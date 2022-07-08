"Финам" открыл торговую идею: покупать акции "Распадской" с целью 435 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Распадской" с целью 435 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 50%, стоп-приказ: 250 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Эксперты отмечают, что 8 июля "Распадская" опубликовала отчетность за 6 месяцев 2022г по РСБУ. Выручка в годовом выражении выросла в 3,27 раза и составила 20,57 млрд руб. Валовая прибыль выросла до 15,405 млрд руб. (в 5,56 раза), чистая прибыль - на 10,5% до 28,90 млрд руб. По мнению аналитиков, на фоне сильной отчетности компания смотрится привлекательной на текущих уровнях.

"С технической точки зрения бумага закрепилась на сильном уровне поддержки. Открывать позицию стоит по текущей цене с целью 435 руб. При покупке на 3,5% от объема портфеля и выставлении стоп-заявки на уровне 250 руб. риск на портфель составит 0,50%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,81", - указывают стратеги "Финама".

"Распадская" - российская угольная компания со штаб-квартирой в Новокузнецке. Состоит из двух площадок - Новокузнецкой и Междуреченской. Управляет добычей на крупнейшей в России угольной шахте "Распадская".

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