"Финам" снизил прогнозную цену акций iShares Semiconductor ETF до $451

"Финам" понизил прогнозную стоимость акций iShares Semiconductor ETF с $622 до $451 за штуку, что предполагает потенциал роста 26,38% от текущего уровня без учета дивидендов, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

Рекомендация "покупать" для этих бумаг была сохранена экспертами.

"iShares Semiconductor ETF потерял 34% стоимости с начала 2022 года, но пессимизм инвесторов кажется чрезмерным на текущем этапе. Динамика отгрузки чипов в 2022 году пока позитивна на всех ключевых рынках, даже несмотря на весенние локдауны в КНР. На таком фоне рынок полупроводников имеет хорошие шансы преодолеть отметку $600 млрд по итогам текущего года. При этом дефицит чипов и большой отложенный спрос по-прежнему не исчерпали себя", - отмечает эксперт Александр Ковалев.

iShares Semiconductor ETF - биржевой инвестиционный фонд открытого типа, отслеживающий индекс ICE Semiconductor Index (TR), который включает акции производителей полупроводников и оборудования для их выпуска. В состав портфеля ETF входят 30 акций производителей чипов и полупроводникового оборудования из США, Франции, Тайваня и Нидерландов.

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