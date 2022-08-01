BCS Express назвал топ-5 облигаций на текущую неделю

BCS Express назвал топ-5 облигаций, которые могут принести на текущей неделе наибольшую доходность при высокой надежности. В него вошли ГидроМашСервис БО-03, РЕСО Лизинг БО-П-11, О''''КЕЙ 001Р-03, Брусника финанс 001Р-02 и ПИК-Корпорация 001Р-02, сообщается в комментарии инвесткомпании.

Эксперт инвесткомпниии Игорь Галактионов отмечает, что в корпоративном сегменте после снижения ставки ЦБ резко подскочила премия за риск в бумагах High Yield, и за неделю не наблюдалось даже намека на снижение. В рейтинговой категории от BBB и выше g-спреды уже почти вернулись к уровням до заседания 22 июля. Во втором эшелоне премии за риск на прошлой неделе тоже снижались, но потенциал в пределах 20-30 б.п. еще сохраняется.

"РусАл" на прошлой неделе представил рынку два выпуска облигаций в юанях объемом 2 млрд юаней каждый с погашением через 5 лет и офертой через 2 года. Ставка купона составила 3,9%. Торги бумагами на Московской бирже могут стартовать 3 августа. Инструмент дает возможность российскому инвестору получить доходность в валюте. Доходность первичного размещения выглядит справедливой, но с учетом уникальности инструмента спрос после старта торгов может быть повышенным, так что не исключен умеренный рост котировок в первые недели", - указывает аналитик BCS Express.

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