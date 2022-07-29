BCS Express позитивно оценивает средне- и долгосрочные перспективы цены бумаг Ленты

BCS Express позитивно оценивает среднесрочные (ввиду хороших операционных и финансовых результатов за II квартал 2022 года) и долгосрочные перспективы (ставка на опережающие рынок темпы роста) котировок бумаг "Ленты", сообщается в материале аналитиков инвестиционной компании.

"Бумаги "Ленты" на торгах пятницы растут на 11% и торгуются вблизи 790 руб. за штуку, в моменте рост котировок превышал 18%. Драйвером повышения стал прямой эфир в четверг с эмитентом в рамках #smartlabonline. Компания подтвердила планы по удвоению выручки к 2025 году до 1 трлн руб., а также отметила, что ожидается улучшение маржинальности после снижения расходов на интеграцию сетей "Билла", "Семья" и сервиса доставки "Утконос", - отмечают эксперты. - Среднесрочный позитив для акций "Ленты" - хорошие операционные и финансовые результаты за II квартал, это должно напомнить рынку о защитном кейсе компании. Взгляд на бумаги "Ленты" умерено позитивный. Бизнес не пострадал от санкций. Более того, разгон инфляции в России в I полугодии способствовал росту среднего чека ритейлера. Долгосрочно бумаги интересны как ставка на опережающие рынок темпы роста за счет развития направления e-grocery, активности на M&A рынке. В краткосрочной перспективе есть риски отката из-за перекупленности".

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