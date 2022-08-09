Рубль днем укрепляется к доллару и евро на фоне перешедшей к росту нефти

Москва. 9 августа. Доллар США и евро продолжают снижаться на "Московской бирже" во вторник днем; рубль дорожает к бивалютной корзине на фоне развернувшейся вверх нефти и в условиях тонкого рынка со сниженными объемами торгов из-за сезона отпусков.

Курс доллара США составил 60,43 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 32,25 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 61,59 руб./EUR1, подешевев на 61 копейку. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 45,19 копейки - до 60,76 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль растет к доллару и евро в ходе дневных торгов на фоне развернувшейся вверх нефти и в условиях тонкого рынка. Участники торгов находятся в ожидании свежих новостных поводов, причем ключевым событием для всех рынков на этой неделе станут данные об инфляции в США, которые будут опубликованы в 15:30 МСК в среду.

Опрошенные Trading Economics аналитики ожидают, что рост потребительских цен в июле замедлился до 8,7% с 9,1% месяцем ранее.

В прошлую пятницу стало известно, что количество рабочих мест в экономике США в июле увеличилось на 528 тыс., более чем в два раза сильнее ожидавшегося аналитиками роста на 250 тыс.

Безработица в США в прошлом месяце опустилась до 3,5% с 3,6% месяцем ранее, тогда как аналитики не ожидали изменения показателя. Сильные данные увеличили вероятность, что Федрезерв продолжит агрессивно повышать процентные ставки.

ЦБ РФ конкретизировал планы по введению дифференцированных надбавок к коэффициентам риска для валютных активов банков. Регулятор накануне разместил на своем сайте проект указания "О внесении изменений в Указание Банка России от 20 апреля 2021 года № 5782-У".

Как и обещал ЦБ, надбавки в отношении кредитов и займов юрлицам в валюте, а также вложений в долговые ценные бумаги, номинированные в валюте, планируется дифференцировать в зависимости от эмитента валюты (дружественные или недружественные страны). Кроме того, надбавки по таким кредитам и займам будут дифференцироваться в зависимости от достаточности у заемщика выручки в иностранной валюте для исполнения своих обязательств (экспортер или неэкспортер).

ЦБ РФ сможет определять максимальные значения платы, взимаемой российскими банками со своих клиентов за осуществление переводов денежных средств в иностранной валюте, в случае введения в отношении этих кредитных организаций санкций.

Соответствующее право предоставлено совету директоров Банка России указом президента РФ N 529 "О временном порядке исполнения обязательств по договорам банковского счета (вклада), выраженных в иностранной валюте, и обязательств по облигациям, выпущенным иностранными организациями". Документ был накануне опубликован на официальном интернет-портале правовой информации и вступил в силу с этого момента.

Российские банки, согласно указу, в случае попадания под санкции и приостановки из-за этого иностранными кредитными организациями выплат по вкладам и счетам смогут ввести аналогичную меру по вкладам и счетам юрлиц (в том числе банков) и индивидуальных предпринимателей в той же валюте.

Цены на нефть перешли к росту в ходе торгов во вторник днем. Стоимость октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК во вторник составляет $97,75 за баррель, что на 1,14% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $91,67 за баррель, что на 1% больше итогового значения предыдущей сессии.

Трейдеры реагируют на сообщение российской "Транснефти" о том, что транзитные поставки через территорию Украины остановлены с 4 августа. По ветке нефтепровода "Дружба", проходящей через территорию страны, поставки нефти осуществляются в направлении европейских НПЗ Венгрии, Словакии и Чехии. По данным компании, обычно таким образом поставлялось около 250 тыс. баррелей нефти в сутки.

Рынок также следит за событиями вокруг переговоров по возрождению иранской ядерной сделки, которое может привести к высвобождению дополнительных баррелей нефти. Днем ранее западные СМИ сообщили, что дипломаты ЕС составили проект финального текста документа по восстановлению СВПД и считают, что теперь стороны должны принять окончательное решение.

Кроме того, инвесторы ждут публикации ежемесячного прогноза по рынку нефти Управлением по информации в области энергетики (EIA) Минэнерго США, которая состоится позднее во вторник.

"Котировки рубля стабилизировались еще на прошлой неделе и демонстрируют скованные движения уже шестую сессию подряд. Иными словами, рубль застрял в фазе консолидации, выход из которой может оказаться достаточно резким, и чем дольше пара "доллар-рубль" находится в канале 60-61 руб./$1, тем выше вероятность последующего всплеска волатильности. В рамках базового сценария по-прежнему рассматривается снижение курса нашей валюты. В пользу такого варианта развития событий говорят и сокращение темпов роста экспорта, и перспектива восстановления импорта, и ожидания возобновления бюджетного правила. Техническая картина тоже показывает, что путь наименьшего сопротивления для пары пролегает на север", - полагает сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

"Вчера курс пары "доллар-рубль" на время опускался ниже 60 руб./$1 на фоне снижения рисков резкого роста спроса на валюту после переноса сроков выхода на российский фондовый рынок нерезидентов из дружественных стран. Тем не менее вечером рубль перешел к ослаблению, впрочем, значимых для рубля новостей вчера не было, и рубль слабел, скорее, в рамках коррекции. (. . .) В целом сегодня ситуация для рубля остается прежней - слабый спрос на валюту на фоне ее существенного притока от экспорта и отсутствие новых новостей относительно бюджетного правила. На этом фоне рубль, вероятно, продолжит показывать слабо выраженную динамику, и диапазон 58,75-61,75 руб./$1 для курса пары "доллар-рубль" остается актуальным", - говорят аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

Банк России во вторник, 9 августа, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 1 трлн 957 млрд рублей (при лимите 2,29 трлн рублей и спросе 1 трлн 957 млрд рублей) в среднем по ставке 7,89% годовых. На предыдущем недельном депозитном аукционе, состоявшемся 2 августа, банки разместили 1 трлн 818,3 млрд рублей (при лимите 1,83 трлн рублей и спросе 1 трлн 818,3 млрд рублей) в среднем по ставке 7,88% годовых.

Банк России 9 августа также провел депозитный аукцион "тонкой настройки" сроком на один день, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 560,9 млрд рублей (при лимите 650 млрд рублей и спросе 560,9 млрд рублей) в среднем по ставке 7,86% годовых.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов лишь слегка изменились во вторник относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate "овернайт" выросла на 4 базисных пункта (б.п.) - до 8,08% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок опустилась на 2 б.п. - до 8,21% годовых. Ставка на срок 1 месяц осталась на прежнем уровне - 8,35% годовых, ставка на срок 3 месяца уменьшилась на 1 б.п. - до 8,4% годовых, ставка на срок 6 месяцев не изменилась относительно понедельника, оставшись на отметке 8,43% годовых.