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Главная / Мнения аналитиков / Дивдоходность акций Транснефти может составить 14-17% в 2022-2023гг - Sber CIB
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14 ноября 2022 года 18:24
Дивдоходность акций Транснефти может составить 14-17% в 2022-2023гг - Sber CIB
Дивидендная доходность акций "Транснефти" может составить 14-17% в 2022-2023 годах при сохранении объёмов перекачки нефти и ежегодной индексации тарифа на 4%, полагают аналитики Sber CIB. Привилегированные акции "Транснефти" с начала 2022г подешевели больше, чем в среднем бумаги нефтегазового сектора. По мнению экспертов, в основном это связано с тем, что Евросоюз ещё с весны 2022г обсуждал введение эмбарго на импорт российской нефти. Оно вступит в силу в декабре. Тем не менее, аналитики Sber CIB считают, что поставки "Транснефти" не должны пострадать и что на этом фоне акции могут получить поддержку. По оценке экспертов Sber CIB, дивидендная доходность акций "Транснефти" в 2022-2023 годах может составить 14-17% при сохранении объёмов перекачки нефти и ежегодной индексации тарифа на 4%. В ноябре ФАС России утвердила индексацию тарифа на транспортировку нефти Транснефти на 2023 год на более высоком уровне: 5,99%. В связи с этим аналитики допускают, что дивидендная доходность может быть ближе к верхней границе диапазона. "Потенциал роста "префов" "Транснефти" превышает 50%. Сейчас целевая цена привилегированной акции "Транснефти" на конец 2023г составляет 150 тыс. руб.", - отмечается в комментарии. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ТРАНСНЕФТЬ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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