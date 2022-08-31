Рынок акций РФ в среду превысил 2400п по индексу Мосбиржи за счет ралли Газпрома на новостях о дивидендах

Москва. 31 августа. Рынок акций РФ в среду ощутимо вырос во главе с раллировавшими бумагами "Газпрома" (+24,9%) на новостях о планируемых высоких дивидендных выплатах концерна за первое полугодие, индекс Мосбиржи превысил рубеж 2400 пунктов впервые с конца июня. Внешние фондовые площадки при этом подавали негативные сигналы, также упала нефть (Brent окатилась ниже $97 за баррель).

По итогам торгов индекс Мосбиржи вырос до 2400,08 пункта (+4,1%, максимум сессии - 2423,12 пункта), индекс РТС - до 1258,45 пункта (+3,8%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" повысились в пределах 3,4%.

Доллар подрос до 59,97 рубля (+0,03 рубля).

По итогам августа индексы Мосбиржи и РТС выросли на 8,4-11,4%, доллар подешевел на 1,65 рубля.

Акции "Газпрома" подорожали до 254,9 рубля, максимум сделок составил 275,96 рубля (+35,3%). Из-за роста цен бумаг более чем на 20% "Московская биржа" (MOEX: MOEX) проводила утром дискретный аукцион по акциям "Газпрома".

Совет директоров "Газпрома" во вторник рекомендовал акционерам принять решение о выплате за полугодие дивидендов в размере 51,03 рубля на акцию (общий объем выплат составит 1,208 трлн рублей) и объявил о созыве внеочередного собрания по этому вопросу 30 сентября в заочной форме. Отсечку реестра акционеров под выплаты дивидендов рекомендовано установить 11 октября.

"Газпром" (MOEX: GAZP) за 8 месяцев 2022 года увеличил экспорт газа по газопроводу "Сила Сибири" в Китай на 60%. Компания готова к очередному предусмотренному контрактом с CNPC наращиванию поставок газа в КНР, в том числе благодаря запуску в текущем году Ковыктинского месторождения в Иркутской области, заявил председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер на селекторном совещании, посвященном Дню работника нефтяной и газовой промышленности. Кроме того, "Газпром" начинает проектирование газопровода в Китай с российского Дальнего Востока.

По словам Миллера, выручка "Газпрома" в 2022 году будет существенно выше, чем в 2021 году. Как сообщалось, в 2021 году выручка компании по МСФО составила 10,241 трлн рублей.

Подорожали в среду также акции "ММК" (MOEX: MAGN) (+3,4%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+3,3%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+3,2%), Сбербанка (+3,2% и +3% "префы"), "ЛУКОЙЛа" (+3,1%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+3,1%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+2,9%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+1,9%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+1,7% и +0,2% "префы"), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+1,7%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+1,5%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+1,5%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+1,3%), Polymetal (MOEX: POLY) (+1,3%), "Мосбиржи" (+0,9%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (+0,9%), бумаги АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,8%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,7%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,6%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,4%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,1%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+0,1%).

Подешевели акции "МТС" (MOEX: MTSS) (-1,3%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1,2%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,9%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-0,1%).

Как отмечает старший трейдер УК "Альфа-Капитал" Владислав Силаев, среда на рынке акций РФ стала "Днем Газпрома" после рекомендаций совета директоров по дивидендам. Исходя из цен на закрытие вторника, доходность бумаг "Газпрома" составила около 25%, что для рынка в его текущем состоянии почти фантастический уровень. Новости простимулировали к росту не только сами акции газового монополиста, но и другие "голубые фишки".

По оценкам аналитиков Промсвязьбанка (MOEX: PSKB), с большой долей вероятности, промежуточные дивиденды "Газпрома" будут утверждены, поскольку рекордные выручка и чистая прибыль за полугодие, а также низкая долговая нагрузка позволяют "Газпрому" поделиться прибылью с акционерами и нивелировать негатив, связанный с отказом от выплат дивидендов за 2021 год. При этом "Газпром" сообщил, что планирует в дальнейшем придерживаться существующей дивидендной политики, то есть направлять на выплаты 50% от чистой прибыли по МСФО.

