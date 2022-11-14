Дивдоходность акций Транснефти может составить 14-17% в 2022-2023гг - Sber CIB

Дивидендная доходность акций "Транснефти" может составить 14-17% в 2022-2023 годах при сохранении объёмов перекачки нефти и ежегодной индексации тарифа на 4%, полагают аналитики Sber CIB.

Привилегированные акции "Транснефти" с начала 2022г подешевели больше, чем в среднем бумаги нефтегазового сектора. По мнению экспертов, в основном это связано с тем, что Евросоюз ещё с весны 2022г обсуждал введение эмбарго на импорт российской нефти. Оно вступит в силу в декабре. Тем не менее, аналитики Sber CIB считают, что поставки "Транснефти" не должны пострадать и что на этом фоне акции могут получить поддержку.

По оценке экспертов Sber CIB, дивидендная доходность акций "Транснефти" в 2022-2023 годах может составить 14-17% при сохранении объёмов перекачки нефти и ежегодной индексации тарифа на 4%. В ноябре ФАС России утвердила индексацию тарифа на транспортировку нефти Транснефти на 2023 год на более высоком уровне: 5,99%. В связи с этим аналитики допускают, что дивидендная доходность может быть ближе к верхней границе диапазона.

"Потенциал роста "префов" "Транснефти" превышает 50%. Сейчас целевая цена привилегированной акции "Транснефти" на конец 2023г составляет 150 тыс. руб.", - отмечается в комментарии.

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