BCS Express снизил прогнозную цену акций Unity Software до $32,8

Аналитики BCS Express понизили прогнозную стоимость акций Unity Software до $32,8 за штуку на горизонте года на фоне пересмотра прогноза по рекламной выручке компании, сообщается в материале инвестиционной компании.

Рекомендация "держать" для этих бумаг была сохранена экспертами.

"С учетом роста акций по итогам квартальной отчетности компании мы полагаем, что весь позитив от предоставленного менеджментом прогноза уже заложен в цену. Прогноз, безусловно, позитивен, но с учетом замедления мировой экономики фактические результаты четвертого квартала могут сильно разойтись с прогнозом, поэтому мы с осторожностью относимся к нему (особенно с учетом состояния мирового рынка рекламы). Хотя мы позитивно смотрим на бизнес эмитента, текущая его оценка (forward EV/S(2023) 7x) вызывает опасения продолжения коррекции акций в случае негативных фактических результатов за 4К", - пишет эксперт Денис Буйволов.

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