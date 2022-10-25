.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Цены евробондов РФ продемонстрировали во вторник боковую динамику, несмотря на восстановительный рост UST
.
ГЛАВНОЕ
Инфляция в России в сентябре составила 0,05%
В сентябре потребительские цены подросли на 0,05% после снижения на 0,5% в августе, сообщил Росстат. Годовая инфляция замедлилась до 13,7%. Показатели практические совпали с прогнозами аналитиков.
 
Иностранные авиакомпании увеличили перевозки в РФ в 2 раза
Иностранные авиакомпании вдвое нарастили перевозки пассажиров в Россию, несмотря на санкционное давление. В январе-сентябре 2022 года они перевезли на рейсах в/из РФ свыше 8,7 млн человек, тогда как за девять месяцев прошлого года - только 4 млн....
 
Растет спрос на комплектующие для компьютеров и ноутбуков
Продажи комплектующих для самостоятельного ремонта и апгрейда компьютеров и ноутбуков по итогам первых девяти месяцев выросли год к году в 2-4 раза в зависимости от категорий. Об этом "Ведомостям" рассказал представитель "М.видео-Эльдорадо",...
 
Криптовалюты обрастают физическими устройствами
На фоне роста интереса к криптовалюте увеличивается число физических устройств, которые позволяют проводить операции с ней. В Москве выросло количество криптоматов, пишет "Коммерсант". Как рассказали в RusBit, которая занимается их установкой, в...
 
25 октября 2022 года 19:20

Цены евробондов РФ продемонстрировали во вторник боковую динамику, несмотря на восстановительный рост UST

Москва. 25 октября. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций продемонстрировали во вторник боковую динамику, несмотря на восстановительный рост цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов немного расширились.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году выросли в цене всего на 1 базисный пункт, до 58,01% от номинала (доходность не изменилась и составила 10,67% годовых). Бумаги с погашением в 2042 году потеряли в цене за день 1 базисный пункт, подешевев до 60,12% от номинала (их доходность также не изменилась, составив 10,06% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации расширился на 16,5 базисного пункта). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году подорожал за день на 5 базисных пунктов - до 49,08% от номинала (доходность снизилась на 1 базисный пункт и составила 11,33% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году не изменились в цене за день - котировки составили 47,14% от номинала (их доходность выросла на 3 базисных пункта - до 29,42% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году подорожали на 32 базисных пункта - до 46,21% от номинала (их доходность снизилась на 17 базисных пунктов - до 23,72% годовых), а евробонды РФ с погашением в 2029 году снизились в цене на 1,5 базисного пункта, до 43,73% от номинала (их доходность выросла на 2 базисных пункта - до 19,81% годовых).

При этом самый "короткий" выпуск евробондов с погашением в 2023 году потерял в цене 1 базисный пункт, подешевев до 69,39% от номинала (его доходность выросла на 18 базисных пунктов - до 49,15% годовых).

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 25 октября была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики US Treasuries на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом поддержку еврооблигациям России оказывают такие факторы, как отсутствие новых важных сообщений на геополитическую тематику, а также высокие цены на нефть, что обеспечивает большой объем налоговых поступлений в бюджет страны.

На глобальных рынках капитала во вторник доминируют позитивные настроения, так как трейдеры стали ожидать от Федеральной резервной системы (ФРС) США менее агрессивных шагов на последнем заседании этого года. Как показывают фьючерсы на размер базовой ставки, теперь вероятность ее повышения в декабре на 0,5 процентного пункта оценивается в 52%, в то время как возможность подъема на 0,75 процентного пункта опустилась до 46%. В понедельник ситуация была противоположной: на увеличение ставки на половину пункта ставили 43% трейдеров, на 0,75 процентного пункта - 55%, свидетельствуют данные CME FedWatch.

Как сообщалось, Федрезерв на сентябрьском заседании повысил процентную ставку на 0,75 процентного пункта - до 3-3,25% годовых. Таким образом, американский ЦБ поднял базовую ставку на эту величину по итогам третьего заседания подряд. Теперь она находится на максимальном уровне с финансового кризиса 2008 года. В начале ноября состоится очередная встреча руководства. Большинство экспертов ожидают, что стоимость кредитования вновь будет повышена на 0,75 процентного пункта.

Текущая обстановка в мировой экономике "опасна и волатильна", сказала глава американского Минфина Джанет Йеллен, при этом подчеркнув, что экономика США "здорова", а финансовая система сохраняет устойчивость. Йеллен заявила в ходе выступления в Нью-Йорке, что, хотя на текущий момент она не видит признаков нестабильности американской экономики, администрация президента США Джо Байдена "внимательно следит за финансовыми рисками" в стране. Глава Минфина США считает, что текущая обстановка в мировой экономике не исключает возникновения "рисков для финансовой стабильности" в США.

