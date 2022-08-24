Рубль немного снизился к доллару и подрос к евро на старте торгов вслед за их динамикой на Forex

Москва. 24 августа. Доллар США немного подрастает, евро, напротив, понижается на "Московской бирже" в среду утром, рубль стабилен к бивалютной корзине в условиях разнонаправленной динамики в основных парах.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 59,79-60,14 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 59,9775 руб./$1 (+8,75 коп. к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подешевел до 59,4775 руб./EUR1 (-10,25 коп. к закрытию вторника). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) выросла на 0,2 коп. к уровню закрытия 23 августа, до 59,75 рубля.

Доллар при этом оказался на 8,12 коп. выше уровня действующего официального курса, евро - на 14,71 коп. выше официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль демонстрирует смешанные движения к доллару и евро на старте торгов вслед за их динамикой на глобальном рынке, которая обусловлена очередными "ястребиными" комментариями представителя Федеральной резервной системы (ФРС).

Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Миннеаполиса Нил Кашкари заявил во вторник, что американскому ЦБ необходимо продолжать подъем ставки до тех пор, пока не станет ясно, что очень высокая инфляция в США отступает.

"Многие параметры указывают на максимальную занятость в экономике США при очень высокой инфляции. Это абсолютно несбалансированная ситуация, в связи с чем мне ясно, что мы должны продолжать ужесточение политики, чтобы привести ситуацию в равновесие", - заявил Кашкари в ходе мероприятия в Миннеаполисе.

В центре внимания трейдеров на этой неделе ежегодный экономический симпозиум в Джексон-Хоуле, организуемый ФРБ Канзас-Сити. Председатель ФРС Джером Пауэлл, который выступит в Джексон-Хоуле в пятницу, как ожидается, подтвердит приверженность американского ЦБ быстрому подъему ставок для сдерживания инфляции.

Тем временем опубликованные во вторник данные министерства торговли США указали, что продажи новых домов в Штатах в июле упали на 12,6% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 511 тыс. в пересчете на годовые темпы. Это минимальный показатель с января 2016 года. Согласно пересмотренным данным, в июне было реализовано 585 тыс. домов, а не 590 тыс., как сообщалось ранее. Аналитики в среднем ожидали снижения продаж новостроек в прошлом месяце до 575 тыс., сообщает Trading Economics.

Судя по котировкам фьючерсов на уровень базовой процентной ставки, трейдеры расходятся во мнениях о том, поднимет ФРС ставку на сентябрьском заседании на 50 б.п. или вновь на 75 б.п.

Цены на нефть слабо меняются утром в среду после почти 4-процентного скачка накануне на сигналах о возможности сокращения добычи ОПЕК+.

Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман ранее на этой неделе заявил в интервью Bloomberg, что нефтяной рынок все больше отдаляется от фундаментальных для него факторов, и это может вынудить ОПЕК+ к соответствующим действиям.

Министр отметил, что ОПЕК+ имеет необходимые механизмы для того, чтобы справиться с текущими вызовами, "в том числе за счет сокращения добычи в любой момент и в различных формах, как это было продемонстрировано в 2020 и 2021 годах".

Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:05 МСК в среду составляет $100,19 за баррель, что на 0,03% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $93,81 за баррель, что на 0,07% выше итогового значения предыдущей сессии.

Данные Американского института нефти (API), опубликованные в среду, показали снижение запасов нефти в США за неделю, завершившуюся 19 августа, на 5,6 млн баррелей.

Официальные данные о запасах будут обнародованы министерством энергетики США в среду в 18:30 МСК.