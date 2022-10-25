Цены евробондов РФ продемонстрировали во вторник боковую динамику, несмотря на восстановительный рост UST

Москва. 25 октября. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций продемонстрировали во вторник боковую динамику, несмотря на восстановительный рост цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов немного расширились.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году выросли в цене всего на 1 базисный пункт, до 58,01% от номинала (доходность не изменилась и составила 10,67% годовых). Бумаги с погашением в 2042 году потеряли в цене за день 1 базисный пункт, подешевев до 60,12% от номинала (их доходность также не изменилась, составив 10,06% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации расширился на 16,5 базисного пункта). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году подорожал за день на 5 базисных пунктов - до 49,08% от номинала (доходность снизилась на 1 базисный пункт и составила 11,33% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году не изменились в цене за день - котировки составили 47,14% от номинала (их доходность выросла на 3 базисных пункта - до 29,42% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году подорожали на 32 базисных пункта - до 46,21% от номинала (их доходность снизилась на 17 базисных пунктов - до 23,72% годовых), а евробонды РФ с погашением в 2029 году снизились в цене на 1,5 базисного пункта, до 43,73% от номинала (их доходность выросла на 2 базисных пункта - до 19,81% годовых).

При этом самый "короткий" выпуск евробондов с погашением в 2023 году потерял в цене 1 базисный пункт, подешевев до 69,39% от номинала (его доходность выросла на 18 базисных пунктов - до 49,15% годовых).

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 25 октября была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики US Treasuries на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом поддержку еврооблигациям России оказывают такие факторы, как отсутствие новых важных сообщений на геополитическую тематику, а также высокие цены на нефть, что обеспечивает большой объем налоговых поступлений в бюджет страны.

На глобальных рынках капитала во вторник доминируют позитивные настроения, так как трейдеры стали ожидать от Федеральной резервной системы (ФРС) США менее агрессивных шагов на последнем заседании этого года. Как показывают фьючерсы на размер базовой ставки, теперь вероятность ее повышения в декабре на 0,5 процентного пункта оценивается в 52%, в то время как возможность подъема на 0,75 процентного пункта опустилась до 46%. В понедельник ситуация была противоположной: на увеличение ставки на половину пункта ставили 43% трейдеров, на 0,75 процентного пункта - 55%, свидетельствуют данные CME FedWatch.

Как сообщалось, Федрезерв на сентябрьском заседании повысил процентную ставку на 0,75 процентного пункта - до 3-3,25% годовых. Таким образом, американский ЦБ поднял базовую ставку на эту величину по итогам третьего заседания подряд. Теперь она находится на максимальном уровне с финансового кризиса 2008 года. В начале ноября состоится очередная встреча руководства. Большинство экспертов ожидают, что стоимость кредитования вновь будет повышена на 0,75 процентного пункта.

Текущая обстановка в мировой экономике "опасна и волатильна", сказала глава американского Минфина Джанет Йеллен, при этом подчеркнув, что экономика США "здорова", а финансовая система сохраняет устойчивость. Йеллен заявила в ходе выступления в Нью-Йорке, что, хотя на текущий момент она не видит признаков нестабильности американской экономики, администрация президента США Джо Байдена "внимательно следит за финансовыми рисками" в стране. Глава Минфина США считает, что текущая обстановка в мировой экономике не исключает возникновения "рисков для финансовой стабильности" в США.

При этом Йеллен прокомментировала ситуацию на рынке гособлигаций и усилия властей по увеличению ликвидности после того, как волатильность на британском рынке госбондов усилила опасения относительно ослабления спроса на US Treasuries. "Мы очень сфокусированы на рынке Treasuries", - подчеркнула Йеллен. По ее словам, администрация Байдена находится в контакте с различными ведомствами, чтобы предпринять шаги, способные повысить ликвидность рынка гособлигаций США. "Мы рассматриваем ряд возможностей для повышения устойчивости", - сказала она, отметив, что на текущий момент не видит проблем на рынке.