При этом Йеллен прокомментировала ситуацию на рынке гособлигаций и усилия властей по увеличению ликвидности после того, как волатильность на британском рынке госбондов усилила опасения относительно ослабления спроса на US Treasuries. "Мы очень сфокусированы на рынке Treasuries", - подчеркнула Йеллен. По ее словам, администрация Байдена находится в контакте с различными ведомствами, чтобы предпринять шаги, способные повысить ликвидность рынка гособлигаций США. "Мы рассматриваем ряд возможностей для повышения устойчивости", - сказала она, отметив, что на текущий момент не видит проблем на рынке.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
26 октября 2022 года 10:03
Ключевые события среды в РФ и мире - Sber CIB
алитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события среды в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будет макростатистика в США и России: - Данные по продажам новых домов и запасам в розничной торговле в США за сентябрь; - Промышленное производство в России за сентябрь; - Недельный...    читать дальше
.
26 октября 2022 года 09:53
Цены рублевых корпбондов в среду не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов
Москва. 26 октября. Котировки рублевых корпоративных облигаций в среду, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, а также сохраняющейся геополитической напряженности вокруг Украины, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".    читать дальше
.
26 октября 2022 года 09:53
Курс рубля, вероятно, пока останется в диапазоне 61-62 руб./$1 - ПСБ
апазон 61-62 руб./$1 пока сохраняет свою актуальность на фоне относительной безыдейности торгов на российском валютном рынке, говорится в комментарии главного аналитика отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Егора Жильникова. Настоящее сообщение содержит мнение...    читать дальше
.
26 октября 2022 года 09:40
Индекс Мосбиржи откроет торги в среду, скорее всего, в диапазоне 2110-2150п - "Алго Капитал"
Индекс Мосбиржи откроет торговую сессию в среду, скорее всего, с умеренным отклонением не более 1% - в диапазоне 2110-2150 пунктов, прогнозирует старший риск-менеджер инвестиционной компании "Алго Капитал" Виталий Манжос. Однако внутри дня локальный рынок акций способен демонстрировать довольно...    читать дальше
.
26 октября 2022 года 09:30
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Invesco Water Resources ETF
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Invesco Water Resources ETF с прогнозной стоимостью $56,4 за штуку на октябрь 2023 года, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании. "Сокращение существующих запасов водных ресурсов и дефицит пресной воды становятся серьезными...    читать дальше
.
26 октября 2022 года 09:15
Freedom Finance Global снизил прогнозную цену акций Nucor до $150
Freedom Finance Global понизил прогнозную стоимость акций Nucor Corp. до $150 за штуку на горизонте года, сообщается в комментарии инвестиционной компании. "Результаты Nucor за третий квартал оказались неоднозначными. При этом бизнес Nucor характеризуется высокой устойчивостью, компания выполняет...    читать дальше
.
26 октября 2022 года 09:14
Dow Jones достиг максимума за 6 недель
Фондовые индексы США выросли по итогам торгов во вторник. Фондовые индексы стран АТР повышаются в среду. Цены на нефть снижаются утром в среду.    читать дальше
.
26 октября 2022 года 09:04
Вероятно продолжение роста рынка акций РФ на текущей неделе - BCS Express
Вероятно продолжение роста на российском рынок акций на текущей неделе, следующие цели индекса Мосбиржи - 2200-2250 пунктов, говорится в комментарии эксперта BCS Express Василия Карпунина. "Российский рынок акций во вторник показал уверенный рост на протяжении всей торговой сессии. По индексу...    читать дальше
.
26 октября 2022 года 08:55
Рубль умеренно снижается относительно доллара и юаня на старте торгов на фоне дешевеющей нефти и окончания пика налоговых выплат
Москва. 26 октября. Доллар США умеренно растет, юань практически стабилен на "Московской бирже" на старте торгов в среду утром, рубль несколько снизился относительно валют из-за окончания пика налоговых выплат октября, а также снижающихся нефтяных котировок.    читать дальше
.
25 октября 2022 года 19:45
Рубль завершил торги вторника ослаблением к доллару и евро на фоне окончания пика налоговых выплат октября
Москва. 25 октября. Доллар США и евро выросли на "Московской бирже" по итогам торгов вторника, рубль упал к бивалютной корзине на фоне завершения пика налогового периода октября.    читать дальше
.
25 октября 2022 года 19:31
Рынок акций РФ во вторник превысил 2130п по индексу Мосбиржи на возросших оборотах, лидировал Ozon
Москва. 25 октября. Рынок акций РФ во вторник вырос на возросших оборотах благодаря притоку свежей ликвидности от дивидендных выплат "Газпрома", а также на фоне подросшей нефти и фондовых индексов в США. Индекс Мосбиржи превысил 2130 пунктов и обновил максимум более чем за месяц, при этом лидировали расписки Ozon (+7,5%) на новостях о реструктуризации бондов компании.    читать дальше
.
25 октября 2022 года 19:00
Freedom Finance Global понизил целевую цену акций Freeport-McMoRan до $42
Freedom Finance Global понизил целевую цену акций Freeport-McMoRan Inc. до $42 за штуку, сохранив рекомендацию "покупать", отмечается в комментарии аналитика инвесткомпании Виталия Кононова. "Мы позитивно оцениваем перспективы меди как сырьевого товара, поскольку спрос на нее может удвоиться через...    читать дальше
.
25 октября 2022 года 18:44
ДВМП - один из главных бенефициаров переориентации логистики РФ с запада на восток - Sber CIB
один из главных публичных бенефициаров переориентации логистики РФ с запада на восток, говорится в комментарии Sber CIB. "Операционный отчет портового дивизиона за III кв. подтверждает, что финрезультаты ДВМП за 2022г будут сильными. Мы продолжаем считать, что ДВМП является одним из главных...    читать дальше
.
25 октября 2022 года 18:26
"Велес Капитал" рекомендует покупать акции Х5 с целью 2624 руб
Аналитики "Велес Капитала" рекомендуют покупать акции X5 Retail с целью 2624 руб. за штуку, сообщается в комментарии инвесткомпании. "Группа X5 представила свои финансовые результаты за 3К22г. Мы положительно оцениваем показатели ритейлера. Рентабельность EBITDA за период оказалась несколько выше...    читать дальше
.
25 октября 2022 года 18:05
"Финам" сохраняет рейтинг "покупать" для акций Halliburton
"Финам" сохраняет рейтинг "покупать" для акций Halliburton Co. с прогнозной ценой на уровне $45 за штуку, сообщается в материале инвестиционной компании. "На наш взгляд, отчетность Halliburton умеренно позитивна для акций компании. Положительная динамика выручки и операционной прибыли отражает...    читать дальше
.
Страница 1 из 7
.
1
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.