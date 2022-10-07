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Рубль подешевел к доллару и евро в последний торговый день недели на фоне снижения интереса к риску на глобальном рынке

Москва. 7 октября. Доллар США и евро выросли на "Московской бирже" по итогам торгов пятницы, рубль снизился к бивалютной корзине в последний торговый день недели в условиях уменьшения аппетита к риску на глобальном рынке.

Курс доллара США составил 61 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 10 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 59,9 руб./EUR1, подорожав на 80,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 41,61 копейки - до 60,51 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль подешевел к доллару и евро по итогам пятницы. Давление на рубль оказало уменьшение интереса глобальных инвесторов к рисковым активам после публикации статистических данных по рынку труда США, которые оказались лучше прогнозов, что снизило тем самым надежды на то, что Федеральная резервная система (ФРС) прекратит активно повышать ставки.

Кроме того, ранее рынок ждал санкций против Национального клирингового центра (НКЦ, входит в группу "Московской биржи"), что привело к сильному укреплению рубля, но с учетом того, что эти санкции не были введены, игроки продолжили фиксировать прибыль, закрывая позиции перед выходными днями.

Как показали данные министерства труда США, количество рабочих мест в экономике страны в сентябре увеличилось на 263 тыс., минимальными темпами с апреля 2021 года. Эксперты в среднем ожидали роста на 250-255 тыс.

Тем временем безработица в прошлом месяце упала до 3,5% по сравнению с 3,7% в августе. Это стало неожиданностью для аналитиков, которые не предполагали изменения показателя.

В четверг министерства труда США опубликовало отчет, который показал максимальное с июня увеличение числа заявок на пособие по безработице в стране на прошлой неделе. Отчет был воспринят трейдерами как сигнал "охлаждения" рынка труда, которое может сдержать дальнейшее ужесточение политики Федеральной резервной системой (ФРС), отмечает Market Watch.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, увеличилось на 29 тыс. и составило 219 тыс. человек. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее число заявок составило 190 тыс., а не 193 тыс., как сообщалось до этого. Аналитики, опрошенные Bloomberg, в среднем ожидали повышения показателя до 204 тыс.

В данном контексте инвесторы оценивали последние заявления руководства ФРС. Так, член совета управляющих ФРС Лиза Кук сказала, что инфляция в Штатах оказалась более устойчивой, чем ожидалось. Это, по ее словам, является веским доводом для подъема ставки Федрезервом до уровня, ограничивающего экономическую активность.

Другой член совета управляющих американского ЦБ - Кристофер Уоллер - заявил, что ФРС продолжит подъем ставок и в начале следующего года, даже если увидит сигналы того, что экономика замедляет рост, сдерживая инфляцию.

Центробанки мира должны продолжать ужесточать монетарную политику для борьбы с высокой инфляцией, несмотря на риски глобальной рецессии, заявила глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева.

"Центробанки должны продолжать действовать в текущих условиях. Как бы больно это не было, это правильно", - сказала Георгиева, выступая в преддверии встречи министров финансов и глав ЦБ стран G20 на следующей неделе.

Если денежно-кредитная политика не будет достаточно жестка, это может привести к укоренению высокой инфляции, которая принесет вред глобальной экономике, добавила глава МВФ.

Очередной пакет санкций Евросоюза в отношении России вступил в силу в пятницу, после того, как накануне был опубликован в Официальном журнале ЕС.

Новые санкции включают введение юридической базы для реализации "потолка" цен на морскую транспортировку российской нефти третьим странам, а также другие ограничения на морские перевозки сырой нефти и нефтепродуктов в адрес третьих стран. Планируется, что ограничения, связанные с "потолком" цен на нефть, будут применяться с даты, когда Совет ЕС единогласно примет решение о введении такого ценового предела.

Также санкции включают запрет на импорт из России изделий из стали, транспортных средств, древесины, бумаги, косметики, товаров для изготовления ювелирных украшений. Помимо этого, санкции предполагают запрет на работу со всеми криптовалютными активами, связанными с гражданами и резидентами РФ, независимо от размеров этих активов.

Японские власти расширили санкционные списки по России, добавив в них еще 81 человека и 9 организаций, говорится в обнародованном в пятницу пресс-релизе Минфина Японии. В частности, в санкционные списки включили родственников премьер-министра РФ Михаила Мишустина, министра обороны Сергея Шойгу, замглавы Совбеза РФ Дмитрия Медведева, главы Чечни Рамзана Кадырова, представителей ВКС РФ и Росгвардии.

