.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Рубль, вероятно, будет торговаться в диапазоне 60-65 руб./$1 до конца торгов в пятницу - "Фридом Финанс"
.
08 июля 2022 года 14:23
Рубль, вероятно, будет торговаться в диапазоне 60-65 руб./$1 до конца торгов в пятницу - "Фридом Финанс"
Рубль, вероятно, будет торговаться в диапазонах 60-65 руб./$1 и 62-65 62-65 руб./EUR1 до конца торговой сессии в пятницу, полагают аналитики инвестиционной компании "Фридом Финанс". "Рубль теряет против доллара и евро, перед выходными многие трейдеры выходят из позиций, что ведет к откатам котировок. До завершения торгов в пятницу основные валютные пары, на наш взгляд, будут двигаться в коридорах 60-65 руб./$1 и 62-65 руб./EUR1 соответственно", - указывают эксперты в комментарии. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: РОССИЯ-РУБЛЬ-ВАЛЮТА-ПРОГНОЗ
.
08 июля 2022 года 18:59
Цены евробондов РФ выросли за неделю благодаря спросу на риск и отсутствию негативных новостей в отношении России
Москва. 8 июля. Котировки российских суверенных еврооблигаций умеренно подросли за неделю благодаря как возросшему спросу глобальных инвесторов на рисковые активы во второй половине недели, так и отсутствию новых негативных сообщений в отношении России. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries), напротив, снизились в цене за пять дней, что в итоге привело к сужению суверенных спредов к доходности базовых активов. читать дальше
.08 июля 2022 года 18:44
Выпуск корпоративных облигаций "КИВИ Финанс" серии 001Р-01 - ставка на низкий долг и высокую платежеспособность, сообщается в материале аналитика отдела макроэкономического анализа "Финама" Алексея Козлова. "Снижение доходностей по депозитам и ОФЗ заставляет инвесторов направить взор на... читать дальше
.08 июля 2022 года 18:12
Окончание дивидендного сезона способствует укреплению курса рубля рубля по отношению к доллару США, говорится в комментарии экспертаBCS Express Дмитрия Бабина "Одной из возможных причин возобновления укрепления рубля может выступать завершение дивидендного сезона и начало выплаты дивидендов... читать дальше
.08 июля 2022 года 17:41
"Финам" понизил прогнозную стоимость акций iShares Semiconductor ETF с $622 до $451 за штуку, что предполагает потенциал роста 26,38% от текущего уровня без учета дивидендов, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании. Рекомендация "покупать" для этих бумаг была сохранена... читать дальше
.08 июля 2022 года 17:01
Вероятно ослабление курса рубля до уровня 65 руб./$1 на горизонте третьего квартала текущего года, прогнозируют аналитики Росбанка. "Пары USD/RUB и EUR/RUB в начале июля спешно вернулись в диапазоны 62,5-65 руб./$1, 63-66,5 руб./EUR1 соответственно. Причинами для коррекции стали вербальные сигналы... читать дальше
.08 июля 2022 года 16:31
Ритейлеры в США могут стать бенефициарами снижения тарифов на импорт из Китая - "Открытие Инвестиции"
Американские ритейлеры могут стать бенефициарами снижения тарифов на импорт товаров из Китая, сообщается в комментарии ведущего аналитика "Открытие Инвестиции", эксперта "Открытие Research" Ивана Авсейко. "Розничные продавцы автозапчастей, бытовой электроники, мебели, вероятно, получат наибольшую... читать дальше
.08 июля 2022 года 16:02
Реинвестирование дивидендов окажет умеренную поддержку рынку акций РФ в конце июля-середине августа - BCS Express
Приток средств на российский рынок от реинвестирования дивидендов вряд ли станет мощным драйвером для динамики цен акций, но умеренную поддержку рынку с конца июля и до середины августа все же окажет, говорится в обзоре эксперта BCS Express Дмитрия Пучкарева. "Летний дивидендный сезон 2022 года... читать дальше
.08 июля 2022 года 15:35
"Финам" рекомендует покупать акции Wells Fargo & Co. с прогнозной стоимостью $47 за штуку на июль 2023 года, что предполагает потенциал роста 18,9% от текущего уровня, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании. "Мы сохраняем позитивный взгляд на перспективы бизнеса Wells Fargo,... читать дальше
.08 июля 2022 года 15:30
Москва. 8 июля. Доллар США и евро усилили темпы снижения на "Московской бирже" в пятницу днем, рубль растет к бивалютной корзине на фоне дорогой нефти и в условиях фиксации прибыли участниками рынка перед выходными днями. читать дальше
.08 июля 2022 года 15:09
Новость о возможном дроблении акций GameStop позитивна для котировок бумаг эмитента в краткосрочной перспективе, считают аналитики "Инвестиционного банка Синара". "Котировки акций GameStop выросли в четверг на 15% после того, как компания заявила о планах дробления акций. Новость нам... читать дальше
.08 июля 2022 года 14:45
Индекс S&P 500 проведет предстоящую в пятницу торговую сессию, скорее всего, в диапазоне 3850-3900 пунктов, прогнозируют аналитики инвестиционной компании "Фридом Финанс". "S&P 500 растет четвертый день подряд. Ближайшей поддержкой для него остается диапазон 3600-3660 пунктов. Индикаторы RSI и... читать дальше
.08 июля 2022 года 14:00
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Распадской" с целью 435 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 50%, стоп-приказ: 250 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании. Эксперты отмечают, что 8 июля... читать дальше
.08 июля 2022 года 13:39
"Велес Капитал" сохраняет рекомендацию "покупать" для бумаг X5 Retail Group с целевой ценой 2624 руб. за штуку, говорится в комментарии инвесткомпании. "Группа X5 представит свои операционные результаты за 2К22г в понедельник, 18 июля. Мы полагаем, что темпы роста продаж лишь незначительно... читать дальше
.08 июля 2022 года 13:17
"Финам" позитивно оценивает долгосрочные перспективы цены акций Сбербанка, говорится в комментарии инвесткомпании. "Я сохраняю позитивный долгосрочный взгляд на акции Сбербанка, - пишет аналитик Игорь Додонов. - Ведущий российский кредитор попал под жесткие блокирующие санкции со стороны Запада,... читать дальше
.08 июля 2022 года 12:52
Акции "НОВАТЭКа" сохраняют потенциал роста в текущих условиях, отмечается в аналитическом материале "Финама". "Наша идея по акциям "НОВАТЭКа" с момента публикации 20 июня принесла инвесторам 19,5% доходности, - указывают эксперты. - Основной позитив в акциях "НОВАТЭКа" был связан с заявлениями... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.