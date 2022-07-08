Рынок ОФЗ, вероятно, продолжит восходящий тренд в пятницу - Инвестбанк Синара

Рынок ОФЗ в пятницу, вероятно, продолжит восходящий тренд, но более сдержанными темпами, говорится в обзоре " Инвестиционного банка Синара".

"Котировки ОФЗ по итогам сессии четверга показали положительную динамику при заметно возросшей торговой активности. Доходности на коротком участке кривой снизились на 10-25 б. п. и приблизились к отметке 8% годовых, на среднем участке доходности опустились на 5-10 б. п. до 8,5-8,8% годовых. Поддержку рынку оказали вышедшие днем ранее данные по инфляции за неделю с 25 июня по 1 июля. Рост цен за неделю составил 0,23% против нулевого значения неделей ранее. Однако он был связан с индексацией тарифов, без учета которой инфляция за неделю осталась на нулевом уровне, поэтому участники рынка не стали рассматривать это как перелом тренда. В пятницу рынок, весьма вероятно, продолжит восходящий тренд, хотя темпы движения, скорее всего, снизятся", - отмечает аналитик Александр Афонин.

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