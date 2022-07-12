Рубль, вероятно, продолжит укрепление на торгах во вторник - ПСБ

Курс рубля во вторник продолжит укрепление по отношению к доллару США в сторону нижней границы диапазона 56-58 руб./$1, полагает главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Егор Жильников.

Явных сигналов для укрепления иностранной валюты пока не наблюдается, а техническая картина располагает к сохранению динамики понедельника, отмечает эксперт.

"Последние три дня торговая активность на валютном рынке заметно снижается, а рубль вновь переходит к укреплению. По нашим оценкам, данная динамика связана с сужением спроса на иностранную валюту и сохранением активности экспортеров, пытающихся продать валютную выручку по более выгодному курсу. Стоит отметить, что рубль выглядит заметно увереннее других валют развивающихся рынков, которые корректируются на фоне спада "аппетита" инвесторов к риску. При этом нефтяные котировки остаются под давлением, что в целом было проигнорировано рублем в понедельник, пишет Жильников в комментарии. - Что более интересно, между евро и долларом образовался паритет впервые за 20 лет на фоне продолжающего рост доллар в преддверии жесткой денежно-кредитной политики ФРС. Полагаем, что до заседания ЕЦБ (21 июля) динамика может сохраниться, а доллар стать дороже европейской валюты".

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