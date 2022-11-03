Рублю пока по-прежнему не хватает драйверов для направленной динамики - "Открытие Инвестиции"

Курсу рубля пока по-прежнему не хватает драйверов для направленной динамики, считает начальник отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции", эксперт "Открытие Research" Михаил Шульгин.

"Ожидаем, что курсы пар USD/RUB и EUR/RUB сменят 13-дневные узкие диапазоны на более широкие коридоры. Для первой пары это 60-63 руб./$1, для второй - 59-63 руб./EUR1. Пока сохраняем наш прогноз на конец года по паре доллар/рубль на уровне 64 руб./$1", - пишет Шульгин в комментарии.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.