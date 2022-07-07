Цены рублевых корпбондов в четверг могут слегка подрасти благодаря внешнему позитиву

Москва. 7 июля. Котировки рублевых корпоблигаций в четверг могут слегка подрасти благодаря улучшению ситуации на мировых рынках капитала, в том числе на нефтяных площадках, а также в ожидании очередного заседания ЦБ РФ по ставке, которое запланировано на 22 июля, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Основные индексы американского фондового рынка выросли по итогам торгов в среду, инвесторы оценивали протокол заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. Протокол показал, что руководство регулятора привержено снижению инфляции. При этом они ожидают, что по итогам июльского заседания ФРС, вероятно, вновь повысит ключевую ставку на 50 или 75 базисных пунктов. "Обсуждая потенциальные меры в рамках монетарной политики на грядущих заседаниях, участники по-прежнему полагали, что дальнейшее повышение целевого диапазона ключевой ставки будет целесообразным для достижения целей Комитета по операциям на открытом рынке (FOMC)", - говорится в протоколе.

Федрезерв по итогам июньского заседания повысил ключевую ставку сразу на 75 базисных пунктов, до 1,5-1,75% годовых, рекордными темпами с 1994 года. Глава ФРС Джером Пауэлл сигнализировал в ходе пресс-конференции по итогам заседания, что в июле ставка также может быть повышена на 75 базисных пунктов.

Трейдеры также оценивали новую порцию статистических данных. Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing) в июне упал до 55,3 пункта по сравнению с 55,9 пункта месяцем ранее, свидетельствуют данные Института управления поставками (ISM). Средний прогноз экспертов, опрошенных Trading Economics, предполагал более значительное снижение - до 54,3 пункта.

Рынки акций крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона повышаются в ходе торгов в четверг, исключением выступает только индекс Гонконга. Участники рынка оценивают протокол июньского заседания Федеральной резервной системы, который был опубликован накануне. Японский индекс Nikkei 225 вырос по итогам торгов на 1,53% на фоне повышения стоимости потребительских компаний. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:37 МСК поднялся на 0,5%, в то время как гонконгский Hang Seng опустился на 0,1%. Южнокорейский индекс Kospi к 8:32 МСК увеличился на 2,2%. Австралийский S&P/ASX 200 к 8:31 МСК вырос на 0,7%.

Цены на нефть плавно поднимаются в четверг после снижения по итогам предыдущей сессии, в результате которого сорт WTI оказался в зоне "медвежьего" тренда. Растущие опасения, что ослабление мировой экономики приведет к сокращению спроса на нефть, толкают рынок вниз, несмотря на сигналы снижения предложения энергоресурсов. Стоимость нефти WTI с начала этой недели упала более чем на 9%, а ее снижение с мартовского пика в $123,7 за баррель превысило 20%, что является показателем "медвежьего" тренда.

Данные Американского института нефти (API), опубликованные в среду, показали рост запасов нефти в США на прошлой неделе на 3,825 млн баррелей. Минэнерго США обнародует официальные данные о запасах в четверг в 18:00 МСК. Эксперты, опрошенные S&P Global Commodity Insights, в среднем ожидают их снижения на 1,2 млн баррелей.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:30 МСК в четверг составила $100,93 за баррель, что на 0,24% выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду эти контракты снизились в цене на 2%, до $100,69 за баррель. В течение сессии они опускались ниже $100 за баррель впервые с апреля. Цена фьючерсов на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи составляет к этому времени $98,83 за баррель, что на 0,3% выше итогового значения предыдущей сессии. К закрытию рынка в среду стоимость этих контрактов опустилась на 1%, до минимальных с апреля $98,53 за баррель.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в среду снизилась в 1,2 раза по отношению к предыдущему торговому дню и осталась ниже средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 3,948 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 2,398 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали плавный рост.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 6 июля вырос на 0,07% по отношению к вторнику и составил 107,77 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,09%, поднявшись до 783,92 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Банк ФК Открытие БО-П07" (+0,7%), "Аэрофлот П01-БО-01" (+0,32%) и "Сбербанк-001Р-SBER19" (+0,29%), а в лидерах снижения - облигации "СТМ-001Р-01" (-0,58%), "Европлан-001Р-01" (-0,39%) и "Сегежа Групп-001P-01R" (-0,27%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ГК "Автодор" установила ставку 1-го купона 5-летних облигаций серии БО-003P-02 объемом 30,513 млрд рублей на уровне 10,65% годовых. Сбор заявок на выпуск проходил с 1 по 5 июля. Длительность 1-го купона составит 212 дней, 2-9-й купоны полугодовые, 10-й купон продлится 152 дня. Техразмещение запланировано на 7 июля.

Компания "ХК Финанс" 8 июля начнет размещение 3-летнего выпуска облигаций серии 001Р-08 объемом 3 млрд рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 9,75% годовых. Ставки 2-5-го купонов определены равными ставке 1-го купона. Купоны ежеквартальные.

АО "ДОМ.РФ" 13 июля с 11:00 до 15:00 МСК будет собирать заявки на 3-летние выпуски облигаций серий 001P-10R и 001P-11R объемом 10 млрд рублей каждая. По выпускам предусмотрены переменные купоны с привязкой к ключевой ставке ЦБ РФ и ставке RUONIA. Продолжительность 1-го купонного периода составит 14 дней, 2-7-го купонных периодов - 6 месяцев. Ориентир ставки 1-го купона выпуска серии 001P-10R определяется по формуле: ключевая ставка ЦБ РФ, действующая на 8 июля 2022 года, плюс надбавка не более 120 базисных пунктов. Ставка 2-7-го купонов будет рассчитываться как среднеарифметическое значение величины "ключевая ставка ЦБ РФ + надбавка" за купонный период. Ориентир ставки 1-го купона выпуска серии 001P-11R определяется по формуле: ставка RUONIA, действующая на 8 июля 2022 года, плюс надбавка не более 145 базисных пунктов. Ставка 2-7-го купонов будет рассчитываться как среднеарифметическое значение величины "ставка RUONIA + надбавка" за купонный период. Техразмещение запланировано на 15 июля.

"Биннофарм Групп" 19 июля планирует провести сбор заявок на облигации серии 001P-02 объемом 3 млрд рублей со сроком обращения 15 лет и офертой через 2 года. Ориентир ставки 1-го купона - премия не более 300 базисных пунктов к ОФЗ на сроке 2 года. Купоны квартальные. Техразмещение запланировано на 21 июля. В ноябре 2021 года компания разместила дебютный выпуск 15-летних облигаций с 2-летней офертой объемом 3 млрд рублей. Ставка ежеквартального купона до оферты была установлена на уровне 9,9% годовых.

ПАО "Россети Ленэнерго" (MOEX: LSNG) установило ставку 15-го купона облигаций серии БО-05 на уровне 9,5% годовых. Десятилетний выпуск объемом 2,4 млрд рублей был размещен в июле 2015 года по ставке 13% годовых. Ставка текущего купона - 9,16% годовых. По выпуску 18 июля предстоит исполнение оферты.