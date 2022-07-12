Возобновление поставок ArcelorMittal негативно отразится на бизнесе российских металлургов - "Открытие Инвестиции"

Возобновление поставок ArcelorMittal может негативно отразиться на бизнесе российских металлургов, считает аналитик "Открытие Инвестиции" Иван Авсейко.

"Возобновление поставок ArcelorMittal может негативно отразиться на бизнесе российских металлургов, для которых в последнее время возросла важность внутреннего рынка из-за закрытия рынков ЕС и США. К тому же, согласно Bloomberg, металл поступает из Казахстана по ценам ниже рынка. Акции ArcelorMittal торгуются на минимумах с начала года из-за падения цен на сырьевые товары и сильного доллара: инвесторы опасаются, что рецессия ударит по спросу на металлы", - пишет эксперт.

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