Среди организаций, против которых ввели санкции, присутствуют корпорация "Ростех", холдинг "Росэлектроника", группа компаний "Калашников", АО "ОДК-Климов", судостроительный завод "Море", концерн "Созвездие", АО "Объединённая двигателестроительная корпорация" и судостроительный завод "Янтарь".

Как отметила в интервью "Интерфаксу" старший аналитик Альфа-банка Елизавета Наумова, в пятницу рубль продолжил снижаться шестой день подряд. "Поводом для покупок валюты стало снижение неопределенности, по крайней мере на краткосрочном горизонте, в отношении санкций на НКЦ, которые не были включены в восьмой пакет санкций ЕС. Помимо этого, в прессе появилось больше ясности относительно последствий санкций на НКЦ - эксперты сходятся во мнении, что в случае санкций торговля долларом и евро продолжится, однако на внебиржевом рынке, что сделает процесс менее прозрачным. Тем не менее, возможности совершать сделки останутся", - отмечает Наумова.

"Вышедшая в пятницу статистика по рынку труда в США оказалась лучше консенсус-прогнозов, что обусловило возобновление покупок доллара на глобальном рынке. (. . .) В результате индекс доллара возобновил укрепление и обновил максимум с начала октября. На российском рынке преимущество также оставалось на стороне американской валюты. После выхода данных курс поднимался выше 61,6 руб., однако обновить дневной максимум, зафиксированный еще в первой половине дня, уже не смог. Отметим, что данные по рынку труда в США хоть и оказались лучше ожиданий, что усилило веру инвесторов в жесткую позицию ФРС по ДКП, однако никаких существенных сюрпризов статистика все же не преподнесла, а рынок труда продолжает медленно, но охлаждаться. В начале следующей недели можно ожидать сохранения покупок в американской валюте на глобальном рынке, однако вслед за этим не исключена и фиксация прибыли по USD. В данных условиях на российском рынке доллару пока, вероятно, все же рано рассчитывать на уровень в 62 руб., а скорее уместно сосредоточиться на удержании позиций выше 61 руб.", - говорит начальник отдела банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

Цены на нефть прибавляют примерно 3% в ходе торгов в пятницу, при этом стоимость Brent превысила $97 за баррель впервые с конца августа. Нефтяные котировки могут завершить неделю максимальным подъемом с марта после того, как ОПЕК+ объявила о сокращении добычи.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК в пятницу составляет $98,07 за баррель, что на 3,87% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась к этому времени на 4,5%, до $92,43 за баррель.

Оба сорта могут завершить неделю подъемом более чем на 13%.

Котировки растут с понедельника - сначала на ожиданиях решения ОПЕК+, а затем на самом решении. Министры стран коалиции в среду одобрили сокращение квоты на добычу нефти в ноябре на 2 млн б/с относительно сентября. Это максимальное снижение с начала пандемии коронавируса.

Однако реальное сокращение производства окажется меньше заявленного - на 1-1,1 млн б/с, заявил министр нефти Саудовской Аравии, пояснив, что в некоторых странах альянса реальная добыча по факту ниже квоты.

В то же время дальнейшее сокращение добычи может ускорить принятие потолка цен для российской нефти западными странами, считают аналитики. РФ предупредила, что не будет продавать энергоресурс странам, присоединившимся к этой инициативе, что грозит потенциальной нехваткой предложения и подталкивает котировки вверх, пишет Trading Economics.

На основе данных "Московской биржи" о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 МСК до 15:30 МСК, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на выходные и понедельник на 99,41 копейки, до 61,2475 руб./$1, и увеличил курс евро на 1,7364 рубля, до 59,9756 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" поднялся в пятницу на 99,18 копейки по отношению к четвергу и составил 61,4117 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК увеличился на 88,41 копейки и составил 61,2674 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 406,752 млн, из которых $1 млрд 100,278 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 306,474 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" укрепился на 1,5552 рубля, до 59,9081 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" вырос на 1,9907 рубля, до 60,2155 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR1 млрд 571,037 млн, из которых EUR379,209 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR1 млрд 191,828 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов незначительно опустились в пятницу относительно предыдущего торгового дня. Ставки MosPrime Rate "овернайт" и по кредитам на семидневный срок уменьшились на 1 базисный пункт (б.п.) - до 8,14% и 8,16% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев опустились также на 1 б.п. - до 8,17%, 8,22% и 8,26% годовых соответственно.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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