Тенденция к росту акций "Газпрома" может сохраниться до ВОСА, ближайшим ориентиром выступает "круглый" уровень 300 руб. за акцию, то есть возврат к значениям, от которых акции упали в конце июня на новости, что дивидендов за 2021 год не будет.

В целом, с учетом инфляции и ожидаемых дивидендов за весь 2022 год (75 руб. на акцию), аналитики банка повысили целевой фундаментальный ориентир по бумагам "Газпрома" с 260 руб. до 367 руб. за акцию. При этом в случае позитивного решения 30 сентября акции "Газпрома" могут спекулятивно расти и пытаться обновить исторический максимум (397 руб. за штуку), но в уверенное закрепление выше этого уровня пока не верится, так как следует закладывать риски по поставкам концерна в 2023 году.

Новость по "Газпрому" возвращает привлекательность всего рынка акций РФ и способна усилить спрос на бумаги, и в первую очередь нефтегазового сектора. Компании сектора также смогут вернуться к практике выплаты хороших дивидендов. Например, "ЛУКОЙЛ" (MOEX: LKOH), который отложил решение о выплате дивидендов за 2021 год до конца текущего года. По подсчетам, за 2021 год НК могла бы выплатить 531 руб. на акцию, а с учетом результатов I полугодия - более 1000 руб. на акцию, что дает доходность, схожую с "Газпромом" - порядка 24%. Также "Роснефть" может выплатить порядка 56 руб. на акцию, что дает 15% доходности по текущим ценам, отмечают эксперты Промсвязьбанка.

По словам аналитика УК "Первая" Антона Тарасова, падающая нефть оказалась не помехой для российского рынка акций в среду благодаря ралли "Газпрома". Лидерами роста выступили бумаги компаний энергетических и минеральных ресурсов, финансов и потребительских товаров длительного пользования. В случае восстановления нефтяных котировок возможен еще один импульс для тестирования отметки 2400 пунктов индексом МосБиржи в ближайшее время. Ориентир по индексу МосБиржи - 2350-2410 пунктов, по индексу РТС - 1200-1270 пунктов.

Настроения на мировых площадках в среду оставались подавленными. Европа закрывается в "минусе" из-за того, что инфляция в еврозоне достигла нового рекордного максимума. Ситуацию усугубляет прогноз Goldman Sachs о повышении ставки ЕЦБ на 75 б.п. в сентябре. В США спрос на акции также сдержанный перед сентябрьскими торгами - этот период исторически является одним из самых сложных месяцев на фондовых площадках. Нефть подешевела, поскольку инвесторы обеспокоены возможным сокращением спроса на энергоресурсы на фоне замедления роста глобальной экономики, отмечает Тарасов.

Ведущий аналитик компании "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков также полагает, что рекомендации совета директоров "Газпрома" возрождают дивидендные идеи российского рынка.

Фактически размер выплат "Газпрома" за полугодие повторяет объем, который концерн собирался выплатить по итогам 2021 года. Новость оказалась довольно неожиданной и способствовала тому, чтобы резко повысились дивидендные ожидания по другим бумагам, включая "ЛУКОЙЛ" и Сбербанк (MOEX: SBER).

Кроме дивидендных новостей, "Газпром" также стал поставщиком прочих позитивных сигналов. Газ с Ковыктинского месторождения начнет поступать уже в 2022 году. Компания сообщила о завершении работ по строительству линейной части газопроводы "Ковыкта - Чаянда". "Газпром" приступил к разработке проектно-сметной документации "Дальневосточного маршрута". Одновременно, по словам Миллера, компания работает над проектом "Союз-Восток", который станет продолжением магистрального газопровода "Сила Сибири 2". Миллер также сообщил, что прирост поставок газа в Китай за 8 месяцев составил 60%. В целом, компания ожидает существенный рост выручки по сравнению с 2021 годом.

