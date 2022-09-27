Промсвязьбанк (ПСБ) рекомендует акции "Газпрома" к покупке под дивиденды (ВОСА состоится в пятницу, 30 сентября), решение о выплате промежуточных дивидендов, скорее всего, будет положительным, говорится в комментарии экспертов.

"Газпром" обнародовал дополнительные показатели деятельности за полугодие и подтвердил возможность выплаты акционерам дивидендов. Так, к уже опубликованным ранее данным по чистой прибыли (2,514 трлн руб., рост в 2,6 раза г/г) эмитент сообщил о росте EBITDA более чем в 2 раза г/г, до 3,052 трлн руб. Это новый исторический рекорд. Долговая нагрузка компании сократилась до 0,23x, что является очень комфортным уровнем. Сильные финансовые результаты, несмотря на снижение объемов поставок за рубеж, были достигнуты за счет высоких цен на газ в ДЗ: рост более, чем в 3,5 раза г/г. Все это является основой для выплаты впервые в истории компании промежуточных дивидендов в 51,03 руб./акцию. Решение по этому вопросу состоится в пятницу, и мы полагаем, что оно будет положительным. Рекомендуем акции "Газпрома" к покупке под дивиденды, ожидаемая доходность - 24% (по текущим ценам), - пишут аналитики. - Дополнительно отметим, что новости о разрушении трех ниток системы "Северный поток" с трудно прогнозируемым сроком восстановления влияют на рост цен на газ. При этом стоимость возможного выпадающего объема поставок не критична в масштабах "Газпрома", особенно на фоне ожидаемых рекордов по итогам всего 2022 года: 30-40 млрд руб. по текущим ценам, а по фактическим еще ниже. Тем более речь идет о будущих поставках, а не текущих".

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