Рубль, вероятно, будет торговаться в диапазоне 60-65 руб./$1 до конца торгов в пятницу - "Фридом Финанс"

Рубль, вероятно, будет торговаться в диапазонах 60-65 руб./$1 и 62-65 62-65 руб./EUR1 до конца торговой сессии в пятницу, полагают аналитики инвестиционной компании "Фридом Финанс".

"Рубль теряет против доллара и евро, перед выходными многие трейдеры выходят из позиций, что ведет к откатам котировок. До завершения торгов в пятницу основные валютные пары, на наш взгляд, будут двигаться в коридорах 60-65 руб./$1 и 62-65 руб./EUR1 соответственно", - указывают эксперты в комментарии.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.