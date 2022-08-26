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26 августа 2022 года 15:45

Рубль днем перешел к небольшому повышению к доллару и евро в условиях необходимости уплаты последних налогов месяца

Москва. 26 августа. Доллар США и евро умеренно дешевеют на "Московской бирже" в пятницу днем, рубль укрепляется к бивалютной корзине в условиях подготовки компаний-экспортеров к последним налоговым перечислениям месяца.

Курс доллара США составил 59,98 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 16,5 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 59,77 руб./EUR1, подешевев на 13,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 15,04 копейки - до 59,89 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль развернулся вверх к доллару и ускорил темпы повышения к евро на дневных торгах, так как компании-экспортеры продолжают демонстрировать спрос на рублевую ликвидность под последние налоговые перечисления августа. Кроме того, поддержку рублю оказывает рост цен на нефть.

Участники глобального рынка ждут выступления главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла на ежегодном экономическом симпозиуме в Джексон-Хоуле (17:00 МСК). Ожидается, что он в своей речи подтвердит намерение Федрезерва добиться замедления инфляции за счет ужесточения денежно-кредитной политики.

Накануне его коллеги из руководства ФРС высказали похожие мысли.

Глава Федерального резервного банка (ФРБ) Филадельфии Патрик Харкер отметил, что центробанку следует постепенно повысить ключевую процентную ставку до более 3,4%, а затем удерживать ее на этом уровне в течение какого-то времени.

Председатель ФРБ Канзас-Сити Эстер Джордж сказала, что размер сентябрьского повышения ставки пока сложно предсказать из-за нехватки данных. Так, отчет об августовской инфляции в Штатах будет обнародован только 13 сентября, за неделю до заседания Федрезерва.

Также рынок оценивает опубликованные накануне данные, согласно которым сокращение ВВП США во втором квартале составило 0,6% в пересчете на годовые темпы. Предварительная оценка была хуже и указывала на падение на 0,9%.

В пятницу министерство торговли США обнародует отчет о доходах и расходах населения в июле. Этот отчет также содержит данные об индексе потребительских цен (индекс PCE), который внимательно отслеживает Федрезерв при оценке рисков инфляции.

В июне индекс подскочил на 6,8% в годовом выражении, рекордными темпами с 1982 года, а без учета цен на продукты питания и топливо рост составил 4,8%. Опрошенные Trading Economics аналитики ожидают замедления роста второго показателя до 4,7% в июле.

Цена отсечения в рамках бюджетного правила в $60 за баррель с учетом дисконта нефти Urals к марке Brent выглядит завышенной, целесообразнее сохранить текущую базовую цену, считают аналитики Банка России.

"В новых реалиях с учетом значительно расширившегося дисконта нефти Urals к Brent для поддержания долгосрочной устойчивости государственных финансов и сохранения способности проведения контрциклической бюджетной политики более рациональным вариантом представляется сохранение текущего уровня базовой цены нефти", - говорится в аналитической записке департамента исследований и прогнозирования ЦБ.

Минфин в июле внес в правительство РФ предложения по новым параметрам бюджетного правила. При этом подробности ведомство тогда не раскрыло. Чуть позже газета "Ведомости" со ссылкой на источники сообщила, что Минфин в модифицированном бюджетном правиле при расчете базовых нефтегазовых доходов предлагает ориентироваться на цену отсечения в $60 за баррель и зафиксировать объем добычи на уровне 9,5 млн баррелей в сутки.

Аналитики ЦБ считают такую цену отсечения и такой объем добычи завышенными.

"Исходя из ожидаемой нами динамики цены прибыльности добычи сланцевых производителей и цены нефти, балансирующей государственные бюджеты основных стран - экспортеров нефти, цена нефти Urals в $60 за баррель кажется существенно превышающей равновесный уровень для средне- и долгосрочного периода", - отмечает департамент ЦБ.

"Аналогичные, хотя и заметно более низкие, риски мы видим и со стороны объема добычи нефти в случае его фиксации на уровне 9,5 млн баррелей в сутки. Это означает высокие риски формирования резервов в ФНБ в периоды относительно благоприятной внешней конъюнктуры в объемах, недостаточных для покрытия отрицательного разрыва между фактическими и базовыми нефтегазовыми доходами в периоды, когда цена нефти будет ниже базовой", - подчеркивают эксперты.

Они считают целесообразным снизить планку по объему добычи или же сохранить текущий механизм, в рамках которого объем добычи не зафиксирован.

В текущей версии бюджетного правила цена отсечения в 2017 году была зафиксирована на уровне $40 за баррель. Каждый года она индексируется на 2%, то есть в 2022 году составляет $44,2, в 2025 году приблизится к $47 за баррель. Действие отдельных положений бюджетного правила из-за санкций на 2022 год было приостановлено.

"Валютная секция после волатильности, связанной с прохождением очередного налогового периода, вернулась к поиску равновесных курсов. Определенной опорой рубль обязан профициту торгового баланса в России. До тех пор, пока тема с параллельным импортом не получит широкого развития, перевес сил сохранится за продавцами валюты", - полагает старший трейдер УК "Альфа-Капитал" Владислав Силаев.

"Тот факт, что ранее котировкам так и не удалось прорвать устоявшийся канал через попытки раскачать диапазон, говорит о возможной неготовности игроков к решительным действиям на данном этапе, и вместо них трейдеры по-прежнему отдают предпочтение выжидательной позиции. Похоже, до конца месяца "спячка" продолжится, но в сентябре волатильность все же должна возрасти, особенно учитывая разговоры о приближении момента перезапуска бюджетного правила. Нынешняя устойчивость рубля может улетучиться также по причине постепенного замедления экспортных потоков при развитии параллельного импорта, который приведет к увеличению импортных потоков. В ближайшее время подтверждение пробоя отметки 60 руб. на недельном закрытии несколько улучшит перспективы доллара, но говорить о предпосылках для восходящего пробоя можно будет говорить только в случае превышения зоны 61,7 руб./$1", - говорит сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Нефтяные котировки усилили подъем в ходе торгов в пятницу и завершают неделю в плюсе из-за снижения опасений по поводу рецессии в США.

Стоимость октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:05 МСК составляет $100,61 за баррель, что на 1,28% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $93,49 за баррель, что на 1,05% больше итогового значения предыдущей сессии.

Накануне Brent подешевела на 1,9%, WTI - на 2,5%, однако с начала недели оба контракта выросли в цене более чем на 3%.

Рынки продолжают получать поддержку от опубликованных накануне статданных, согласно которым сокращение ВВП США во втором квартале составило 0,6% в пересчете на годовые темпы. Предварительная оценка была хуже и указывала на падение на 0,9%.

Кроме того, Саудовская Аравия, крупнейший производитель нефти в ОПЕК, ранее намекнула на возможность сокращения добычи картелем, что также поддерживает цены.

Участники рынка следят за проходящим в Джексон-Хоуле ежегодным экономическим симпозиумом. Доллар может отреагировать на выступление Пауэлла, что, в свою очередь, скажется на ценах на сырьевые товары.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (3-6 месяцев) межбанковских кредитов преимущественно выросли в пятницу относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate "овернайт" поднялась на 6 базисных пунктов (б.п.) - до 8,31% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок увеличилась на 7 б.п. - до 8,35% годовых. Ставка на срок 1 месяц выросла на 4 б.п. - до 8,38% годовых, ставка на срок 3 месяца прибавила 1 б.п. - до 8,39% годовых, ставка на срок 6 месяцев, напротив, опустилась на 1 б.п. - до 8,42% годовых.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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