Надежды европейских инвесторов на стабилизацию инфляции не оправдались, ее рост не оставляет ЕЦБ иных вариантов, кроме очередного значимого повышения ставки. Нефть остается под давлением страхов повсеместного экономического спада на фоне высоких ставок центральных банков. Также проблемой остаются карантинные меры в Китае (города Шеньджень, Гуанджоу, Далянь ввели частичные меры по сдерживанию COVID-19).

Согласно данным ADP Services, частный сектор американской экономики создал всего 132 тыс. новых рабочих мест в августе, при этом лишь 23 тыс. мест было создано в сфере производства. Слабая статистика подогрела фондовые фьючерсы в США. ADP Services также планирует внести изменения в свой индекс занятости - в будущем компания намерена учитывать не только новые вакансии, но и существующие. То есть этот показатель будет более репрезентативным отражением состояния рынка труда, отмечает Кочетков.

В среду в Азии отмечалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,4%, южнокорейский Kospi вырос на 0,9%, китайский Shanghai Composite потерял 0,8%, гонконгский Hang Seng подрос на 0,03%), снижается Европа (индексы DAX, FTSE, CAC 40 потеряли 1-1,4%), в США динамика смешанная (индексы изменились на 0,1-0,2%).

Потребительские цены в еврозоне в августе увеличились на 9,1% в годовом выражении, свидетельствуют предварительные данные Статистического управления Европейского союза. Таким образом, инфляция ускорилась по сравнению с 8,9% в июле и обновила максимум с начала ведения расчетов. Аналитики, опрошенные Trading Economics, ожидали менее значительного роста - на 9%.

На нефтяном рынке к вечеру в среду цены немного отыграли дневное падение, Brent отскочила от локального минимума в районе $95,4 за баррель.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК в среду составила $96,77 за баррель (-2,6% и -5,5% во вторник), октябрьская цена WTI - $91,14 за баррель (-0,6% и -5,5% накануне).

Срок действия октябрьских фьючерсов на Brent истекает с закрытием сессии в среду. Более активно торгуемые ноябрьские контракты просели на 0,8%, до $97,07 за баррель.

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе уменьшились на 3,33 млн баррелей, запасы бензина снизились на 1,17 млн баррелей. Эксперты ожидали снижения запасов нефти на 0,95-1,9 млн баррелей, запасов бензина - на 1-1,3 млн баррелей.

Эксперты технического комитета ОПЕК+ повысили оценку профицита нефти в 2022 году с 0,8 млн баррелей в сутки до 0,9 млн б/с, следует из отчетности, подготовленной к заседанию техкомитета, назначенного на 31 августа, с которой ознакомился "Интерфакс".

Исходя из отчетности, эксперты понизили оценку роста спроса на нефть в 2022 году по базовому сценарию с 3,4 млн б/с до 3,1 млн б/с, до 100 млн б/с; роста предложения - с 5,8 млн б/с до 5,6 млн б/с, до 100,9 млн б/с.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+8,7%), ПАО "СПБ Биржа" (SPB: SPBE) (+7,9%), ПАО "Нефтекамский автозавод" (MOEX: NFAZ) (+6,6%), "Белона" (MOEX: BLNG) (+6,4%), "ТГК-1" (MOEX: TGKA) (+5,8%).

Подешевели бумаги ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" (MOEX: TASB) (-14%), "префы" "ОМЗ" (MOEX: OMZZ) (-5,6%), бумаги ПАО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (-4,6%), "Глобалтрак менеджмент" (MOEX: GTRK) (-4%), "Соллерса" (MOEX: SVAV) (-2,8%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день достиг рекорда с конца июня и составил 102,14 млрд рублей (из них 61,12 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 14,44 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 5,47 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").