Рубль может укрепиться до 60 руб./$1 на торгах в пятницу - Sber CIB

Рубль может укрепиться до 60 руб./$1 на торгах в пятницу, считают аналитики Sber CIB.

Рубль в четверг стабилизировался и в конце дня сумел прибавить 2%, закрепившись ниже 62 руб./$1. Как полагают эксперты Sber CIB, коррекция рубля, возможно, завершилась, так как повышенный спрос на валюту насытился. По их прогнозам, благодаря укреплению нефти рубль в пятницу может приблизиться к 60 руб./$1.

"Нефть марки Brent с утра в основном торгуется в диапазоне $104-106 за баррель. Если макростатистика в США покажет рост числа рабочих мест и почасовой заработной платы, перспективы спроса на моторное топливо улучшатся, и в этом случае Brent может подорожать до $108 за баррель", - пишут эксперты инвестбанка.

Доходности выпусков ОФЗ до трёх лет снизились в четверг на 12-18 б. п., более длинных - на 2-10 б. п. Рынок восстанавливается благодаря стабилизации рубля и низкой недельной инфляции. По мнению аналитиков Sber CIB, эта динамика сохранится и в пятницу. Доходности среднесрочных и длинных бумаг с фиксированным купоном по-прежнему на 20-40 б. п. выше июньских минимумов, хотя условия для снижения ставки ЦБ до 8,5% в июле сохранились.

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