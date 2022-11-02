Фундаментальная поддержка цены меди растет - Банк "Открытие"

Фундаментальная поддержка котировок меди в краткосрочной и среднесрочной перспективах растет, говорится в обзоре аналитика сектора металлургии аналитического управления "Открытие Research" банка "Открытие" Даниила Каримова.

Котировки меди на Лондонской бирже металлов (LME) 2 ноября составили $7652 за тонну, последние несколько недель они находятся в узком диапазоне, констатирует Каримов. При этом, по его мнению, можно говорить о том, что поддержка восходящему тренду усиливается. "Так, Codelco - крупнейшая по добыче меди в мире компания - отчиталась о снижении производства металла на 10% г/г (до 1,06 млн тонн за 9 месяцев 2022 года). Сокращение обусловлено снижением содержания меди в руде, слабыми показателями извлечения меди, а также "операционными сложностями" на медеплавильном предприятии месторождения Chuquicamata (детали не раскрываются). Компания также снизила план добычи на 2022 год с 1,5 млн т до 1,435-1,465 млн тонн. Таким образом, рынок меди в текущем году недополучит как минимум около 50 тыс. тонн металла Codelco. При этом допускаем, что забастовки на предприятиях Codelco, а также проведение капитального ремонта на одном из заводов компании могут привести к еще большему снижению производства по итогам 2022 года", - указывает аналитик.

"Помимо текущих результатов, поддержка ценам усиливается и на более дальних горизонтах. Канадская компания Teck Recourse сообщила, что увеличивает оценку необходимых капитальных затрат на проект Quebrada Blanca phase 2 с $6,9-7 млрд до $7,4-7,75 млрд (QB2 - один из ключевых проектов роста компании). Основными причинами изменения оценки компания называет погодные и геологические условия проекта. QB2 сталкивался с задержками уже несколько раз. Ранее предполагалось, что проект будет запущен в 2021 году, однако теперь даты сдвигаются на начало 2023 года. В этих условиях снижаются и прогнозы по годовой добыче меди на проекте с 245-300 тыс. тонн до 170-300 тыс. тонн в 2023-2025 гг. Следующий этап развития проекта также станет важным фактором роста выпуска меди для компании, но очередное расширение ожидается к 2026 году, а на текущий момент продолжается подготовка нового расширения добычи на QB", - отмечает эксперт.

"Мы оцениваем данные сообщения как существенные факторы поддержки для цены на медь в краткосрочной и среднесрочной перспективах, ожидая увеличения числа задержек, сбоев и переносов проектов на фоне роста неопределенности в мировой экономике и ужесточения ESG-требований", - пишет Каримов в комментарии.

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