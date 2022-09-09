Цена нефти, вероятно, будет консолидироваться около $90/барр. в пятницу - ПСБ

Цена нефти марки Brent, вероятно, будет консолидироваться около уровня $90 за баррель на торгах в пятницу в отсутствие нового негатива, полагает управляющий эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерина Крылова.

"Несмотря на внешний фон, цены на нефть в четверг умеренно выросли, и в пятницу утром ноябрьский фьючерс также подрастает. ЕЦБ увеличил ставку на 75 п.п., понизил прогноз по экономике, а глава ФРС подтвердил приверженность регулятора решительным мерам для борьбы с инфляцией. Это означает, что на заседании 21 сентября ФРС может увеличить ставку тоже на 75 п.п. Статистика от Минэнерго США показала рост запасов. Поставки нефтепродуктов и индикатор спроса за неделю немного сократились. Полагаем, что в отсутствие нового негатива цены на нефть будут консолидироваться в пятницу около $90 за баррель", - отмечает аналитик в комментарии.

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