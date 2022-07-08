Рубль может завершить неделю на уровне ниже 61 руб./$1 - Банк "Санкт-Петербург"

Рубль может завершить неделю на уровне ниже 61 руб./$1, полагают аналитики банка "Санкт-Петербург".

"Курс USD/RUB в пятницу снижается на 1,25% и находится около 61,17 руб./$1. Другие валюты EM с утра преимущественно слабеют. Ранее сообщалось, что подробности предложений правительства по валютным мерам будут раскрыты на этой неделе, и, вероятно, сегодня они, наконец, будут озвучены. Впрочем, произойти это может вечером, в связи с чем реакцию рубля мы увидим лишь на следующей неделе. А сегодня в отсутствии новостей со стороны правительства курс USD/RUB может закончить день ниже отметки в 61 руб./$1", - пишут эксперты банка.

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