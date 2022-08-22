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22 августа 2022 года 19:25

Рынок акций РФ начал неделю с роста на фоне ралли цен на газ, лидировал НОВАТЭК

Москва. 22 августа. Рынок акций РФ в понедельник вырос на фоне ралли мировых цен на газ, проигнорировав ухудшение конъюнктуры на внешних фондовых и нефтяных площадках, индекс МосБиржи поднялся в район 2230 пунктов во главе с бумагами "НОВАТЭКа" (+6%).

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2228,11 пункта (+1,5%), индекс РТС - 1173,79 пункта (+0,3%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 6%.

Доллар подрос до 59,84 рубля (+0,74 рубля).

Кроме "НОВАТЭКа" подорожали акции "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+3,6%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+2,9%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+2,3%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+2,1%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+2%), бумаги "Московской биржи" (+1,6%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+1,4%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+1,4%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+1,3%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+1,2%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+1,1%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+1,1%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+1,1%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+1%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+1%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,7% и +0,6% "префы"), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,7%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,7%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (+0,7%), акции "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,5%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,2%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,2%).

Спотовая цена газа в Европе в понедельник продолжила рост после новости о новом ремонте на магистрали "Северный поток" и преодолела планку в $3000 за тысячу кубометров. Стоимость ближайшего (сентябрьского) фьючерса на TTF на бирже ICE Futures в понедельник днем достигла $3024 за тысячу кубометров.

Подешевели акции Polymetal (MOEX: POLY) (-2,1%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-1,8%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,8%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,4%).

Как отмечает главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Егор Жильников, на рынке акций РФ в понедельник преобладали "бычьи" настроения на фоне резкого роста цен на газ, который торгуется около своих исторических максимумов; индекс МосБиржи смог вновь преодолеть отметку 2200 пунктов.

При этом рубль немного ослаб на новостях о старте скорых валютных интервенций. Локомотивом подъема выступили бумаги "НОВАТЭКа" и "Газпрома", также неплохо выглядел нефтяной сектор во главе с акциями "Татнефти" (совет директоров компании утвердил стратегию развития до 2030 года в условиях новых вызовов). Выросли акции "Группы Черкизово" после вышедшей отчетности компании, превысившей ожидания. Аутсайдерами торгов стали акции золотодобытчиков после 6-дневного падения цен на золото.

Индекс МосБиржи может продолжить предпринимать попытки к укреплению - ориентиром выступает отметка 2270 пунктов. Пик цен на газ будет достигнут в конце августа на фоне ремонтных работ у "Газпрома", полагает Жильников

По словам инвестиционного стратега "БКС Мир инвестиций" Александра Бахтина, рынок акций РФ в понедельник вырос, несмотря на ухудшившийся внешний фон. Цены на нефть в очередной раз отступили после неудачной попытки закрепиться выше $95 за баррель Brent, мировые биржевые индексы погрузились в "красную" зону. Негативом выступили сигналы ФРС, указывающие на то, что регулятор США продолжит активно повышать процентные ставки для борьбы с высокой инфляцией.

Акции экспортеров получили подпитку со стороны умеренного ослабления рубля, который отреагировал снижением к доллару на сообщения о вероятном скором возобновлении действия бюджетного правила в обновленном формате. Также общее улучшение настроений связано с тем, что Еврокомиссия в конце прошлой недели объявила условия разморозки активов российских инвесторов в иностранных депозитариях.

Во вторник индекс МосБиржи будет формироваться в пределах 2140-2240 пунктов, полагает Бахтин.

По словам старшего портфельного управляющего УК "Первая" Антона Кравченко, в начале недели лидерами роста выступили акции компаний обрабатывающей промышленности, потребительских товаров и транспорта, несмотря на негативный внешний фон.

Внешние рынки корректируются вниз после бурного роста на прошлой неделе. Поддержка от сезона отчетности за II квартал начинает ослабевать в связи с его завершением. Опасения насчет мировой рецессии вновь набирают обороты. Согласно опросу Reuters, эксперты оценивают вероятность наступления рецессии в США в течение года в 45%, отмечает Кравченко.

По словам ведущего аналитика "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрея Кочеткова, рекордные цены на газ в Европе поддержали рост российского рынка акций.

Цены на газ в Европе выросли на фоне приостановки прокачки газа по "Северному потоку" из-за необходимости проведения профилактики оборудования. Наиболее позитивно это сказалось на бумагах "НОВАТЭКа", но и акции "Газпрома" также выросли, так как увеличивается вероятность реализации прогноза концерна о ценах на газ к зиме около $4000 за тысячу кубометров.

Страны ОПЕК+ продолжают испытывать проблемы с восстановлением производства, а российский нефтепровод КТК вновь частично приостановил отгрузку из-за необходимости проведения профилактических работ.

