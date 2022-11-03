ПСБ рекомендует держать бумаги Polymetal

Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) рекомендуют держать бумаги Polymetal, сообщается в комментарии.

"Мы оцениваем результаты Polymetal (за 3К22 и 9 месяцев 2022 года) как нейтральные. Снижение в выручке обусловлено накоплением запасов, а также коррекцией цен на золото. При этом в третьем квартале компания смогла даже нарастить производство, удачно компенсировав падение на "Майском" месторождении за счет "Нежданинского", которое было введено в эксплуатацию только год назад. Эмитент подчеркнул, что постепенно начинает восстанавливаться экспорт, ввиду чего накопленные запасы могут быть успешно реализованы, что поддержит финансовые результаты. Полагаем, что эффект будет наблюдаться уже в 4К22. На данный момент мы рекомендуем держать бумаги Polymetal, отмечая, что основным риском для инвестпрофиля компании сейчас является неясная перспектива относительно выделения российских активов", - пишут эксперты.

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