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17 августа 2022 года 10:30

Рубль подрастает к доллару и евро на старте торгов в рамках подготовки к основным налоговым выплатам месяца

Москва. 17 августа. Доллар США и евро дешевеют на "Московской бирже" в среду утром, рубль повышается к бивалютной корзине в рамках подготовки к пику налоговых выплат августа и на фоне укрепляющейся нефти.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 60,82 - 61,04 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 60,82 руб./$1 (-8 коп. к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подешевел до 61,9075 руб./EUR1 (-21 коп. к закрытию вторника). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 13,85 коп. к уровню закрытия 16 августа, до 61,31 рубля.

Доллар при этом оказался на 60,47 коп. ниже уровня действующего официального курса, евро - на 44,76 коп. ниже официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль укрепляется в обеих валютных парах на старте торгов среды благодаря подготовке к пику налоговых выплат месяца и дорожающей нефти.

Минэкономразвития значительно повысило прогноз профицита внешнеторгового баланса РФ - до $300 млрд с $230 млрд в предыдущей, майской версии прогноза, сообщил журналистам федеральный чиновник, знакомый с ходом обсуждения макропрогноза.

По его словам, такие цифры содержатся в проекте уточненного макропрогноза на 2022-2025 годы, внесенного министерством на рассмотрение бюджетной комиссии.

"Один из факторов, влияющих на динамику ВВП, - чистый экспорт. В первом полугодии был очень высокий, экстремально высокий торговый баланс. Ожидается (в следующие годы - ИФ) постепенное сокращение торгового баланса как за счет восстановления импорта, так и за счет определенного снижения экспорта в силу необходимости переориентации экспортных потоков на новые направления", - сказал чиновник.

По прогнозу министерства, экспорт из РФ в 2022 году составит $585,3 млрд ($482,4 млрд в майской версии), в 2023 году - $505,4 млрд ($451,6 млрд), в 2024 году - $497,7 млрд ($450,4 млрд), в 2025 году - $494,1 млрд ($449,3 млрд).

Импорт в РФ в 2022 году, согласно новому прогнозу министерства, ожидается на уровне $285,7 млрд ($251,9 млрд в майской версии), в 2023 году - $314,5 млрд ($275 млрд), в 2024 году - $328,5 млрд ($299,5 млрд), в 2025 году - $340,5 млрд ($320,8 млрд).

Профицит счета текущих операций в 2022 году прогнозируется министерством на уровне $239,8 млрд ($191 млрд в майской версии), в 2023 году - $114,9 млрд ($123 млрд), в 2024 году - $95,5 млрд ($88 млрд), в 2025 году - $82,4 млрд ($67 млрд).

Кроме того, Минэкономразвития РФ уточнило среднегодовой курс доллара в 2022 году до 68,1 руб. с 76,7 руб. в предыдущей, майской, версии прогноза. В 2023 году среднегодовой курс доллара ожидается министерством на уровне 69,2 руб. (против 77 руб. в майской версии), в 2024 году - 72,9 руб. (78,7 руб.), в 2025 году - 74,8 руб. (81 руб.).

Цены на нефть поднимаются в среду после падения накануне до минимальных более чем за полгода значений.

В центре внимания трейдеров остаются переговоры по ядерной программе Ирана, на которых за последние дни был достигнут некоторый прогресс. Эксперты Goldman Sachs Group (SPB: GS) Inc. скептически оценивают возможность возобновления ядерной сделки в краткосрочной перспективе. При этом они считают, что даже в случае успеха переговоров Тегерана с США и Евросоюзом иранская нефть вернется на мировой рынок "в лучшем случае в начале 2023 года".

Стоимость октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:04 МСК в среду составляет $93,25 за баррель, что на 0,99% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $87,5 за баррель, что на 1,12% выше итогового значения предыдущей сессии.

Данные Американского института нефти (API), обнародованные во вторник, показали снижение запасов нефти в США на прошлой неделе на 448 тыс. баррелей после повышения на 2,156 млн баррелей неделей ранее. Официальный доклад властей о запасах энергоносителей в стране за неделю, завершившуюся 12 августа, будет обнародован в среду в 17:30 МСК.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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