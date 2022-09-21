Вероятна повышенная волатильность курса рубля в ближайшее время - Банк "Санкт-Петербург"

Рубль, скорее всего, будет показывать повышенные уровни волатильности по мере развития текущей ситуации, но в целом фактор налогового периода может пока сдерживать курс валютной пары USD/RUB от роста выше 63,5 руб./$1, считают аналитики банка "Санкт-Петербург".

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