Treasuries на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом поддержку еврооблигациям России оказывают такие факторы, как отсутствие новых важных сообщений на геополитическую тематику, а также высокие цены на нефть, что обеспечивает большой объем налоговых поступлений в бюджет страны.

Глобальные инвесторы находятся в ожидании публикации протокола ноябрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС); протокол будет обнародован вечером в среду. На прошлом заседании Федрезерв в очередной раз увеличил ставку на 75 базисных пунктов и намекнул на возможность замедления темпов ее подъема на последующих заседаниях. В понедельник главы федеральных резервных банков (ФРБ) Кливленда и Сан-Франциско Лоретта Местер и Мэри Дейли дали понять, что Федрезерв замедлит темпы повышения процентной ставки в следующем месяце, подчеркнув при этом, что необходимость дальнейшего ужесточения политики сохраняется.

Цены на нефть ускорили рост в ходе вечерних торгов во вторник, поднявшись на 2%. Инвесторы оценивают перспективы спроса и предложения на глобальном топливном рынке. Январские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:36 мск подорожали на 2,01% - до $89,21 за баррель. Котировки фьючерсов на WTI на январь на торгах на Нью-Йоркской товарной бирже к указанному времени выросли на 2% - до $81,64 за баррель.

В ходе сессии накануне цены падали более чем на 5% на сообщениях в СМИ, что Саудовская Аравия и другие страны ОПЕК+ изучают возможность увеличения квоты на добычу нефти в объеме до 500 тыс. баррелей в сутки (б/с) на заседании 4 декабря. Эр-Рияд, однако, опроверг это сообщение, заявив, что не исключает даже снижения производства для балансировки спроса и предложения. Министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи написал в Twitter, что его страна также не ведет никаких переговоров об изменении нынешних договоренностей по квотам, которые действуют до конца 2023 года.