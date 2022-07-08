Акции Газпрома интересны только в спекулятивных целях - "Солид Брокер"

Акции "Газпрома" интересны только в спекулятивных целях, говорится в комментарии "Солид Брокер".

"Правительство Канады планирует по согласованию с Германией вывести из-под санкций турбину для газопровода "Северный поток". На наш взгляд, мы видим налицо первые признаки прагматизма со стороны западных стран. Ситуация с газом в Европе постепенно становится всё более тяжелой. На следующей неделе газопровод "Северный поток-1" будет полностью остановлен на плановый ремонт. И если раньше "Газпром" стремился как можно быстрее его запустить, то в текущей ситуации мы не уверены в досрочном пуске. Сейчас мы наблюдаем самую настоящую "газовую войну", в которой как мы видим у России начинают появляться первые успехи. Правда, побочным эффектом от таких действий становится нерыночное поведение "Газпрома", который вместо экономических выгод (увеличение объемов газа) участвует в политической игре. Поэтому мы по-прежнему не рекомендуем покупать акции "Газпрома", они интересны только в спекулятивных целях", - пишут аналитики инвесткомпании.

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