Сигналы из Китая по поводу снижения ставок Народного банка не оказали влияния на динамику европейских торгов. Местные инвесторы обеспокоены углублением энергетического кризиса и предстоящим дефицитом продовольствия на фоне ужасающей засухи (русло французской реки Луары высохло настолько, что на поверхности показались "камни голода" из 1616 года).

Президент Бундесбанка Йоахим Нагель полагает, что ЕЦБ должен продолжить повышение ставки, даже на фоне роста вероятности рецессии в германской экономике, так как инфляция сохранится на некомфортном высоком уровне в течение 2023 года. На рынке выросли ожидания относительно ставки: прогнозируется повышение ставки ЕЦБ на 60 базисных пунктов в сентябре и общее повышение на 130 базисных пунктов до конца года. Представители ФРС все чаще говорят о повышении ключевой ставки на 75 базисных пунктов в сентябре и сохранении темпов ужесточения денежной политики, пока инфляция не будет взята под контроль, отмечает Кочетков.

В Азии в понедельник преобладала негативная динамика индексов акций за исключением Китая (японский Nikkei 225 просел на 0,5%, южнокорейский Kospi - на 1,2%, китайский Shanghai Composite прибавил 0,6%, гонконгский Hang Seng просел на 0,6%), "минусуют" Европа (индексы FTSE, CAC 40, DAX просели на 0,2-2,3%) и Штаты (индексы снижаются на 1,3-2% во главе с Nasdaq).

Народный банк Китая (НБК, Центробанк) снизил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на один год до 3,65% годовых с 3,7%, сроком на пять лет - до 4,3% годовых с 4,45%. Большинство аналитиков ожидали снижения ставок по LPR, сообщает The Wall Street Journal, поскольку на прошлой неделе НБК также принял решение опустить ставку по кредитам в рамках программы среднесрочного кредитования (MLF) на 10 б.п., до 2,75% годовых.

Снижение процентных ставок, как ожидается, усилит поддержку китайской экономики, темпы роста которой в последнее время замедляются на фоне быстрого роста цен, в частности, на энергоресурсы, кризиса в секторе недвижимости страны и чрезмерно жесткой политики Пекина по борьбе с коронавирусом.

На нефтяном рынке цены в понедельник вновь снижаются, инвесторы оценивают перспективы возвращения на рынок иранской нефти.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $95,53 за баррель (-1,2% и +0,1% в пятницу), сентябрьская цена WTI - $89,92 за баррель (-0,9% и +0,3% в пятницу).

В центре внимания участников рынка - заявления о переговорах по ядерной сделке с Ираном, сделанные на минувших выходных.

Тем временем, президент США Джо Байден в воскресенье обсудил с лидерами Франции, Германии и Великобритании ведущиеся переговоры о ядерной сделке, а также необходимость усилить поддержку партнеров в Ближневосточном регионе, сообщает агентство Bloomberg.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "СПБ Биржа" (SPB: SPBE) (+16,8%), "Нижнекамскнефтехима" (MOEX: NKNC) (+9,9% и +5,7% "префы"), En+ (MOEX: ENPG) (+7,7%), "МГТС" (MOEX: MGTS) (+7,1% и +10,6% "префы"), ПАО "Ренессанс страхование" (MOEX: RENI) (+6,4%), ПАО "Куйбышевазот" (MOEX: KAZT) (+5,2%), расписки Fix Price (MOEX: FIXP) (+4,6%), бумаги "Детского мира (+4,1%).

Группа "Черкизово" (MOEX: GCHE) (+2,8%) в первом полугодии 2022 года увеличила выручку на 20,1% по сравнению с аналогичным показателем за 2021 год, до 88,9 млрд рублей.

Валовая прибыль снизилась на 20,6%, до 19,2 млрд рублей. Сокращение валовой прибыли было обусловлено увеличившимися затратами на сырье и снижением чистого изменения справедливой стоимости биологических активов, говорится в сообщении компании. Рентабельность валовой прибыли уменьшилось до 21,5% с 32,6% годом ранее. Чистая прибыль уменьшилась на 48,9%, до 6,9 млрд рублей. Скорректированная чистая прибыль повысилась на 17,5%, до 6,3 млрд рублей.

Подешевели акции ПАО "Звезда" (Санкт-Петербург (MOEX: ZVEZ)) (-4,8%), "Селигдара" (MOEX: SELG) (-4,4%), "префы" ПАО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (-4,3%), бумаги ПАО "Нефтекамский автозавод" (MOEX: NFAZ) (-3,9%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 25,48 млрд рублей (из них 4,11 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 3,08 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 2,31 млрд рублей на акции "НОВАТЭКа").


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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