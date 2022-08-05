"Финам" рекомендует покупать акции Sinopec с целью HKD4,3

"Финам" рекомендует покупать акции China Petroleum & Chemical Corporation (Sinopec) с целью HKD4,3 за штуку, что предполагает потенциал роста 20,1% на горизонте 12 месяцев, сообщается в комментарии инвесткомпании.

"Sinopec меньше других китайских нефтяников выигрывает от роста цен на нефть, что вместе с серией локдаунов в стране привело к снижению акций компании в последние месяцы. Однако спрос на нефтепродукты в Китае снова перешел к росту, что может поддержать результаты Sinopec в третьем квартале. Кроме того, Sinopec выплачивает стабильно высокие дивиденды - ожидаемая доходность по итогам 2022г находится на уровне 12,7%, что крайне привлекательно даже по меркам нефтегазового сектора", - пишет аналитик Сергей Кауфман.

China Petroleum & Chemical Corporation (более известная как Sinopec) - одна из крупнейших китайских нефтегазовых компаний. Деятельность Sinopec охватывает добычу и переработку нефти и газа, нефтехимию, а также розничную реализацию топлива. Основные добывающие и перерабатывающие мощности располагаются в Китае.

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