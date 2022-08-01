Российские акции снизились в понедельник на фоне противоречивых внешних факторов, индекс РТС подрос благодаря укреплению рубля

Москва. 1 августа. Российские акции преимущественно снизились в понедельник на фоне противоречивых сигналов, поступавших с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок; индекс РТС подрос благодаря укреплению рубля. Раллировали ценные бумаги ритейлеров и металлургов.

К 18:50 МСК индекс Мосбиржи составил 2180,09 пункта (-1,52%), индекс РТС - 1138,79 пункта (+0,85%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" продемонстрировали негативную динамику в пределах 6%.

Доллар после утреннего роста к вечеру упал до 60,32 рубля (-1,3 рубля).

Подешевели расписки OZON (MOEX: OZON) (-6%) и TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group Holding (-3,4%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-4%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-3,5%, "префы" подешевели на 2,8%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-3,5%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-3,4%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-2,6%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-2,6%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-2,3%), "Русала" (MOEX: RUAL) (-2,2%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-1,8%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-1,7%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1,6%), "Московской биржи" (-1,5%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-1,4%), "Полюса" (MOEX: PLZL) (-1,4%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-1,3%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,9%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,7%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,3%).

Подорожали акции "ММК" (MOEX: MAGN) (+5%), Polymetal (MOEX: POLY) (+2,4%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+1,4%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+1,3%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,5%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,3%).

Акции "ЛУКОЙЛа" позитивно отреагировали на публикацию финотчета по РСБУ за I полугодие. Чистая прибыль "ЛУКОЙЛа" по РСБУ за I полугодие составила 520,5 млрд руб., что в 3,7 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Выручка за отчетный период выросла в 1,9 раза, до 1,7 трлн руб., себестоимость увеличилась в 1,5 раза, до 1 трлн руб. Проценты к получению увеличились в 2 раза и составили 20,7 млрд руб., прочие расходы выросли в 5 раз, до 115,2 млрд руб.

Выросли также ценные бумаги ритейлеров "Лента" (MOEX: LNTA) и "О''Кей" (MOEX: OKEY), продолжая отыгрывать финансовые отчеты компаний, опубликованные на прошлой неделе. Акции "Ленты" подорожали на 13,1%, а депозитарные расписки "О''Кей" выросли на 5,8%. Ценные бумаги этих ритейлеров выступают лидерами роста на российском фондовом рынке с конца прошлой недели, после опубликования компаниями своих финансовых отчетов за второй квартал и первое полугодие 2022 года.

Что касается ценных бумаг металлургических компаний, то их рост был обусловлен заявлениями, прозвучавшими на совещании по развитию металлургии, которое президент РФ Владимир Путин провел с членами правительства и участниками отрасли в понедельник. В частности, вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров предложил проработать вопрос закупки продукции металлургических компаний в госрезерв для поддержания спроса и с возможностью дальнейшего использования запасов для интервенций на внутреннем рынке. "Имею в виду формирование запасов, которые впоследствии можно будет использовать для интервенции на внутренние рынки при росте цен, а также в случае нехватки продукции металлургических заводов Донбасса для восстановления инфраструктуры региона", - отметил Мантуров.

Необходимо снизить фискальную нагрузку для компаний черной металлургии, скорректировав акциз на жидкую сталь, а также пересмотреть НДПИ на железную руду и уголь, заявил вице-премьер на совещании по вопросам развития металлургического комплекса. "В первую очередь, мы считаем, необходимо снизить фискальную нагрузку, которую ввели в прошлом году на волне сверхдоходов. Сейчас ситуация кардинально изменилась. В этой связи прошу вас поддержать нашу инициативу по корректировке акциза на жидкую сталь. По сути, сегодня это стало налогом не на доходы, а оборотным налогом, которого раньше в отрасли не было, - сказал Мантуров. - В момент всплеска цен это было, действительно, оправдано. Но сейчас, при продолжении снижения загрузки и показателей эффективности самих предприятий, мы предлагаем вернуться к этому вопросу".

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", российский рынок акций продемонстрировал в понедельник разнонаправленную динамику фондовых индексов на фоне укрепления рубля и противоречивых сигналов, поступавших с мировых фондовых и сырьевых площадок. Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно выросли по итогам торгов 1 августа, несмотря на негативную статистку в Китае. Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в июле снизился до 49 пунктов по сравнению с 50,2 пункта месяцем ранее. Аналитики в среднем ожидали увеличения PMI до 50,3-50,4 пункта.

Вместе с тем европейские фондовые индексы, демонстрировавшие в начале и середине торгов умеренный рост, к вечеру ушли в легкий минус. Торги на американских фондовых площадках открылись боковой динамикой. Глобальные инвесторы обеспокоены рисками наступления рецессии, особенно после выхода статистики по динамике ВВП США во втором квартале. Данные министерства торговли страны показали, что объем экономики в минувшем квартале сократился на 0,9%, тогда как аналитики ожидали подъема на 0,5%. Снижение показателя зафиксировано по итогам второго квартала подряд, что соответствует техническому определению рецессии.

Цены на нефть ускорили падение вечером в понедельник, трейдеры оценивают слабые данные о деловой активности в Китае и ждут заседания ОПЕК+, которое состоится в среду. Как ожидается, коалиция подтвердит уровень увеличения добычи нефти в сентябре, несмотря на призывы США наращивать производство более активными темпами. Октябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:50 мск упали в цене на 4,14% - до $99,67 за баррель. Котировки фьючерсов на WTI на сентябрь на Нью-Йоркской товарной бирже к указанному времени рухнули на 5,23% - до $93,46 за баррель. В прошлую пятницу Brent подорожала на 2,1%, WTI - на 2,3%.